Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты инфраструктуры - 17.12.2025
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты инфраструктуры
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты инфраструктуры - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты инфраструктуры
В ряде областей Украины минувшей ночью звучали взрывы. О разрушении инфраструктуры сообщают главы регионов и госорганы. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T11:10
2025-12-17T11:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В ряде областей Украины минувшей ночью звучали взрывы. О разрушении инфраструктуры сообщают главы регионов и госорганы.Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры.В Днепропетровской области пострадала инфраструктура и промышленное предприятие."Повреждена инфраструктура, промышленные предприятие и хозяйственные постройки", - отмечается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.В подконтрольной Киеву части Херсонской области начались проблемы с теплоснабжением."Из-за ударов возможны перебои в работе теплоснабжения", - написал в Telegram-канале назначенный киевским режимом глава местной военной администрации Александр Прокудин.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты инфраструктуры

Объекты инфраструктуры повреждены на Украине этой ночью

11:10 17.12.2025
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В ряде областей Украины минувшей ночью звучали взрывы. О разрушении инфраструктуры сообщают главы регионов и госорганы.
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры.

"В результате двух волн атак зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры. Возник пожар, который спасатели ликвидировали", - написал Кипер в своем Telegram-канале.

В Днепропетровской области пострадала инфраструктура и промышленное предприятие.
"Повреждена инфраструктура, промышленные предприятие и хозяйственные постройки", - отмечается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В подконтрольной Киеву части Херсонской области начались проблемы с теплоснабжением.
"Из-за ударов возможны перебои в работе теплоснабжения", - написал в Telegram-канале назначенный киевским режимом глава местной военной администрации Александр Прокудин.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Лента новостейМолния