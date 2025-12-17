https://crimea.ria.ru/20251217/vzryvy-gremeli-na-ukraine---povrezhdeny-obekty-infrastruktury-1151728566.html
Взрывы гремели на Украине - повреждены объекты инфраструктуры
2025-12-17T11:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В ряде областей Украины минувшей ночью звучали взрывы. О разрушении инфраструктуры сообщают главы регионов и госорганы.Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры.В Днепропетровской области пострадала инфраструктура и промышленное предприятие."Повреждена инфраструктура, промышленные предприятие и хозяйственные постройки", - отмечается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.В подконтрольной Киеву части Херсонской области начались проблемы с теплоснабжением."Из-за ударов возможны перебои в работе теплоснабжения", - написал в Telegram-канале назначенный киевским режимом глава местной военной администрации Александр Прокудин.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ответ на теракты: Россия ударила по военным объектам УкраиныУдары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетикиНа Украине после взрывов аварийно отключают свет
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В ряде областей Украины минувшей ночью звучали взрывы. О разрушении инфраструктуры сообщают главы регионов и госорганы.
Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры.
"В результате двух волн атак зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры. Возник пожар, который спасатели ликвидировали", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
В Днепропетровской области пострадала инфраструктура и промышленное предприятие.
"Повреждена инфраструктура, промышленные предприятие и хозяйственные постройки", - отмечается в Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В подконтрольной Киеву части Херсонской области начались проблемы с теплоснабжением.
"Из-за ударов возможны перебои в работе теплоснабжения", - написал в Telegram-канале назначенный киевским режимом глава местной военной администрации Александр Прокудин.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
