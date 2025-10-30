https://crimea.ria.ru/20251030/udary-po-ukraine-vyvedeny-iz-stroya-obekty-vpk-i-energetiki-1150539918.html
Удары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и энергетики Украины. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. "Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны.Как сообщалось, в ночь на четверг взрывы прогремели в разных регионах Украины, по всей стране была объявлена воздушная тревога. В большей части областей вводились аварийные отключения электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
