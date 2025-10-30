Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Удары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики
Удары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Удары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики
ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и энергетики Украины. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T12:19
2025-10-30T12:19
удары по украине
новости сво
министерство обороны рф
украина
новости
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и энергетики Украины. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России. "Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны.Как сообщалось, в ночь на четверг взрывы прогремели в разных регионах Украины, по всей стране была объявлена воздушная тревога. В большей части областей вводились аварийные отключения электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
Новости
удары по украине, новости сво, министерство обороны рф, украина, новости, вооруженные силы россии
Удары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики

Удары по Украине вывели из строя военные предприятия и объекты энергетики

12:19 30.10.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и энергетики Украины. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, и военным аэродромам", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что это стало ответом на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам на территории России.
"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - добавили в Минобороны.
Как сообщалось, в ночь на четверг взрывы прогремели в разных регионах Украины, по всей стране была объявлена воздушная тревога. В большей части областей вводились аварийные отключения электроэнергии.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Удары по УкраинеНовости СВОМинистерство обороны РФУкраинаНовостиВооруженные силы России
 
Лента новостейМолния