На Украине после взрывов аварийно отключают свет

В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго". РИА Новости Крым, 30.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".По данным украинских СМИ, в ночь на четверг взрывы прогремели в разных регионах страны, по всей стране объявлена воздушная тревога. В Запорожье поврежден объект инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
08:30 30.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЭнергетика
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".
"Восстановительные работы начнутся сразу после того, как это станет безопасно. Аварийные отключения будут сняты после стабилизации ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.
По данным украинских СМИ, в ночь на четверг взрывы прогремели в разных регионах страны, по всей стране объявлена воздушная тревога. В Запорожье поврежден объект инфраструктуры.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
