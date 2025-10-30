На Украине после взрывов аварийно отключают свет

https://crimea.ria.ru/20251030/na-ukraine-posle-vzryvov-avariyno-otklyuchayut-svet-1150536414.html
2025-10-30T08:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В большей части регионов Украины после взрывов введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".По данным украинских СМИ, в ночь на четверг взрывы прогремели в разных регионах страны, по всей стране объявлена воздушная тревога. В Запорожье поврежден объект инфраструктуры.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
