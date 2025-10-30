https://crimea.ria.ru/20251030/vzryvy-gremyat-na-ukraine---po-vsey-strane-zvuchit-vozdushnaya-trevoga-1150535159.html
Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога
Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога
Взрывы прогремели в разных регионах Украины в ночь на четверг, по всей стране объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T07:08
2025-10-30T07:08
2025-10-30T07:08
удары по украине
взрывы на украине
новости
украина
запорожская область
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142109596_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_49025e016557e64bcdad354b31f8f481.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в разных регионах Украины в ночь на четверг, по всей стране объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в Запорожье поврежден объект инфраструктуры.По всей территории Украины объявлено воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Накануне в Одесской области и Чернигове были повреждены объекты инфраструктуры. Также взрывы гремели в Павлограде Днепропетровской области, Сумах, Шостке Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
запорожская область
киев
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142109596_0:0:1140:855_1920x0_80_0_0_f9ac5083c678f805dc1e7b79c7dc7de5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, взрывы на украине, новости, украина, запорожская область, киев
Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога
Взрывы гремят по всей Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в разных регионах Украины в ночь на четверг, по всей стране объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
Так, взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, в Хмельницкой области, Днепропетровске, Ивано-Франковске. В Киеве и области работает ПВО, сообщили в городской военной администрации.
По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в Запорожье поврежден объект инфраструктуры.
По всей территории Украины объявлено воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Накануне в Одесской области и Чернигове были повреждены объекты инфраструктуры.
Также взрывы гремели в Павлограде Днепропетровской области, Сумах, Шостке Сумской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.