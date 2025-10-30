https://crimea.ria.ru/20251030/vzryvy-gremyat-na-ukraine---po-vsey-strane-zvuchit-vozdushnaya-trevoga-1150535159.html

Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога

Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога - РИА Новости Крым, 30.10.2025

Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога

Взрывы прогремели в разных регионах Украины в ночь на четверг, по всей стране объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T07:08

2025-10-30T07:08

2025-10-30T07:08

удары по украине

взрывы на украине

новости

украина

запорожская область

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142109596_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_49025e016557e64bcdad354b31f8f481.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в разных регионах Украины в ночь на четверг, по всей стране объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в Запорожье поврежден объект инфраструктуры.По всей территории Украины объявлено воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Накануне в Одесской области и Чернигове были повреждены объекты инфраструктуры. Также взрывы гремели в Павлограде Днепропетровской области, Сумах, Шостке Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

запорожская область

киев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, взрывы на украине, новости, украина, запорожская область, киев