Рейтинг@Mail.ru
Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251030/vzryvy-gremyat-na-ukraine---po-vsey-strane-zvuchit-vozdushnaya-trevoga-1150535159.html
Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога
Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога
Взрывы прогремели в разных регионах Украины в ночь на четверг, по всей стране объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T07:08
2025-10-30T07:08
удары по украине
взрывы на украине
новости
украина
запорожская область
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142109596_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_49025e016557e64bcdad354b31f8f481.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в разных регионах Украины в ночь на четверг, по всей стране объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в Запорожье поврежден объект инфраструктуры.По всей территории Украины объявлено воздушная тревога.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Накануне в Одесской области и Чернигове были повреждены объекты инфраструктуры. Также взрывы гремели в Павлограде Днепропетровской области, Сумах, Шостке Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
запорожская область
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142109596_0:0:1140:855_1920x0_80_0_0_f9ac5083c678f805dc1e7b79c7dc7de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, взрывы на украине, новости, украина, запорожская область, киев
Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога

Взрывы гремят по всей Украине

07:08 30.10.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в разных регионах Украины в ночь на четверг, по всей стране объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ.
Так, взрывы прозвучали в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, в Хмельницкой области, Днепропетровске, Ивано-Франковске. В Киеве и области работает ПВО, сообщили в городской военной администрации.
По информации главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в Запорожье поврежден объект инфраструктуры.
По всей территории Украины объявлено воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Накануне в Одесской области и Чернигове были повреждены объекты инфраструктуры. Также взрывы гремели в Павлограде Днепропетровской области, Сумах, Шостке Сумской области.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Удары по УкраинеВзрывы на УкраинеНовостиУкраинаЗапорожская областьКиев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35200 запрещенных в России книг изъяли из библиотек ЛНР
09:21Упавшая с моста фура в Симферополе не сорвала работу электричек
09:04США ведут переговоры с Россией по ядерному разоружению - Трамп
08:57Число жалоб на телефонных мошенников в РФ за 9 месяцев снизилось на 15%
08:46Трамп допустил подписание торговой сделки с Китаем
08:30На Украине после взрывов аварийно отключают свет
08:06Массированная атака на Крым и другие регионы - сбиты 170 вражеских БПЛА
07:59"Будем работать вместе": Трамп обсудил с Си Цзиньпином кризис на Украине
07:55"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота
07:41Дети из Белгородской области едут в Крым
07:08Взрывы гремят на Украине - по всей стране звучит воздушная тревога
06:52Уникальные сооружения на трассе "Таврида" в Крыму: какое самое большое
06:32Трамп встретился с Си Цзиньпином - что известно
06:06Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия
00:01Туман и тепло: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 30 октября
23:49Поезда в Крыму задерживаются из-за упавшей с моста в Симферополе фуры
22:50В Симферополе грузовик упал с моста на рельсы в районе ЖД-вокзала - ВИДЕО
22:33Испытания "Посейдона" и атака на Симферополь – главное за день
22:10Когда достроят трассу в обход Алушты на Южный берег Крыма
Лента новостейМолния