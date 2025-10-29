Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов
Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов - РИА Новости Крым, 29.10.2025
Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов
В Одесской области в результате удара поврежден объект инфраструктуры, в результате возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщает украинская... РИА Новости Крым, 29.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Одесской области в результате удара поврежден объект инфраструктуры, в результате возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.Кроме того, в Чернигове в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.Также взрывы гремели в Павлограде Днепропетровской области, Сумах, Шостке Сумской области.
Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов

Удары по Украине сегодня - в Одесской области и Чернигове прогремели взрывы

10:10 29.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Одесской области в результате удара поврежден объект инфраструктуры, в результате возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.
По ее информации, в ночь на среду в результате прилета в Котовске (украинское название Подольск) Одесской области поврежден энергетический объект. Без света остаются около 27 тысяч домов. Как отметили в компании, повреждения на объекте "значительные". Также наблюдаются сбои в графике движения поездов.
Кроме того, в Чернигове в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.
Также взрывы гремели в Павлограде Днепропетровской области, Сумах, Шостке Сумской области.
Удары по УкраинеУкраинаНовостиЭнергосистема УкраиныОдесская область
 
