Удары по Украине сегодня: взрывы прогремели в ряде регионов
2025-10-29T10:10
2025-10-29T10:10
2025-10-29T10:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. В Одесской области в результате удара поврежден объект инфраструктуры, в результате возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.Кроме того, в Чернигове в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили СМИ со ссылкой на местные власти.Также взрывы гремели в Павлограде Днепропетровской области, Сумах, Шостке Сумской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Серия взрывов прогремела в ХарьковеОтвет за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики УкраиныМассированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаут
