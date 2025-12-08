https://crimea.ria.ru/20251208/trend-na-intellektualnyy-turizm-rossiyane-edut-v-krym-za-znaniyami-1151468902.html

Тренд на интеллектуальный туризм: россияне едут в Крым за знаниями

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в межсезонье становятся все популярнее литературные музеи и интерактивные экскурсии с участием артистов в костюмах соответствующих эпох. Об этом РИА Новости Крым заявил гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.Кроме того, по его словам, в регионе на данный момент появляются интерактивные экскурсии, когда к туристам приходят актеры в костюмах того или иного времени и очень гармонично вписываются в рассказ экскурсовода. Такой формат тоже становится все популярнее.Экспозиции в крымских музеях в течение года увидели свыше 2,2 миллиона человек, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По словам главы республики, музейная отрасль региона развивается: в залах и зданиях проводят ремонты, внедряются новые технологии, в том числе появляются интерактивные стенды и выставочные залы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов посетили Крым с начала годаВ Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВООдин из музеев Крыма обновят за 14 миллионов рублей

