Рейтинг@Mail.ru
Тренд на интеллектуальный туризм: россияне едут в Крым за знаниями - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251208/trend-na-intellektualnyy-turizm-rossiyane-edut-v-krym-za-znaniyami-1151468902.html
Тренд на интеллектуальный туризм: россияне едут в Крым за знаниями
Тренд на интеллектуальный туризм: россияне едут в Крым за знаниями - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Тренд на интеллектуальный туризм: россияне едут в Крым за знаниями
В Крыму в межсезонье становятся все популярнее литературные музеи и интерактивные экскурсии с участием артистов в костюмах соответствующих эпох. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T06:08
2025-12-08T06:08
иван коваленко
мнения
крым
туризм в крыму
музеи крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133429168_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1bd85b9c52bf0a49e3b83d17d0d9709b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в межсезонье становятся все популярнее литературные музеи и интерактивные экскурсии с участием артистов в костюмах соответствующих эпох. Об этом РИА Новости Крым заявил гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.Кроме того, по его словам, в регионе на данный момент появляются интерактивные экскурсии, когда к туристам приходят актеры в костюмах того или иного времени и очень гармонично вписываются в рассказ экскурсовода. Такой формат тоже становится все популярнее.Экспозиции в крымских музеях в течение года увидели свыше 2,2 миллиона человек, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По словам главы республики, музейная отрасль региона развивается: в залах и зданиях проводят ремонты, внедряются новые технологии, в том числе появляются интерактивные стенды и выставочные залы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов посетили Крым с начала годаВ Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВООдин из музеев Крыма обновят за 14 миллионов рублей
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0a/1133429168_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_002aaf4bc9105a70bede1f4020996fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван коваленко, мнения, крым, туризм в крыму, музеи крыма
Тренд на интеллектуальный туризм: россияне едут в Крым за знаниями

Литературные музеи в Крыму превращаются в новый туристический тренд – эксперт

06:08 08.12.2025
 
© РИА Новости КрымТеатрализованная экскурсия "Старый особняк зажигает огни" в Музее древностей в Керчи
Театрализованная экскурсия Старый особняк зажигает огни в Музее древностей в Керчи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в межсезонье становятся все популярнее литературные музеи и интерактивные экскурсии с участием артистов в костюмах соответствующих эпох. Об этом РИА Новости Крым заявил гид по Крыму, краевед, географ-путешественник Иван Коваленко.

"Сейчас очень востребована тема литературного Крыма. Может быть, люди стали расти духовно, но музей Чехова, музей Пушкина, музей Коровина стали востребованы у тех туристов, которые посещают Южный берег Крыма. Эти музеи посещаемы, работают каждый день. Это новый тренд", – рассказал собеседник.

Кроме того, по его словам, в регионе на данный момент появляются интерактивные экскурсии, когда к туристам приходят актеры в костюмах того или иного времени и очень гармонично вписываются в рассказ экскурсовода. Такой формат тоже становится все популярнее.
Экспозиции в крымских музеях в течение года увидели свыше 2,2 миллиона человек, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. По словам главы республики, музейная отрасль региона развивается: в залах и зданиях проводят ремонты, внедряются новые технологии, в том числе появляются интерактивные стенды и выставочные залы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько туристов посетили Крым с начала года
В Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВО
Один из музеев Крыма обновят за 14 миллионов рублей
 
Иван КоваленкоМненияКрымТуризм в КрымуМузеи Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Володин призвал сделать электронные дневники полностью бесплатными
09:53США готовы потратить на Украину 800 млн долларов за два года
09:35Часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ
09:15Более 40 километров уличного освещения восстановили за год в Симферополе
09:08Дрон ВСУ атаковал велосипедиста в Белгородской области – он в реанимации
09:01Зеленский начал охоту на Ермака - депутат Рады
08:44Бойцы "Днепра" уничтожили пункт управления БПЛА в Херсонской области
08:18Землетрясение произошло у берегов Камчатки - есть повреждения
08:08Есть все шансы: что поможет России стать мировым экономическим лидером
07:4934 года назад было подписано соглашение о распаде СССР и создании СНГ 3:23
07:3267 беспилотников ВСУ сбили над регионами России
07:10Названы самые востребованные в Крыму профессии
06:42Боестолкновения между Таиландом и Камбоджей - что известно
06:19Крымский мост: обстановка утром в понедельник
06:08Тренд на интеллектуальный туризм: россияне едут в Крым за знаниями
00:01Циклон над Черным морем принесет в Крым сильные дожди и штормовой ветер
00:00Какой сегодня праздник: 8 декабря
23:32Над Черным морем отработала ПВО
22:21Ночью Крым накроют очень сильные дожди
21:52Ядерная триада США и мощные взрывы на Солнце: главное за день
Лента новостейМолния