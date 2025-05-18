https://crimea.ria.ru/20250518/krymskie-muzei-posetili-svyshe-2-millionov-chelovek-1146523070.html

Крымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек

Крымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек - РИА Новости Крым, 18.05.2025

Крымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек

Экспозиции в крымских музеях в течение года увидели свыше 2,2 миллиона человек. Такую цифру приводит глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.05.2025

2025-05-18T18:44

2025-05-18T18:44

2025-05-18T18:44

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Экспозиции в крымских музеях в течение года увидели свыше 2,2 миллиона человек. Такую цифру приводит глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы республики, музейная отрасль региона развивается: в залах и зданиях проводят ремонты, внедряются новые технологии, в том числе появляются интерактивные стенды и выставочные залы.18 мая, начиная с 1977 года, мир отмечает день музеев. Этот праздник тесно связан и с Крымом, ведь полуостров – настоящая сокровищница и естественный музей, хранящий тайны тысячелетней истории. Где расположены самые интересные и известные музеи в Крыму – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развитияПанораме "Оборона Севастополя" исполняется 120 летВоронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, музеи крыма, культура, общество