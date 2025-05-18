Крымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек
Крымские музеи за год посетили свыше 2 миллионов человек
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЛасточкино гнездо
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Экспозиции в крымских музеях в течение года увидели свыше 2,2 миллиона человек. Такую цифру приводит глава Крыма Сергей Аксенов.
"Более 2,2 миллиона человек. Столько посетителей приняли по итогам прошлого года крымские музеи. За год в музейные фонды поступило около 15 тысяч предметов. А всего в этих фондах хранится порядка полутора миллионов предметов – от древних артефактов до современных экспонатов", – сообщил он.
По словам главы республики, музейная отрасль региона развивается: в залах и зданиях проводят ремонты, внедряются новые технологии, в том числе появляются интерактивные стенды и выставочные залы.
"Благодарю музейных работников Крыма за высокий профессионализм, преданность своему делу, за огромный вклад в сохранение нашего исторического и культурного наследия", – написал Аксенов в своем Telegram-канале воскресенье в Международный день музеев.
18 мая, начиная с 1977 года, мир отмечает день музеев. Этот праздник тесно связан и с Крымом, ведь полуостров – настоящая сокровищница и естественный музей, хранящий тайны тысячелетней истории. Где расположены самые интересные и известные музеи в Крыму – в инфографике РИА Новости Крым.
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