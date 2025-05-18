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Крымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек - РИА Новости Крым, 18.05.2025
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Крымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек
Крымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек - РИА Новости Крым, 18.05.2025
Крымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек
Экспозиции в крымских музеях в течение года увидели свыше 2,2 миллиона человек. Такую цифру приводит глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 18.05.2025
2025-05-18T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Экспозиции в крымских музеях в течение года увидели свыше 2,2 миллиона человек. Такую цифру приводит глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы республики, музейная отрасль региона развивается: в залах и зданиях проводят ремонты, внедряются новые технологии, в том числе появляются интерактивные стенды и выставочные залы.18 мая, начиная с 1977 года, мир отмечает день музеев. Этот праздник тесно связан и с Крымом, ведь полуостров – настоящая сокровищница и естественный музей, хранящий тайны тысячелетней истории. Где расположены самые интересные и известные музеи в Крыму – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У Ливадийского дворца меняется директор и концепция развитияПанораме "Оборона Севастополя" исполняется 120 летВоронцов был бы доволен: что сделано в Воронцовском дворце
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сергей аксенов, новости крыма, музеи крыма, культура, общество
Крымские музеи посетили свыше 2 миллионов человек

Крымские музеи за год посетили свыше 2 миллионов человек

18:44 18.05.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваЛасточкино гнездо
Ласточкино гнездо
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Экспозиции в крымских музеях в течение года увидели свыше 2,2 миллиона человек. Такую цифру приводит глава Крыма Сергей Аксенов.

"Более 2,2 миллиона человек. Столько посетителей приняли по итогам прошлого года крымские музеи. За год в музейные фонды поступило около 15 тысяч предметов. А всего в этих фондах хранится порядка полутора миллионов предметов – от древних артефактов до современных экспонатов", – сообщил он.

По словам главы республики, музейная отрасль региона развивается: в залах и зданиях проводят ремонты, внедряются новые технологии, в том числе появляются интерактивные стенды и выставочные залы.
"Благодарю музейных работников Крыма за высокий профессионализм, преданность своему делу, за огромный вклад в сохранение нашего исторического и культурного наследия", – написал Аксенов в своем Telegram-канале воскресенье в Международный день музеев.
18 мая, начиная с 1977 года, мир отмечает день музеев. Этот праздник тесно связан и с Крымом, ведь полуостров – настоящая сокровищница и естественный музей, хранящий тайны тысячелетней истории. Где расположены самые интересные и известные музеи в Крыму – в инфографике РИА Новости Крым.
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