https://crimea.ria.ru/20251101/skolko-turistov-posetili-krym-s-nachala-goda-1150598136.html
Сколько туристов посетили Крым с начала года
Сколько туристов посетили Крым с начала года - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Сколько туристов посетили Крым с начала года
Крым за 10 месяцев посетили 6,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.11.2025
2025-11-01T12:16
2025-11-01T12:16
2025-11-01T12:14
туризм в крыму
крым
отдых в крыму
крым курортный
сергей аксенов
новости крыма
санатории крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150261944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c5e4df001b966bcdc497cdcceac19ca.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Крым за 10 месяцев посетили 6,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы Крыма, две трети прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть воспользовались железнодорожным сообщением. Еще 14% приехали на полуостров через исторические регионы.Наиболее популярен у гостей полуострова Южный берег Крыма – там отдохнули 41% туристов от общего числа. Более трети отдыхающих выбрали западное побережье, 15% – восточное, 12% предпочли другие регионы РК.Доход от туристической отрасли в бюджеты всех уровней за девять месяцев составил более 5 млрд рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек Крым стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре Отдохнуть с пользой: куда пойти с детьми в Крыму на осенних каникулах
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150261944_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_15bfd9a34751b5f4be701243bbcdc7f5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм в крыму, крым, отдых в крыму, крым курортный, сергей аксенов, новости крыма, санатории крыма
Сколько туристов посетили Крым с начала года
Крым посетили 6,4 миллиона туристов с начала года – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Крым за 10 месяцев посетили 6,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С начала текущего года Республику Крым посетили более 6,4 млн туристов. Это на 16% больше, чем в аналогичный период 2024 года", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы Крыма, две трети прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть воспользовались железнодорожным сообщением. Еще 14% приехали на полуостров через исторические регионы.
Наиболее популярен у гостей полуострова Южный берег Крыма – там отдохнули 41% туристов от общего числа. Более трети отдыхающих выбрали западное побережье, 15% – восточное, 12% предпочли другие регионы РК.
"Средний уровень загрузки средств размещения в октябре составил 46%, однако отдельные санатории и курортные комплексы традиционно загружены полностью в течение всего года", - добавил Аксенов.
Доход от туристической отрасли в бюджеты всех уровней за девять месяцев составил более 5 млрд рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: