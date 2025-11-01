https://crimea.ria.ru/20251101/skolko-turistov-posetili-krym-s-nachala-goda-1150598136.html

Сколько туристов посетили Крым с начала года

Сколько туристов посетили Крым с начала года - РИА Новости Крым, 01.11.2025

Сколько туристов посетили Крым с начала года

Крым за 10 месяцев посетили 6,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Крым за 10 месяцев посетили 6,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы Крыма, две трети прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть воспользовались железнодорожным сообщением. Еще 14% приехали на полуостров через исторические регионы.Наиболее популярен у гостей полуострова Южный берег Крыма – там отдохнули 41% туристов от общего числа. Более трети отдыхающих выбрали западное побережье, 15% – восточное, 12% предпочли другие регионы РК.Доход от туристической отрасли в бюджеты всех уровней за девять месяцев составил более 5 млрд рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поток туристов в Херсонскую область достиг 100 тысяч человек Крым стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре Отдохнуть с пользой: куда пойти с детьми в Крыму на осенних каникулах

