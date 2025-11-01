Рейтинг@Mail.ru
Сколько туристов посетили Крым с начала года - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Сколько туристов посетили Крым с начала года
Сколько туристов посетили Крым с начала года - РИА Новости Крым, 01.11.2025
Сколько туристов посетили Крым с начала года
Крым за 10 месяцев посетили 6,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.11.2025
туризм в крыму
крым
отдых в крыму
крым курортный
сергей аксенов
новости крыма
санатории крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Крым за 10 месяцев посетили 6,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы Крыма, две трети прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть воспользовались железнодорожным сообщением. Еще 14% приехали на полуостров через исторические регионы.Наиболее популярен у гостей полуострова Южный берег Крыма – там отдохнули 41% туристов от общего числа. Более трети отдыхающих выбрали западное побережье, 15% – восточное, 12% предпочли другие регионы РК.Доход от туристической отрасли в бюджеты всех уровней за девять месяцев составил более 5 млрд рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году.
Сколько туристов посетили Крым с начала года

Крым посетили 6,4 миллиона туристов с начала года – Аксенов

12:16 01.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Крым за 10 месяцев посетили 6,4 миллиона туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"С начала текущего года Республику Крым посетили более 6,4 млн туристов. Это на 16% больше, чем в аналогичный период 2024 года", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам главы Крыма, две трети прибыли в республику по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть воспользовались железнодорожным сообщением. Еще 14% приехали на полуостров через исторические регионы.
Наиболее популярен у гостей полуострова Южный берег Крыма – там отдохнули 41% туристов от общего числа. Более трети отдыхающих выбрали западное побережье, 15% – восточное, 12% предпочли другие регионы РК.
"Средний уровень загрузки средств размещения в октябре составил 46%, однако отдельные санатории и курортные комплексы традиционно загружены полностью в течение всего года", - добавил Аксенов.
Доход от туристической отрасли в бюджеты всех уровней за девять месяцев составил более 5 млрд рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году.
