Один из музеев Крыма обновят за 14 миллионов рублей
Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма получит 14 млн рублей на обновление
17:28 18.11.2025 (обновлено: 17:48 18.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма получит 14 миллионов рублей на обновление музейного оборудования, сообщил глава района Василий Грабован.
"Из федерального и республиканского бюджетов выделены более 14 млн рублей на техническое оснащение. Модернизация стала возможной благодаря реализации проекта национального проекта "Семья", – проинформировал он.
За счет этих средств музей получит новые витрины, напольные стенды, интерактивные столы, проектор, светодиодные светильники, современные стеллажи и сплит-системы, новую оргтехнику.
"Все работы по модернизации музея были завершены в установленные сроки. Этот проект не только позволит нам сохранить и популяризировать наше богатейшее историческое наследие, но и создаст привлекательное культурное пространство для жителей всех возрастов", – отметил Грабован.
