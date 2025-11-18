Рейтинг@Mail.ru
Один из музеев Крыма обновят за 14 миллионов рублей
Стройплощадка рекреационно-курортного комплекса в районе озера Мойнаки в Евпатории
Один из музеев Крыма обновят за 14 миллионов рублей
Один из музеев Крыма обновят за 14 миллионов рублей
Один из музеев Крыма обновят за 14 миллионов рублей
Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма получит 14 миллионов рублей на обновление музейного оборудования, сообщил глава района Василий Грабован.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма получит 14 миллионов рублей на обновление музейного оборудования, сообщил глава района Василий Грабован.За счет этих средств музей получит новые витрины, напольные стенды, интерактивные столы, проектор, светодиодные светильники, современные стеллажи и сплит-системы, новую оргтехнику.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Романовская гимназия в Керчи станет музеем боевой славы городаДом с мезонином: что уникального появилось в музее Пушкина в ГурзуфеЧтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО
крым, музеи крыма, василий грабован, красногвардейский район, благоустройство, нацпроект "семья", новости крыма
Один из музеев Крыма обновят за 14 миллионов рублей

Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма получит 14 млн рублей на обновление

17:28 18.11.2025 (обновлено: 17:48 18.11.2025)
 
Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма
Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма
© Telegram-канал Василий Грабован
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма получит 14 миллионов рублей на обновление музейного оборудования, сообщил глава района Василий Грабован.

"Из федерального и республиканского бюджетов выделены более 14 млн рублей на техническое оснащение. Модернизация стала возможной благодаря реализации проекта национального проекта "Семья", – проинформировал он.

Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма
Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма
© Telegram-канал Василий Грабован
Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма
За счет этих средств музей получит новые витрины, напольные стенды, интерактивные столы, проектор, светодиодные светильники, современные стеллажи и сплит-системы, новую оргтехнику.

"Все работы по модернизации музея были завершены в установленные сроки. Этот проект не только позволит нам сохранить и популяризировать наше богатейшее историческое наследие, но и создаст привлекательное культурное пространство для жителей всех возрастов", – отметил Грабован.

Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма
Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма
© Telegram-канал Василий Грабован
Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма
