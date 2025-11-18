Один из музеев Крыма обновят за 14 миллионов рублей

https://crimea.ria.ru/20251118/odin-iz-muzeev-kryma-obnovyat-za-14-millionov-rubley-1150996127.html

Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма получит 14 миллионов рублей на обновление музейного оборудования, сообщил глава района Василий Грабован.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Краеведческий музей Красногвардейского района Крыма получит 14 миллионов рублей на обновление музейного оборудования, сообщил глава района Василий Грабован.За счет этих средств музей получит новые витрины, напольные стенды, интерактивные столы, проектор, светодиодные светильники, современные стеллажи и сплит-системы, новую оргтехнику.

