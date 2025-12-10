Рейтинг@Mail.ru
Часть Южного берега Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 10.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251210/chast-yuzhnogo-berega-kryma-obestochena-1151538107.html
Часть Южного берега Крыма обесточена
Часть Южного берега Крыма обесточена - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Часть Южного берега Крыма обесточена
Пять населенных пунктов Южного берега Крыма обесточены утром в среду из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T08:25
2025-12-10T08:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Южного берега Крыма обесточены утром в среду из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, энергоснабжение абонентов планируется восстановить в течение трех часов.Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты под контроль в республиканской прокуратуре, проинформировали в надзорном ведомстве.В Крыму для снижения аварийности до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. В 2026 году под замену запланировано более 250 подстанций, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.
Часть Южного берега Крыма обесточена

Часть Южного берега Крыма обесточена из-за аварии на сетях

08:25 10.12.2025 (обновлено: 08:28 10.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Южного берега Крыма обесточены утром в среду из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго".

"Аварийное отключение. Городской округ Ялта. Форос, Санаторное, Береговое, Алупка, Гурзуф", – перечислили в компании населенные пункты.

По данным пресс-службы, энергоснабжение абонентов планируется восстановить в течение трех часов.
Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты под контроль в республиканской прокуратуре, проинформировали в надзорном ведомстве.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части принятия мер по недопущению аварийных ситуаций", – сказано в сообщении.
В Крыму для снижения аварийности до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. В 2026 году под замену запланировано более 250 подстанций, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.
