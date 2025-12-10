https://crimea.ria.ru/20251210/chast-yuzhnogo-berega-kryma-obestochena-1151538107.html
Часть Южного берега Крыма обесточена
Часть Южного берега Крыма обесточена
Пять населенных пунктов Южного берега Крыма обесточены утром в среду из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T08:25
2025-12-10T08:25
2025-12-10T08:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов Южного берега Крыма обесточены утром в среду из-за аварии на сетях. Об этом информирует пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, энергоснабжение абонентов планируется восстановить в течение трех часов.Ход и результаты проведения восстановительных работ взяты под контроль в республиканской прокуратуре, проинформировали в надзорном ведомстве.В Крыму для снижения аварийности до конца декабря заменят 226 трансформаторных подстанций. В 2026 году под замену запланировано более 250 подстанций, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей встречи с генеральным директором предприятия "Крымэнерго" Максимом Шклярским.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в СевастополеВ "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия200 новых энергоузлов появятся в Крыму в 2025 году
Часть Южного берега Крыма обесточена
