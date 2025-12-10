Рейтинг@Mail.ru
Новые научные подходы – что предлагают санатории Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Новые научные подходы – что предлагают санатории Крыма
Новые научные подходы – что предлагают санатории Крыма - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Новые научные подходы – что предлагают санатории Крыма
Санатории Крыма предлагают программы по восстановлению после рака молочной железы и другие инновационные направления лечения, профилактики и оздоровления на... РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Санатории Крыма предлагают программы по восстановлению после рака молочной железы и другие инновационные направления лечения, профилактики и оздоровления на основе методик, разработанным местными учеными. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Кроме того, по его словам, санатории Крыма активно внедряют программы по использованию легкой воды и программы по интегративной медицине. Все это в настоящее время очень востребовано у россиян, отметил министр."И это у нас в Крыму есть. Это важно, чтобы сохранить лидерство в этом направлении. В то же время у нас утверждены приоритетные направления в рамках научно-технологического развития РК и одно из них, как раз, санаторно-курортное направление", - констатировал глава профильного ведомства.В Крыму классические отельные комплексы все чаще предлагают гостям программы оздоровления, а здравницы расширяют комплекс услуг в соответствии с запросом туристов на анимацию и современную инфраструктуру, сообщал ранее Ганзий. При этом, по данным министерства, более 50% туристов главной целью прибытия в Крым выбирают именно оздоровление.
Новые научные подходы – что предлагают санатории Крыма

Санатории Крыма предлагают новые направления лечения – минкурортов

06:08 10.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Санатории Крыма предлагают программы по восстановлению после рака молочной железы и другие инновационные направления лечения, профилактики и оздоровления на основе методик, разработанным местными учеными. Об этом РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

"Появилось большое количество методик и программ, которые разрабатываются нашими научно-исследовательскими институтами. Создан консорциум между НИИ, и нашими санаторно-курортными комплексами активно внедряются эти программы. Очень много направлений, нозологий лечится в рамках таких программ. В частности, у нас появились и программы по восстановлению после рака молочной железы – это из современных направлений", – рассказал министр.

Кроме того, по его словам, санатории Крыма активно внедряют программы по использованию легкой воды и программы по интегративной медицине. Все это в настоящее время очень востребовано у россиян, отметил министр.
"И это у нас в Крыму есть. Это важно, чтобы сохранить лидерство в этом направлении. В то же время у нас утверждены приоритетные направления в рамках научно-технологического развития РК и одно из них, как раз, санаторно-курортное направление", - констатировал глава профильного ведомства.
В Крыму классические отельные комплексы все чаще предлагают гостям программы оздоровления, а здравницы расширяют комплекс услуг в соответствии с запросом туристов на анимацию и современную инфраструктуру, сообщал ранее Ганзий. При этом, по данным министерства, более 50% туристов главной целью прибытия в Крым выбирают именно оздоровление.
