Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь
Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для детского оздоровительного туризма в ноябре. Таковы данные исследования российского...
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для детского оздоровительного туризма в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.По их данным, размещение в санатории в Сочи обойдется в среднем в 3710 рублей за сутки, в Ялте – 5339 рублей, в Кисловодске – 3643 рубля.Далее в рейтинге значатся Геленджик, со средним чеком в 3972 рубля, Анапа – 4470 и Алушта – 3051 рубль.Кроме того, в списке Севастополь, где за ночевку в среднем попросят 3511 рублей, а также Железноводск, Ессентуки, и курорт Каменномостский в Адыгее.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для автотуризма в ноябре, сообщал российский сервис бронирования Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещениеНа 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли КрымаТурпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам года
Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь

Ялта, Алушта и Севастополь вошли топ-10 направлений для детского оздоровительного туризма

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для детского оздоровительного туризма в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте Сочи, на втором Ялта, а на третьем – Кисловодск", – выяснили аналитики сервиса.
По их данным, размещение в санатории в Сочи обойдется в среднем в 3710 рублей за сутки, в Ялте – 5339 рублей, в Кисловодске – 3643 рубля.
Далее в рейтинге значатся Геленджик, со средним чеком в 3972 рубля, Анапа – 4470 и Алушта – 3051 рубль.
Кроме того, в списке Севастополь, где за ночевку в среднем попросят 3511 рублей, а также Железноводск, Ессентуки, и курорт Каменномостский в Адыгее.
Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для автотуризма в ноябре, сообщал российский сервис бронирования Твил.ру.
