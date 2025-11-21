https://crimea.ria.ru/20251121/detskiy-ozdorovitelnyy-turizm--rossiyane-vybirayut-krym-i-sevastopol-1151068122.html

Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь

Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь - РИА Новости Крым, 21.11.2025

Детский оздоровительный туризм – россияне выбирают Крым и Севастополь

Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для детского оздоровительного туризма в ноябре. Таковы данные исследования российского... РИА Новости Крым, 21.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для детского оздоровительного туризма в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.По их данным, размещение в санатории в Сочи обойдется в среднем в 3710 рублей за сутки, в Ялте – 5339 рублей, в Кисловодске – 3643 рубля.Далее в рейтинге значатся Геленджик, со средним чеком в 3972 рубля, Анапа – 4470 и Алушта – 3051 рубль.Кроме того, в списке Севастополь, где за ночевку в среднем попросят 3511 рублей, а также Железноводск, Ессентуки, и курорт Каменномостский в Адыгее.Ялта и Севастополь также вошли в десятку самых популярных направлений для автотуризма в ноябре, сообщал российский сервис бронирования Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещениеНа 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли КрымаТурпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам года

