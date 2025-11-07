Рейтинг@Mail.ru
Турпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам года - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Турпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам года
Турпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам года - РИА Новости Крым, 07.11.2025
Турпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам года
До конца 2025 года туристический поток в Крым может достичь 7 миллионов человек. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при... РИА Новости Крым, 07.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. До конца 2025 года туристический поток в Крым может достичь 7 миллионов человек. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов на Ялтинском международном форуме (ЯМФ) в Москве.Он также отметил, что ситуация в Крыму с точки зрения безопасности "достаточно стабильная и спокойная"."Многие считают, что у нас тут чуть ли ни война идет, но такого нет и близко", - подчеркнул постпред республики при президенте.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что с января по октябрь Крым посетили 6,4 миллиона человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
Турпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам года

Турпоток в Крым по итогам 2025 года может достичь 7 миллионов человек – власти

15:33 07.11.2025 (обновлено: 17:35 07.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. До конца 2025 года туристический поток в Крым может достичь 7 миллионов человек. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов на Ялтинском международном форуме (ЯМФ) в Москве.
"В этом году мы ожидаем, что цифра (турпотока) скоро дойдет до 7 миллионов туристов, которые посещают Крым", - сказал Мурадов.
Он также отметил, что ситуация в Крыму с точки зрения безопасности "достаточно стабильная и спокойная".
"Многие считают, что у нас тут чуть ли ни война идет, но такого нет и близко", - подчеркнул постпред республики при президенте.
Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что с января по октябрь Крым посетили 6,4 миллиона человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".
Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре
Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицину
Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездок
 
