Турпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам года

2025-11-07T15:33

2025-11-07T15:33

2025-11-07T17:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. До конца 2025 года туристический поток в Крым может достичь 7 миллионов человек. Об этом заявил зампредседателя правительства Крыма – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов на Ялтинском международном форуме (ЯМФ) в Москве.Он также отметил, что ситуация в Крыму с точки зрения безопасности "достаточно стабильная и спокойная"."Многие считают, что у нас тут чуть ли ни война идет, но такого нет и близко", - подчеркнул постпред республики при президенте.Ранее глава РК Сергей Аксенов сообщил, что с января по октябрь Крым посетили 6,4 миллиона человек, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ялтинский международный форум – деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года. В этом году мероприятия форума проходят 6 и 7 ноября в Москве под девизом: "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, ЯМФ является авторитетной площадкой международного сотрудничества и позволяет объединить усилия, чтобы противостоять геополитическим вызовам, заложить фундамент справедливого многополярного мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицину Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездок

