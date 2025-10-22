Рейтинг@Mail.ru
Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездок - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездок
Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездок - РИА Новости Крым, 22.10.2025
Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездок
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных поездок в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 22.10.2025
2025-10-22T08:39
2025-10-22T08:39
крым
новости крыма
туризм в крыму
внутренний туризм
ялта
севастополь
отдых в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных поездок в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.Ночевка в Москве обойдется в среднем в 4089 рублей, в Питере – в 3233 рубля, в Сочи - 3149 рублей.Ялта, со средней ценой в 3225 рулей за ночь, заняла пятую позицию рейтинга после Краснодара, где за номер придется заплатить 3502 рубля. Далее следуют Казань, Геленджик, Севастополь, Волгоград и Анапа. Ялта, Севастополь и Судак также вошли в число самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в октябре.
крым
ялта
севастополь
крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, ялта, севастополь, отдых в крыму
Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездок

Ялта и Севастополь вошли в топ-направлений для спонтанных поездок в октябре

08:39 22.10.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных поездок в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.

"На первом месте Москва, у которой 13% всех спонтанных бронирований октября. На втором месте Санкт-Петербург, а на третьем - Сочи - 7% и 6% спонтанных бронирований соответственно", - выяснили аналитики.

Ночевка в Москве обойдется в среднем в 4089 рублей, в Питере – в 3233 рубля, в Сочи - 3149 рублей.
Ялта, со средней ценой в 3225 рулей за ночь, заняла пятую позицию рейтинга после Краснодара, где за номер придется заплатить 3502 рубля. Далее следуют Казань, Геленджик, Севастополь, Волгоград и Анапа.
Ялта, Севастополь и Судак также вошли в число самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в октябре.
