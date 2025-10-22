https://crimea.ria.ru/20251022/turisty-vybirayut-krym-dlya-spontannykh-osennikh-poezdok-1150321946.html

Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездок

2025-10-22T08:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для спонтанных поездок в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.Ночевка в Москве обойдется в среднем в 4089 рублей, в Питере – в 3233 рубля, в Сочи - 3149 рублей.Ялта, со средней ценой в 3225 рулей за ночь, заняла пятую позицию рейтинга после Краснодара, где за номер придется заплатить 3502 рубля. Далее следуют Казань, Геленджик, Севастополь, Волгоград и Анапа. Ялта, Севастополь и Судак также вошли в число самых популярных направлений для путешествий на автомобиле в октябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ направлений для экономного отдыхаОтели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябреГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма

крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, ялта, севастополь, отдых в крыму