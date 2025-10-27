Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицину

https://crimea.ria.ru/20251027/krymskie-kurorty-vnedryat-unikalnye-razrabotki-mestnykh-uchenykh-v-meditsinu-1150463560.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На федеральном курорте "Золотые пески Росси" в Крыму планируется внедрение уникальных разработок крымских ученых. Об этом сообщил генеральный директор компании Вадим Волченко на Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные вопросы физической и реабилитационной медицины в Республике Крым".Среди технологий, представленных учеными Крымского федерального университета и медицинского института, – методики генной терапии, технологии чрескожного введения препаратов, влияющих на восстановление ДНК и регулирование биологических часов человека, цифровая платформа для управления здоровьем, а также препарат на основе крымских трав для лечения ожогов.Президент Национальной курортной ассоциации академик РАН Александр Разумов отметил, что Крым обладает уникальным природным и целебным потенциалом.Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский подчеркнул, что одним из приоритетов региональной медицины является создание сети центров здоровья на базе первичного звена медико-санитарной помощи.Центры здоровья будут не только предоставлять базовые медицинские услуги, но и сосредоточатся на профилактике заболеваний. В рамках поручения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в медцентре появится должность врача медицины здорового долголетия, а также разрабатываются программы подготовки и повышения квалификации таких специалистов.Курорт "Золотые пески" входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство". Программа направлена на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах РФ. Она позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На федеральном курорте "Золотые пески Росси" в Крыму планируется внедрение уникальных разработок крымских ученых. Об этом сообщил генеральный директор компании Вадим Волченко на Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные вопросы физической и реабилитационной медицины в Республике Крым".
"У крымских ученых есть разработки, не имеющие аналогов в мире. Некоторые уже запатентованы и внедряются в практику, некоторые проходят апробацию. Все те, которые показывают высокую эффективность, мы будем применять на объектах курорта", – подчеркнул он.
Среди технологий, представленных учеными Крымского федерального университета и медицинского института, – методики генной терапии, технологии чрескожного введения препаратов, влияющих на восстановление ДНК и регулирование биологических часов человека, цифровая платформа для управления здоровьем, а также препарат на основе крымских трав для лечения ожогов.
Президент Национальной курортной ассоциации академик РАН Александр Разумов отметил, что Крым обладает уникальным природным и целебным потенциалом.
"Наша главная задача – найти разумное применение природным факторам полуострова в сочетанном виде с фармакологией. Это будущее курортной медицины. И мы уже стали на этот путь", – сказал академик.
Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский подчеркнул, что одним из приоритетов региональной медицины является создание сети центров здоровья на базе первичного звена медико-санитарной помощи.
"Мы работаем над созданием таких центров, их главная задача – это работа с предрисками. Важно, чтобы не только увеличивалась продолжительность жизни, а чтобы человек как можно дольше сохранял здоровье и активность, принимал участие в жизни общества", - заявил Лясковский.
Центры здоровья будут не только предоставлять базовые медицинские услуги, но и сосредоточатся на профилактике заболеваний. В рамках поручения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в медцентре появится должность врача медицины здорового долголетия, а также разрабатываются программы подготовки и повышения квалификации таких специалистов.
Курорт "Золотые пески" входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство". Программа направлена на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах РФ. Она позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.
