Крымские курорты внедрят уникальные разработки местных ученых в медицину

На федеральном курорте "Золотые пески Росси" в Крыму планируется внедрение уникальных разработок крымских ученых. Об этом сообщил генеральный директор компании... РИА Новости Крым, 27.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. На федеральном курорте "Золотые пески Росси" в Крыму планируется внедрение уникальных разработок крымских ученых. Об этом сообщил генеральный директор компании Вадим Волченко на Всероссийской научно-практической конференции "Актуальные вопросы физической и реабилитационной медицины в Республике Крым".Среди технологий, представленных учеными Крымского федерального университета и медицинского института, – методики генной терапии, технологии чрескожного введения препаратов, влияющих на восстановление ДНК и регулирование биологических часов человека, цифровая платформа для управления здоровьем, а также препарат на основе крымских трав для лечения ожогов.Президент Национальной курортной ассоциации академик РАН Александр Разумов отметил, что Крым обладает уникальным природным и целебным потенциалом.Заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский подчеркнул, что одним из приоритетов региональной медицины является создание сети центров здоровья на базе первичного звена медико-санитарной помощи.Центры здоровья будут не только предоставлять базовые медицинские услуги, но и сосредоточатся на профилактике заболеваний. В рамках поручения вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в медцентре появится должность врача медицины здорового долголетия, а также разрабатываются программы подготовки и повышения квалификации таких специалистов.Курорт "Золотые пески" входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство". Программа направлена на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах РФ. Она позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым планируют сделать круглогодичной здравницей РоссииМиллиарды рублей в казну: что даст Крыму мегакурорт в ЕвпаторииБалаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал"

