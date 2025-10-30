https://crimea.ria.ru/20251030/krym-stal-liderom-po-legalizatsii-gostevykh-domov-v-federalnom-reestre-1150559061.html
Крым стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре
крым
Более 200 крымских гостевых домов внесены в федеральный реестр Росаккредитации
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Крым занял лидирующую позицию среди регионов России, участвующих в эксперименте по легализации деятельности гостевых домов, сообщают в министерстве курортов и туризма республики.
По данным ведомства, на сегодняшний день в федеральный реестр Росаккредитации уже включен 201 объект размещения.
Эксперимент стартовал 1 сентября 2025 года и направлен на создание прозрачной системы оказания услуг гостевых домов. Всего в Едином реестре классифицированных средств размещения России числится 450 объектов по всем регионам-участникам, из которых почти половина – крымские.
"Главная цель эксперимента – обеспечение безопасности отдыха туристов в гостевых домах, открытая и достоверная информация об их деятельности – это необходимо как туристу, так и самому собственнику. Эксперимент дает возможность правового урегулирования деятельности этих средств размещения, которое ранее было невозможно. Государство дает гостевым домам быстрый и удобный инструмент для "выхода из тени", – отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
По его словам, участие в эксперименте позволит не только увеличить количество легального номерного фонда и налоговые поступления в бюджет, но и откроет для владельцев новые возможности – участие в программах господдержки, продвижение на туристических площадках и сотрудничество с туроператорами.
В министерстве также напомнили, что с 1 января 2026 года размещать информацию о гостевом доме на интернет-площадках, включая сайты-агрегаторы, можно будет только при наличии уникального идентификационного номера и ссылки на запись в федеральном реестре. Деятельность объектов, не внесенных в список, будет считаться незаконной.
27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.
