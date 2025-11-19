https://crimea.ria.ru/20251119/avtoturisty-vybirayut-yaltu-i-sevastopol--chto-s-tsenami-na-razmeschenie-1151026590.html

Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – что с ценами на размещение

Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – что с ценами на размещение

19.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для автотуризма в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом ночевка в Москве обойдется в среднем в 4533 рубля, в Питере – в 4166, в Сочи – 4321 рубль. Далее в рейтинге следуют Краснодар, с ценой за суточное размещение в 3662 рубля и Казань – 4370 рублей.Ялта заняла шестую строчку рейтинга. Номер в отеле в курортной столице Крыма обойдется в среднем в 5663 рубля. Кроме того, в топе оказался Севастополь со средним чеком на размещение в 3658 рублей, Нижний Новгород – 4339, Кисловодск – 4050 и Геленджик – 4311 рублей.Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре, сообщал ранее российский портал бронирований Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отеляхРоссияне выбирают Ялту– что с ценами на апартаментыНа 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма

