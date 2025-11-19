Рейтинг@Mail.ru
Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – что с ценами на размещение - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – что с ценами на размещение
Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – что с ценами на размещение - РИА Новости Крым, 19.11.2025
Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – что с ценами на размещение
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для автотуризма в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру. РИА Новости Крым, 19.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150686568_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b33a6cb464eca76b2f592ba20327744c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для автотуризма в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.При этом ночевка в Москве обойдется в среднем в 4533 рубля, в Питере – в 4166, в Сочи – 4321 рубль. Далее в рейтинге следуют Краснодар, с ценой за суточное размещение в 3662 рубля и Казань – 4370 рублей.Ялта заняла шестую строчку рейтинга. Номер в отеле в курортной столице Крыма обойдется в среднем в 5663 рубля. Кроме того, в топе оказался Севастополь со средним чеком на размещение в 3658 рублей, Нижний Новгород – 4339, Кисловодск – 4050 и Геленджик – 4311 рублей.Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре, сообщал ранее российский портал бронирований Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне осенью едут компаниями в Ялту – цены в отеляхРоссияне выбирают Ялту– что с ценами на апартаментыНа 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
Автотуристы выбирают Ялту и Севастополь – что с ценами на размещение

Ялта и Севастополь вошли топ-10 направлений для автотуризма в ноябре – исследование

22:04 19.11.2025
 
Ялта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для автотуризма в ноябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.
"На первом месте оказалась Москва, собравшая 10% бронирований автотуристов. На второе место вышел Санкт-Петербург за которым 7% бронирований в ноябре. На третьем месте – Сочи, получивший 6% бронирований", – выяснили аналитики сервиса.
При этом ночевка в Москве обойдется в среднем в 4533 рубля, в Питере – в 4166, в Сочи – 4321 рубль. Далее в рейтинге следуют Краснодар, с ценой за суточное размещение в 3662 рубля и Казань – 4370 рублей.
Ялта заняла шестую строчку рейтинга. Номер в отеле в курортной столице Крыма обойдется в среднем в 5663 рубля. Кроме того, в топе оказался Севастополь со средним чеком на размещение в 3658 рублей, Нижний Новгород – 4339, Кисловодск – 4050 и Геленджик – 4311 рублей.
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре, сообщал ранее российский портал бронирований Твил.ру.
