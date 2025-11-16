Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещение

Рейтинг@Mail.ru
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре. Об этом сообщает российский портал бронирований Твил.ру.
2025-11-16T15:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре. Об этом сообщает российский портал бронирований Твил.ру.На первом месте, по их данным, оказалась Москва со средней стоимостью суточного размещения 3123 рубля, на втором Санкт-Петербург, а на третьем Сочи – 2512 и 2112 рублей соответственно.Кроме того, в рейтинг вошли Ялта и Севастополь. Ночевка в курортной столице обойдется в среднем в 2910 рублей, в городе-герое – 3298. Также в числе популярных направлений для одиночного отдыха – Казань, Пятигорск, Калининград, Нижний Новгород.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в ноябре. Крымские курорты вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы.
новости крыма, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, новости севастополя, севастополь, ялта, туризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре. Об этом сообщает российский портал бронирований Твил.ру.
"Популярность одиночных ноябрьских бронирований за год увеличилась на 13%", – выяснили аналитики сервиса.
На первом месте, по их данным, оказалась Москва со средней стоимостью суточного размещения 3123 рубля, на втором Санкт-Петербург, а на третьем Сочи – 2512 и 2112 рублей соответственно.
Кроме того, в рейтинг вошли Ялта и Севастополь. Ночевка в курортной столице обойдется в среднем в 2910 рублей, в городе-герое – 3298. Также в числе популярных направлений для одиночного отдыха – Казань, Пятигорск, Калининград, Нижний Новгород.
Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в ноябре. Крымские курорты вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы.
