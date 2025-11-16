https://crimea.ria.ru/20251116/rossiyane-vybirayut-krym-dlya-otdykha-v-odinochku--tseny-na-razmeschenie-1150951387.html

Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещение

Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещение - РИА Новости Крым, 16.11.2025

Россияне выбирают Крым для отдыха в одиночку – цены на размещение

Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре. Об этом сообщает российский портал бронирований Твил.ру. РИА Новости Крым, 16.11.2025

2025-11-16T16:22

2025-11-16T16:22

2025-11-16T15:09

новости крыма

крым

отдых в крыму

туризм в крыму

новости севастополя

севастополь

ялта

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122806178_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1ec82d905bfbf2734c2023d83482b96b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в ноябре. Об этом сообщает российский портал бронирований Твил.ру.На первом месте, по их данным, оказалась Москва со средней стоимостью суточного размещения 3123 рубля, на втором Санкт-Петербург, а на третьем Сочи – 2512 и 2112 рублей соответственно.Кроме того, в рейтинг вошли Ялта и Севастополь. Ночевка в курортной столице обойдется в среднем в 2910 рублей, в городе-герое – 3298. Также в числе популярных направлений для одиночного отдыха – Казань, Пятигорск, Калининград, Нижний Новгород.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий компаниями в ноябре. Крымские курорты вошли в число самых популярных у россиян направлений для отдыха в новогодние каникулы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы выбирают Крым для спонтанных осенних поездокКрым вошел в топ направлений для экономного отдыхаНа 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма

крым

севастополь

ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, отдых в крыму, туризм в крыму, новости севастополя, севастополь, ялта, туризм