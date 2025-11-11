Рейтинг@Mail.ru
На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 11.11.2025
На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 11.11.2025
На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
Доходы в бюджет от туристической отрасли Крыма в этом году на 2,2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 11.11.2025
2025-11-11T14:23
2025-11-11T14:11
сергей аксенов
туризм в крыму
отдых в крыму
владимир путин (политик)
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Доходы в бюджет от туристической отрасли Крыма в этом году на 2,2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Аксенов также доложил президенту, что Крым с начала года посетили более 6 миллионов туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
сергей аксенов, туризм в крыму, отдых в крыму, владимир путин (политик), новости крыма
На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма

Доходы Крыма от туротрасли на 2 млрд рублей превысили прошлогодний показатель – Аксенов

14:23 11.11.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Доходы в бюджет от туристической отрасли Крыма в этом году на 2,2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"С точки зрения поступлений в консолидированный бюджет по итогам курортного сезона, мы видим, это на 2 миллиарда (рублей) больше, чем в прошлом году, на 2 миллиарда 200 тысяч", – сказал глава РК.
Аксенов также доложил президенту, что Крым с начала года посетили более 6 миллионов туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
