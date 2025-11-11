https://crimea.ria.ru/20251111/na-2-mlrd-bolshe-aksenov-rasskazal-putinu-o-dokhodakh-ot-turotrasli-kryma-1150807498.html
На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Доходы в бюджет от туристической отрасли Крыма в этом году на 2,2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Аксенов также доложил президенту, что Крым с начала года посетили более 6 миллионов туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникулТурпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам годаКрым стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре
