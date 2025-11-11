https://crimea.ria.ru/20251111/na-2-mlrd-bolshe-aksenov-rasskazal-putinu-o-dokhodakh-ot-turotrasli-kryma-1150807498.html

На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма

На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма - РИА Новости Крым, 11.11.2025

На 2 млрд больше: Аксенов рассказал Путину о доходах от туротрасли Крыма

Доходы в бюджет от туристической отрасли Крыма в этом году на 2,2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 11.11.2025

2025-11-11T14:23

2025-11-11T14:23

2025-11-11T14:11

сергей аксенов

туризм в крыму

отдых в крыму

владимир путин (политик)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111399/64/1113996482_0:494:2382:1834_1920x0_80_0_0_082c44aa6160a9de263cfcde47f7f2f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Доходы в бюджет от туристической отрасли Крыма в этом году на 2,2 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Аксенов также доложил президенту, что Крым с начала года посетили более 6 миллионов туристов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год у моря: россияне выбирают Крым для зимних каникулТурпоток в Крым может вырасти до 7 млн человек по итогам годаКрым стал лидером по легализации гостевых домов в федеральном реестре

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, туризм в крыму, отдых в крыму, владимир путин (политик), новости крыма