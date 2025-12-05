Рейтинг@Mail.ru
Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУР - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУР
Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУР - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУР
Цифровой оператор Севастополя "Севстар" будет национализирован. Причина – связь семьи крупнейшего акционера компании с главным управлением разведки Украины. Об... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T11:01
2025-12-05T11:46
севастополь
михаил развожаев
национализация в крыму
новости севастополя
экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Цифровой оператор Севастополя "Севстар" будет национализирован. Причина – связь семьи крупнейшего акционера компании с главным управлением разведки Украины. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев также отметил, что продолжается работа "по наследию "Севастопольгаза". На данном этапе установлены юридические и физические лица, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, а также являются бенефициарами иностранных государств.В пятницу на заседании правительства было принято постановление об изъятии в собственность Севастополя имущества ряда компаний, собственники которых помогали ВСУ и ГУР Украины. С полным списком можно ознакомиться здесь."Это все будет сдано в аренду либо продано, и доходы пойдут в бюджет города для финансирования наших программ, в том числе и помощи семьям участников специальной военной операции", - добавил губернатор.В марте Развожаев сообщил, что в Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима, которые непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда", через который киевскому режиму перевели свыше 520 тыс. долларов США.
Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУР

Власти Севастополя национализируют "Севстар" из-за связи владельцев с украинской разведкой

11:01 05.12.2025 (обновлено: 11:46 05.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Цифровой оператор Севастополя "Севстар" будет национализирован. Причина – связь семьи крупнейшего акционера компании с главным управлением разведки Украины. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Один из бывших жителей города вступил в конкретные контакты с представителями ГУР, вплоть до перечисления средств в рамках криптовалюты и другие действия предпринял. Его мать владеет 75% акций компании "Севстар". Поэтому было принято решение о переходе компании в собственность города со всеми соответствующими подразделениями. Там более пяти юридических лиц по разным направлениям. Все это теперь переходит в собственность города", - уточнил губернатор.

Развожаев также отметил, что продолжается работа "по наследию "Севастопольгаза". На данном этапе установлены юридические и физические лица, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, а также являются бенефициарами иностранных государств.
В пятницу на заседании правительства было принято постановление об изъятии в собственность Севастополя имущества ряда компаний, собственники которых помогали ВСУ и ГУР Украины. С полным списком можно ознакомиться здесь.
"Это все будет сдано в аренду либо продано, и доходы пойдут в бюджет города для финансирования наших программ, в том числе и помощи семьям участников специальной военной операции", - добавил губернатор.
В марте Развожаев сообщил, что в Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима, которые непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда", через который киевскому режиму перевели свыше 520 тыс. долларов США.
