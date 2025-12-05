https://crimea.ria.ru/20251205/vlasti-sevastopolya-natsionaliziruyut-sevstar-i-za-svyazi-vladeltsev-s-gur-1151427278.html

Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУР

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Цифровой оператор Севастополя "Севстар" будет национализирован. Причина – связь семьи крупнейшего акционера компании с главным управлением разведки Украины. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев также отметил, что продолжается работа "по наследию "Севастопольгаза". На данном этапе установлены юридические и физические лица, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, а также являются бенефициарами иностранных государств.В пятницу на заседании правительства было принято постановление об изъятии в собственность Севастополя имущества ряда компаний, собственники которых помогали ВСУ и ГУР Украины. С полным списком можно ознакомиться здесь."Это все будет сдано в аренду либо продано, и доходы пойдут в бюджет города для финансирования наших программ, в том числе и помощи семьям участников специальной военной операции", - добавил губернатор.В марте Развожаев сообщил, что в Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима, которые непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда", через который киевскому режиму перевели свыше 520 тыс. долларов США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главноеПринадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима

