Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУР
Власти Севастополя национализируют крупного провайдера из-за связи с ГУР
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Цифровой оператор Севастополя "Севстар" будет национализирован. Причина – связь семьи крупнейшего акционера компании с главным управлением разведки Украины. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Развожаев также отметил, что продолжается работа "по наследию "Севастопольгаза". На данном этапе установлены юридические и физические лица, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, а также являются бенефициарами иностранных государств.В пятницу на заседании правительства было принято постановление об изъятии в собственность Севастополя имущества ряда компаний, собственники которых помогали ВСУ и ГУР Украины. С полным списком можно ознакомиться здесь."Это все будет сдано в аренду либо продано, и доходы пойдут в бюджет города для финансирования наших программ, в том числе и помощи семьям участников специальной военной операции", - добавил губернатор.В марте Развожаев сообщил, что в Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима, которые непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда", через который киевскому режиму перевели свыше 520 тыс. долларов США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главноеПринадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима
Власти Севастополя национализируют "Севстар" из-за связи владельцев с украинской разведкой
11:01 05.12.2025 (обновлено: 11:46 05.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Цифровой оператор Севастополя "Севстар" будет национализирован. Причина – связь семьи крупнейшего акционера компании с главным управлением разведки Украины. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Один из бывших жителей города вступил в конкретные контакты с представителями ГУР, вплоть до перечисления средств в рамках криптовалюты и другие действия предпринял. Его мать владеет 75% акций компании "Севстар". Поэтому было принято решение о переходе компании в собственность города со всеми соответствующими подразделениями. Там более пяти юридических лиц по разным направлениям. Все это теперь переходит в собственность города", - уточнил губернатор.
Развожаев также отметил, что продолжается работа "по наследию "Севастопольгаза". На данном этапе установлены юридические и физические лица, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, а также являются бенефициарами иностранных государств.
В пятницу на заседании правительства было принято постановление об изъятии в собственность Севастополя имущества ряда компаний, собственники которых помогали ВСУ и ГУР Украины. С полным списком можно ознакомиться здесь
.
"Это все будет сдано в аренду либо продано, и доходы пойдут в бюджет города для финансирования наших программ, в том числе и помощи семьям участников специальной военной операции", - добавил губернатор.
В марте Развожаев сообщил, что в Севастополе изымут в госсобственность
имущество пособников киевского режима, которые непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда", через который киевскому режиму перевели свыше 520 тыс. долларов США.
