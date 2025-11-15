Рейтинг@Mail.ru
Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главное - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251115/energeticheskuyu-bezopasnost-sevastopolya-obsudili-v-moskve--glavnoe-1150939595.html
Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главное
Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главное - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главное
Зампредседателя правительства России Александр Новак встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил реализацию программы... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T14:05
2025-11-15T14:16
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
александр новак
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
энергетика
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0f/1150939474_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_243269cf0d31b247de900d62d34edb27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства России Александр Новак встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил реализацию программы соцэкономразвития, а также вопросы топливной и энергетической безопасности Севастополя. Об этом сообщил глава города в своем Telegram-канале.По словам Развожаева, в числе основных вопросов поднимались такие, как строительство новых котельных, реконструкция теплосетей и газификация сел.В частности, глава города доложил заместителю председателя РФ, что в Севастополе завершается строительство пяти газовых блочно-модульных котельных.Он отметил, что всего таких новых котельных будет одиннадцать. Они будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить качественное теплоснабжение домов, уточнил глава города."Также по региональному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" мы реконструируем шесть участков теплосетей в разных районах города", – добавил Развожаев.Также, по словам Развожаева, в ходе беседы отмечалось, что в 2026 году газ появится у жителей пяти сел Байдаркой долины: Передового, Широкого, Озерного, Орлиного и Тылового."Сейчас мы заканчиваем строительство 19,5-километрового газопровода высокого давления от расположенной в Терновке газораспределительной станции до газораспределительного пункта в Передовом. Отсюда газ будет идти во внутрипоселковые сети. На сегодня монтаж газопровода завершен на 99%", – поделился Развожаев.По его словам, в ближайшее время на объекте проведут финальные испытания на герметичность и прочность системы, а после начнут пусконаладочные работы.Параллельно строятся внутрипоселковые газопроводы низкого давления, а "Севастопольгаз" занимается технологическим присоединением домовладений, подчеркнул губернатор.Ранее сообщалось, что программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлена до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем достроили газопровод низкого давленияФАС выявила в Крыму картель между независимыми автозаправкамиПродовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0f/1150939474_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6774797c0df7b8642c3127832785fb75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, александр новак, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), энергетика, крым, новости крыма
Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главное

Новак и Развожаев обсудили вопросы топливной и энергетической безопасности Севастополя

14:05 15.11.2025 (обновлено: 14:16 15.11.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевАлександр Новак и Михаил Развожаев
Александр Новак и Михаил Развожаев
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства России Александр Новак встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил реализацию программы соцэкономразвития, а также вопросы топливной и энергетической безопасности Севастополя. Об этом сообщил глава города в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, в числе основных вопросов поднимались такие, как строительство новых котельных, реконструкция теплосетей и газификация сел.
В частности, глава города доложил заместителю председателя РФ, что в Севастополе завершается строительство пяти газовых блочно-модульных котельных.
"В котельной на улице Менжинского и в двух котельных на проспекте Победы завершены монтажные работы и установка дымовых труб, идет обустройство внутриплощадочных инженерных сетей. В высокой степени готовности котельные на улице Механизаторов и Генерала Мельника", – сообщил Развожаев.
Он отметил, что всего таких новых котельных будет одиннадцать. Они будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить качественное теплоснабжение домов, уточнил глава города.
"Также по региональному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" мы реконструируем шесть участков теплосетей в разных районах города", – добавил Развожаев.
Также, по словам Развожаева, в ходе беседы отмечалось, что в 2026 году газ появится у жителей пяти сел Байдаркой долины: Передового, Широкого, Озерного, Орлиного и Тылового.
"Сейчас мы заканчиваем строительство 19,5-километрового газопровода высокого давления от расположенной в Терновке газораспределительной станции до газораспределительного пункта в Передовом. Отсюда газ будет идти во внутрипоселковые сети. На сегодня монтаж газопровода завершен на 99%", – поделился Развожаев.
По его словам, в ближайшее время на объекте проведут финальные испытания на герметичность и прочность системы, а после начнут пусконаладочные работы.
Параллельно строятся внутрипоселковые газопроводы низкого давления, а "Севастопольгаз" занимается технологическим присоединением домовладений, подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлена до 2030 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Симферополем достроили газопровод низкого давления
ФАС выявила в Крыму картель между независимыми автозаправками
Продовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевАлександр НовакБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьМинистерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)ЭнергетикаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:21Удары по Украине сегодня: Черниговская область частично обесточена
16:03В Севастополе возобновили рейсы морского пассажирского транспорта
15:48Одним ударом: 50 западных бронемашин ВСУ уничтожены в Донбассе
15:29В Севастополе закрыли рейд
15:13В школе Краснодара 8-классник выстрелил из ракетницы
14:44Сироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СК
14:34В Севастополе мотоциклист попал в больницу после столкновения с иномаркой
14:05Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главное
13:45Новости СВО: Зеленский потерял еще 1,5 тысячи боевиков
13:17Обогнать "Шаттл": полет "Бурана" в инфографике РИА Новости Крым
12:46ВС РФ ударили по военному аэродрому и местам сборки БПЛА на Украине
12:2616 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
12:05Армия России освободила Яблоково в Запорожской области
11:50Как работает первый в России беспилотный пассажирский транспорт
11:15Угроза депортации: как помогают российским соотечественникам в Прибалтике
10:43Трамп сделал заявление о встрече с лидерами России и Китая
10:06Поезда из Крыма прибыли на станции назначения после задержек
09:46В Симферополе сгорела станция техобслуживания
09:15В Госдуме хотят упорядочить использование ИИ на законодательном уровне
08:41В Рязанской области возник пожар на предприятии из-за обломков БПЛА
Лента новостейМолния