Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главное

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0f/1150939474_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_243269cf0d31b247de900d62d34edb27.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства России Александр Новак встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил реализацию программы соцэкономразвития, а также вопросы топливной и энергетической безопасности Севастополя. Об этом сообщил глава города в своем Telegram-канале.По словам Развожаева, в числе основных вопросов поднимались такие, как строительство новых котельных, реконструкция теплосетей и газификация сел.В частности, глава города доложил заместителю председателя РФ, что в Севастополе завершается строительство пяти газовых блочно-модульных котельных.Он отметил, что всего таких новых котельных будет одиннадцать. Они будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить качественное теплоснабжение домов, уточнил глава города."Также по региональному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" мы реконструируем шесть участков теплосетей в разных районах города", – добавил Развожаев.Также, по словам Развожаева, в ходе беседы отмечалось, что в 2026 году газ появится у жителей пяти сел Байдаркой долины: Передового, Широкого, Озерного, Орлиного и Тылового."Сейчас мы заканчиваем строительство 19,5-километрового газопровода высокого давления от расположенной в Терновке газораспределительной станции до газораспределительного пункта в Передовом. Отсюда газ будет идти во внутрипоселковые сети. На сегодня монтаж газопровода завершен на 99%", – поделился Развожаев.По его словам, в ближайшее время на объекте проведут финальные испытания на герметичность и прочность системы, а после начнут пусконаладочные работы.Параллельно строятся внутрипоселковые газопроводы низкого давления, а "Севастопольгаз" занимается технологическим присоединением домовладений, подчеркнул губернатор.Ранее сообщалось, что программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлена до 2030 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем достроили газопровод низкого давленияФАС выявила в Крыму картель между независимыми автозаправкамиПродовольственная безопасность Крыма: что с посевной из-за цен на топливо

2025

Новости

