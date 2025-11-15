https://crimea.ria.ru/20251115/energeticheskuyu-bezopasnost-sevastopolya-obsudili-v-moskve--glavnoe-1150939595.html
Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главное
Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главное - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главное
Зампредседателя правительства России Александр Новак встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил реализацию программы... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T14:05
2025-11-15T14:05
2025-11-15T14:16
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
александр новак
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
энергетика
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0f/1150939474_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_243269cf0d31b247de900d62d34edb27.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства России Александр Новак встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил реализацию программы соцэкономразвития, а также вопросы топливной и энергетической безопасности Севастополя. Об этом сообщил глава города в своем Telegram-канале.По словам Развожаева, в числе основных вопросов поднимались такие, как строительство новых котельных, реконструкция теплосетей и газификация сел.В частности, глава города доложил заместителю председателя РФ, что в Севастополе завершается строительство пяти газовых блочно-модульных котельных.Он отметил, что всего таких новых котельных будет одиннадцать. Они будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить качественное теплоснабжение домов, уточнил глава города."Также по региональному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" мы реконструируем шесть участков теплосетей в разных районах города", – добавил Развожаев.Также, по словам Развожаева, в ходе беседы отмечалось, что в 2026 году газ появится у жителей пяти сел Байдаркой долины: Передового, Широкого, Озерного, Орлиного и Тылового."Сейчас мы заканчиваем строительство 19,5-километрового газопровода высокого давления от расположенной в Терновке газораспределительной станции до газораспределительного пункта в Передовом. Отсюда газ будет идти во внутрипоселковые сети. На сегодня монтаж газопровода завершен на 99%", – поделился Развожаев.По его словам, в ближайшее время на объекте проведут финальные испытания на герметичность и прочность системы, а после начнут пусконаладочные работы.Параллельно строятся внутрипоселковые газопроводы низкого давления, а "Севастопольгаз" занимается технологическим присоединением домовладений, подчеркнул губернатор.Ранее сообщалось, что программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя продлена до 2030 года.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, александр новак, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), энергетика, крым, новости крыма
Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главное
Новак и Развожаев обсудили вопросы топливной и энергетической безопасности Севастополя
14:05 15.11.2025 (обновлено: 14:16 15.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства России Александр Новак встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым и обсудил реализацию программы соцэкономразвития, а также вопросы топливной и энергетической безопасности Севастополя. Об этом сообщил глава города в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, в числе основных вопросов поднимались такие, как строительство новых котельных, реконструкция теплосетей и газификация сел.
В частности, глава города доложил заместителю председателя РФ, что в Севастополе завершается строительство пяти газовых блочно-модульных котельных.
"В котельной на улице Менжинского и в двух котельных на проспекте Победы завершены монтажные работы и установка дымовых труб, идет обустройство внутриплощадочных инженерных сетей. В высокой степени готовности котельные на улице Механизаторов и Генерала Мельника", – сообщил Развожаев.
Он отметил, что всего таких новых котельных будет одиннадцать. Они будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ и позволят обеспечить качественное теплоснабжение домов, уточнил глава города.
"Также по региональному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" мы реконструируем шесть участков теплосетей в разных районах города", – добавил Развожаев.
Также, по словам Развожаева, в ходе беседы отмечалось, что в 2026 году газ появится у жителей пяти сел Байдаркой долины: Передового, Широкого, Озерного, Орлиного и Тылового.
"Сейчас мы заканчиваем строительство 19,5-километрового газопровода высокого давления от расположенной в Терновке газораспределительной станции до газораспределительного пункта в Передовом. Отсюда газ будет идти во внутрипоселковые сети. На сегодня монтаж газопровода завершен на 99%", – поделился Развожаев.
По его словам, в ближайшее время на объекте проведут финальные испытания на герметичность и прочность системы, а после начнут пусконаладочные работы.
Параллельно строятся внутрипоселковые газопроводы низкого давления, а "Севастопольгаз" занимается технологическим присоединением домовладений, подчеркнул губернатор.
