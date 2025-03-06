https://crimea.ria.ru/20250306/v-sevastopole-natsionaliziruyut-imuschestvo-posobnikov-kievskogo-rezhima-1144695170.html

В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима

В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима - РИА Новости Крым, 06.03.2025

В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима

В Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима. Такое решение принято на заседании правительство города, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T10:20

2025-03-06T10:20

2025-03-06T10:25

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михаил развожаев

национализация в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима. Такое решение принято на заседании правительство города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, рабочая группа Антитеррористической комиссии доказала, что данные юридические и физические лица совершают в отношении России недружественные действия, "а если сказать проще — являются пособниками киевского режима". Он уточнил, что через указанный фонд киевскому режиму перевели свыше 520 тыс. долларов США. В перечень имущества, которое перейдет в собственность Севастополя, вошли ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ООО "Завод судовой светотехники", ООО "Плоск", ООО "Тинос", ООО "Эксплуатационная организация "Технотрон", ООО "Центр технической эксплуатации № 1", а также Производственный кооператив "КОРПУС".Кроме того, после инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО "Севастопольгаз", в собственность города перейдут гаражи, котельные и прочая технологическая инфраструктура. Как сообщалось, на национализированном ранее предприятии "Севастопольгаз" назначена временная администрация из числа сотрудников и сформированная правительством.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд – АксеновВ Крыму уточнили список национализированного имуществаПринадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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