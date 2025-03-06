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В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима
В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима - РИА Новости Крым, 06.03.2025
В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима
В Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима. Такое решение принято на заседании правительство города, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T10:20
2025-03-06T10:20
2025-03-06T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима. Такое решение принято на заседании правительство города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, рабочая группа Антитеррористической комиссии доказала, что данные юридические и физические лица совершают в отношении России недружественные действия, "а если сказать проще — являются пособниками киевского режима". Он уточнил, что через указанный фонд киевскому режиму перевели свыше 520 тыс. долларов США. В перечень имущества, которое перейдет в собственность Севастополя, вошли ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ООО "Завод судовой светотехники", ООО "Плоск", ООО "Тинос", ООО "Эксплуатационная организация "Технотрон", ООО "Центр технической эксплуатации № 1", а также Производственный кооператив "КОРПУС".Кроме того, после инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО "Севастопольгаз", в собственность города перейдут гаражи, котельные и прочая технологическая инфраструктура. Как сообщалось, на национализированном ранее предприятии "Севастопольгаз" назначена временная администрация из числа сотрудников и сформированная правительством.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Национализированное имущество принесло в бюджет Крыма 4,5 млрд – АксеновВ Крыму уточнили список национализированного имуществаПринадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, национализация в крыму, крым
В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима
В Севастополе передадут в собственность города имущество пособников киевского режима
10:20 06.03.2025 (обновлено: 10:25 06.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима. Такое решение принято на заседании правительство города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, рабочая группа Антитеррористической комиссии доказала, что данные юридические и физические лица совершают в отношении России недружественные действия, "а если сказать проще — являются пособниками киевского режима".
"Они осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного" фонда", который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны", - написал Развожаев в своем Telegram.
Он уточнил, что через указанный фонд киевскому режиму перевели свыше 520 тыс. долларов США.
В перечень имущества, которое перейдет в собственность Севастополя, вошли ООО "Завод судовой светотехники "Маяк", ООО "Завод судовой светотехники", ООО "Плоск", ООО "Тинос", ООО "Эксплуатационная организация "Технотрон", ООО "Центр технической эксплуатации № 1", а также Производственный кооператив "КОРПУС".
Кроме того, после инвентаризации имущества, принадлежащего ПАО "Севастопольгаз", в собственность города перейдут гаражи, котельные и прочая технологическая инфраструктура.
Как сообщалось, на национализированном ранее предприятии "Севастопольгаз" назначена временная администрация из числа сотрудников и сформированная правительством.
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