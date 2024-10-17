https://crimea.ria.ru/20241017/prinadlezhavshiy-ukrainskim-oligarkham-sevastopolgaz-natsionalizirovan-1141151091.html

Принадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован

Принадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован - РИА Новости Крым, 17.10.2024

Принадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован

Публичное акционерное общество (ПАО) "Севастопольгаз", принадлежавшее украинским олигархам, перешло в государственную собственность. Соответствующее решение... РИА Новости Крым, 17.10.2024

2024-10-17T11:15

2024-10-17T11:15

2024-10-17T11:45

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Публичное акционерное общество (ПАО) "Севастопольгаз", принадлежавшее украинским олигархам, перешло в государственную собственность. Соответствующее решение принято на заседании правительства Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, это была сложная, долгая и кропотливая работа. Губернатор лично поблагодарил директора ФСБ России Александра Бортникова, генерального прокурора РФ Игоря Краснова и силовые ведомства Севастополя и Крыма. Он отметил, что без их участия передать предприятие в госсобственность было бы невозможно.На предприятии сейчас назначена временная администрация из числа сотрудников ГУП "Севастопольгаз", сформированная правительством. Они полностью владеют ситуацией, знают предмет, систему и все нюансы, стабильная работа предприятия обеспечена, заверил Развожаев.Для севастопольцев, по словам губернатора, тоже ничего не изменится, переоформлять договоры не придется. При этом руководитель региона заверил, что тарифы ПАО на обслуживание газового оборудования, которые на данный момент почти в два раза выше, чем в ГУПе, в ближайшее время будут снижены. В обоих "Севастопольгазах" он составит 2600 рублей.Кроме того, по словам губернатора, благодаря национализации более 500 абонентов в ближайшее время будут подключены к газу. Прежнее руководство ПАО всячески саботировала процесс социальной догазификации, пояснил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), генеральная прокуратура россии, игорь краснов, новости, правительство севастополя, национализация в крыму, новости крыма