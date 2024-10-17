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Принадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован - РИА Новости Крым, 17.10.2024
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Принадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован
Принадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован - РИА Новости Крым, 17.10.2024
Принадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован
Публичное акционерное общество (ПАО) "Севастопольгаз", принадлежавшее украинским олигархам, перешло в государственную собственность. Соответствующее решение... РИА Новости Крым, 17.10.2024
2024-10-17T11:15
2024-10-17T11:45
михаил развожаев
севастополь
александр бортников
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
генеральная прокуратура россии
игорь краснов
новости
правительство севастополя
национализация в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Публичное акционерное общество (ПАО) "Севастопольгаз", принадлежавшее украинским олигархам, перешло в государственную собственность. Соответствующее решение принято на заседании правительства Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, это была сложная, долгая и кропотливая работа. Губернатор лично поблагодарил директора ФСБ России Александра Бортникова, генерального прокурора РФ Игоря Краснова и силовые ведомства Севастополя и Крыма. Он отметил, что без их участия передать предприятие в госсобственность было бы невозможно.На предприятии сейчас назначена временная администрация из числа сотрудников ГУП "Севастопольгаз", сформированная правительством. Они полностью владеют ситуацией, знают предмет, систему и все нюансы, стабильная работа предприятия обеспечена, заверил Развожаев.Для севастопольцев, по словам губернатора, тоже ничего не изменится, переоформлять договоры не придется. При этом руководитель региона заверил, что тарифы ПАО на обслуживание газового оборудования, которые на данный момент почти в два раза выше, чем в ГУПе, в ближайшее время будут снижены. В обоих "Севастопольгазах" он составит 2600 рублей.Кроме того, по словам губернатора, благодаря национализации более 500 абонентов в ближайшее время будут подключены к газу. Прежнее руководство ПАО всячески саботировала процесс социальной догазификации, пояснил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, севастополь, александр бортников, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), генеральная прокуратура россии, игорь краснов, новости, правительство севастополя, национализация в крыму, новости крыма
Принадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован

Развожаев сообщил о национализации принадлежавшего украинским олигархам "Севастопольгаза"

11:15 17.10.2024 (обновлено: 11:45 17.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Публичное акционерное общество (ПАО) "Севастопольгаз", принадлежавшее украинским олигархам, перешло в государственную собственность. Соответствующее решение принято на заседании правительства Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня в 9:00 состоялось заседание правительства, на котором мы приняли решение о переходе ПАО "Севастопольгаз", которым опосредованно владели украинские олигархи, в собственность города Севастополя", – рассказал он в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, это была сложная, долгая и кропотливая работа. Губернатор лично поблагодарил директора ФСБ России Александра Бортникова, генерального прокурора РФ Игоря Краснова и силовые ведомства Севастополя и Крыма. Он отметил, что без их участия передать предприятие в госсобственность было бы невозможно.

"Несмотря на все ухищрения и попытки запутать следы через сеть подставных лиц, конечными бенефициарами прибыли, которую получало ПАО, были украинские олигархи, которые являются врагами нашей страны, финансируют терроризм и в том числе оказывают помощь ВСУ", – подчеркнул губернатор.

На предприятии сейчас назначена временная администрация из числа сотрудников ГУП "Севастопольгаз", сформированная правительством. Они полностью владеют ситуацией, знают предмет, систему и все нюансы, стабильная работа предприятия обеспечена, заверил Развожаев.
Для севастопольцев, по словам губернатора, тоже ничего не изменится, переоформлять договоры не придется. При этом руководитель региона заверил, что тарифы ПАО на обслуживание газового оборудования, которые на данный момент почти в два раза выше, чем в ГУПе, в ближайшее время будут снижены. В обоих "Севастопольгазах" он составит 2600 рублей.
Кроме того, по словам губернатора, благодаря национализации более 500 абонентов в ближайшее время будут подключены к газу. Прежнее руководство ПАО всячески саботировала процесс социальной догазификации, пояснил Развожаев.
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Михаил РазвожаевСевастопольАлександр БортниковФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Генеральная прокуратура РоссииИгорь КрасновНовостиПравительство СевастополяНационализация в КрымуНовости Крыма
 
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