https://crimea.ria.ru/20241212/v-sevastopole-prostilis-s-morskim-pekhotintsem-sergeem-korolevym-1142585040.html

В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым

В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым - РИА Новости Крым, 12.12.2024

В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым

В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым, который погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T18:16

2024-12-12T18:16

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севастополь

михаил развожаев

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым, который погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, Сергей Королев с детства мечтал о карьере военнослужащего. Еще более 15 лет назад он заключил контракт и был направлен для прохождения службы в Севастополь, в бригаду морской пехоты.В 2023 году просьбу Сергея Королева удовлетворили, и он выполнял боевые задачи на наиболее сложных участках фронта, где действовали севастопольские морские пехотинцы.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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