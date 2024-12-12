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В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым
В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым - РИА Новости Крым, 12.12.2024
В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым
В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым, который погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T18:16
2024-12-12T18:16
севастополь
михаил развожаев
память
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым, который погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, Сергей Королев с детства мечтал о карьере военнослужащего. Еще более 15 лет назад он заключил контракт и был направлен для прохождения службы в Севастополь, в бригаду морской пехоты.В 2023 году просьбу Сергея Королева удовлетворили, и он выполнял боевые задачи на наиболее сложных участках фронта, где действовали севастопольские морские пехотинцы.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, память, утраты, новости, герои сво, новости сво
В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым

Погибшего на СВО морского пехотинца проводили в последний путь в Севастополе

18:16 12.12.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевСергей Королев
Сергей Королев
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым, который погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка десантно-штурмовой роты Сергея Сергеевича Королева. Он геройски погиб в бою на Херсонском направлении", – говорится в сообщении.

По информации губернатора, Сергей Королев с детства мечтал о карьере военнослужащего. Еще более 15 лет назад он заключил контракт и был направлен для прохождения службы в Севастополь, в бригаду морской пехоты.

"Участвовал в действиях по наведению конституционного порядка на Северном Кавказе, ветеран боевых действий. С началом специальной военной операции не мог оставаться в стороне от происходящего, заключил новый контракт с МО РФ, при этом просил, чтобы его направили в свое подразделение в 810-ю бригаду морской пехоты", – подчеркнул губернатор.

В 2023 году просьбу Сергея Королева удовлетворили, и он выполнял боевые задачи на наиболее сложных участках фронта, где действовали севастопольские морские пехотинцы.
СевастопольМихаил РазвожаевПамятьУтратыНовостиГерои СВОНовости СВО
 
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