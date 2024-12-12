https://crimea.ria.ru/20241212/ukhod-asada-kakimi-budut-posledstviya--sobytiy-v-sirii-dlya-rossii-1142577811.html

Уход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для России

Уход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для России - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Уход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для России

Несмотря на неопределенность ситуации в Сирии, Москва имеет целый ряд ресурсов для сохранения своего присутствия в стране. Такое мнение выразили эксперты в... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T19:10

2024-12-12T19:10

2024-12-12T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Несмотря на неопределенность ситуации в Сирии, Москва имеет целый ряд ресурсов для сохранения своего присутствия в стране. Такое мнение выразили эксперты в рамках круглого стола о причинах и возможных последствиях обострения ситуации в Сирии, который прошел в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Карты на руках МосквыКроме того, Россия осуществляет в Сирии целый ряд инвестиционных проектов, страны связывают длительные и устойчивые гуманитарные связи - все это и сеть "набор карт", которыми располагает Москва, считает эксперт.Российское военное присутствиеО будущем российских военных баз на территории Сирии, по мнению Кортунова, пока говорить трудно. Однако, если исходить из позиций новых властей в Дамаске, разрывать все связи с Москвой не в их интересах."Это необходимо сохранять, в том числе, для сохранения баланса. Уже говорилось о зависимости новых властей от Турции, думаю, новые лидеры хотели бы сделать этот поводок, который ведет в Анкару, длиннее. И здесь поддержание контактов и ограниченное сотрудничество с Москвой было бы уместно", – считает он.Заместитель заведующего базовой кафедрой Института востоковедения РАН, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в свою очередь также называет вопрос российского военного присутствия "подвешенным"."Им Россия нужна в той или иной степени как одна из тех стран, на присутствии которой можно балансировать в разговорах с другими игроками, в том числе с Турцией и США. Но это очень временная и шаткая основа", – поясняет он свою мысль.Многосторонние форматыПо приоритету работы на сирийском треке в многостороннем формате эксперты сходятся. По мнению Кортунова, в данном случае Москва вероятнее всего будет выстраивать диалог, работать во взаимодействии с другими державами."Не исключено какое-то взаимодействие Москвы с ее партнерами из числа ведущих стран Глобального Юга, странами мирового большинства – я уверен, сейчас идут консультации с КНР, возможно с Индией, другими партнерами. Хотелось бы надеется, что российско-сирийские отношения пройдут и через это испытание тоже", – говорит Кортунов.27 ноября движение "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ряд других оппозиционных группировок начали наступление на правительственные силы Сирии. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны. 8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. При этом уточняется, что Москва в переговорах не участвовала.Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разговоры о сохранении военного присутствия России в Сирии преждевременны.* организация, признанная в РФ террористическойСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ НарышкинаКак события в Сирии могут отразиться на Украине – мнениеЧто будет с российскими военными базами в Сирии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, башар асад (политик), политика, в мире, новости, россия, мнения