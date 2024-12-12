Рейтинг@Mail.ru
Уход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для России - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241212/ukhod-asada-kakimi-budut-posledstviya--sobytiy-v-sirii-dlya-rossii-1142577811.html
Уход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для России
Уход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для России - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Уход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для России
Несмотря на неопределенность ситуации в Сирии, Москва имеет целый ряд ресурсов для сохранения своего присутствия в стране. Такое мнение выразили эксперты в... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T19:10
2024-12-12T19:10
сирия
башар асад (политик)
политика
в мире
новости
россия
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142578770_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_61c23d767f55cb00d712cb69ade74275.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Несмотря на неопределенность ситуации в Сирии, Москва имеет целый ряд ресурсов для сохранения своего присутствия в стране. Такое мнение выразили эксперты в рамках круглого стола о причинах и возможных последствиях обострения ситуации в Сирии, который прошел в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".Карты на руках МосквыКроме того, Россия осуществляет в Сирии целый ряд инвестиционных проектов, страны связывают длительные и устойчивые гуманитарные связи - все это и сеть "набор карт", которыми располагает Москва, считает эксперт.Российское военное присутствиеО будущем российских военных баз на территории Сирии, по мнению Кортунова, пока говорить трудно. Однако, если исходить из позиций новых властей в Дамаске, разрывать все связи с Москвой не в их интересах."Это необходимо сохранять, в том числе, для сохранения баланса. Уже говорилось о зависимости новых властей от Турции, думаю, новые лидеры хотели бы сделать этот поводок, который ведет в Анкару, длиннее. И здесь поддержание контактов и ограниченное сотрудничество с Москвой было бы уместно", – считает он.Заместитель заведующего базовой кафедрой Института востоковедения РАН, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в свою очередь также называет вопрос российского военного присутствия "подвешенным"."Им Россия нужна в той или иной степени как одна из тех стран, на присутствии которой можно балансировать в разговорах с другими игроками, в том числе с Турцией и США. Но это очень временная и шаткая основа", – поясняет он свою мысль.Многосторонние форматыПо приоритету работы на сирийском треке в многостороннем формате эксперты сходятся. По мнению Кортунова, в данном случае Москва вероятнее всего будет выстраивать диалог, работать во взаимодействии с другими державами."Не исключено какое-то взаимодействие Москвы с ее партнерами из числа ведущих стран Глобального Юга, странами мирового большинства – я уверен, сейчас идут консультации с КНР, возможно с Индией, другими партнерами. Хотелось бы надеется, что российско-сирийские отношения пройдут и через это испытание тоже", – говорит Кортунов.27 ноября движение "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ряд других оппозиционных группировок начали наступление на правительственные силы Сирии. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны. 8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. При этом уточняется, что Москва в переговорах не участвовала.Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разговоры о сохранении военного присутствия России в Сирии преждевременны.* организация, признанная в РФ террористическойСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ НарышкинаКак события в Сирии могут отразиться на Украине – мнениеЧто будет с российскими военными базами в Сирии
сирия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0c/1142578770_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_1d2257c6ddf5a732a47c4445c47f4b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сирия, башар асад (политик), политика, в мире, новости, россия, мнения
Уход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для России

Россия имеет целый ряд ресурсов для сохранения своего присутствия в Сирии - эксперты

19:10 12.12.2024
 
© AP Photo Leo CorreaСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© AP Photo Leo Correa
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Несмотря на неопределенность ситуации в Сирии, Москва имеет целый ряд ресурсов для сохранения своего присутствия в стране. Такое мнение выразили эксперты в рамках круглого стола о причинах и возможных последствиях обострения ситуации в Сирии, который прошел в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Карты на руках Москвы

"Не будем забывать о том, что Россия остается одним из экономических партнеров Сирии, особенно это касается сирийского импорта - мы входим в пятерку ведущих стран в этом отношении", – напомнил в рамках круглого стола научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Кроме того, Россия осуществляет в Сирии целый ряд инвестиционных проектов, страны связывают длительные и устойчивые гуманитарные связи - все это и сеть "набор карт", которыми располагает Москва, считает эксперт.

Российское военное присутствие

О будущем российских военных баз на территории Сирии, по мнению Кортунова, пока говорить трудно. Однако, если исходить из позиций новых властей в Дамаске, разрывать все связи с Москвой не в их интересах.
"Это необходимо сохранять, в том числе, для сохранения баланса. Уже говорилось о зависимости новых властей от Турции, думаю, новые лидеры хотели бы сделать этот поводок, который ведет в Анкару, длиннее. И здесь поддержание контактов и ограниченное сотрудничество с Москвой было бы уместно", – считает он.
Заместитель заведующего базовой кафедрой Института востоковедения РАН, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в свою очередь также называет вопрос российского военного присутствия "подвешенным".
"Им Россия нужна в той или иной степени как одна из тех стран, на присутствии которой можно балансировать в разговорах с другими игроками, в том числе с Турцией и США. Но это очень временная и шаткая основа", – поясняет он свою мысль.

Многосторонние форматы

"Многосторонние форматы в нынешних условиях видятся значимыми, и если не перспективными, то наиболее полезными в целях не только содействия урегулированию ситуации в Сирии и снижению общих издержек, которые Россия сейчас несет в Сирии, но и в целом для налаживания более обстоятельного диалога с другими государствами", – убежден Лукьянов.

По приоритету работы на сирийском треке в многостороннем формате эксперты сходятся. По мнению Кортунова, в данном случае Москва вероятнее всего будет выстраивать диалог, работать во взаимодействии с другими державами.
"Не исключено какое-то взаимодействие Москвы с ее партнерами из числа ведущих стран Глобального Юга, странами мирового большинства – я уверен, сейчас идут консультации с КНР, возможно с Индией, другими партнерами. Хотелось бы надеется, что российско-сирийские отношения пройдут и через это испытание тоже", – говорит Кортунов.
27 ноября движение "Хайят Тахрир аш-Шам"* и ряд других оппозиционных группировок начали наступление на правительственные силы Сирии. В течение полутора недель им удалось установить контроль над ключевыми районами и крупными городами страны. 8 декабря представители вооруженной оппозиции захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. При этом уточняется, что Москва в переговорах не участвовала.
Россия рассчитывает на стабилизацию обстановки в Сирии для скорейшего выхода ситуации в законное русло, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, разговоры о сохранении военного присутствия России в Сирии преждевременны.
* организация, признанная в РФ террористической
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
От чего будет зависеть судьба Сирии – ответ Нарышкина
Как события в Сирии могут отразиться на Украине – мнение
Что будет с российскими военными базами в Сирии
 
СирияБашар Асад (политик)ПолитикаВ миреНовостиРоссияМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:41500 дел о преступлениях Киева против мирных граждан расследовал СК РФ
20:24Эвакуация в 344 населенных пунктах объявлена в Харьковской области
20:11Как помогают бездомным людям в Крыму
19:51Более 15 миллионов групп и каналов заблокировал Telegram
19:27Рютте хочет направить на производство оружия пенсии и соцвыплаты в Европе
19:10Уход Асада: какими будут последствия событий в Сирии для России
18:53В шести селах Бахчисарайского района Крыма отремонтируют объекты культуры
18:31В Севастополе из-за непогоды в пятницу не будут работать катера и паромы
18:16В Севастополе простились с морским пехотинцем Сергеем Королевым
17:40В Крыму оценили влияние событий в Сирии на безопасность в Черном море
17:10Сосны и добрые сердца: психиатрической больнице под Симферополем - 50 лет
16:55Путин вручил высшие государственные награды выдающимся россиянам
16:36Аксенов пообещал добиться снижения цен на бензин в Крыму
16:30Мы обостряем войну: Трамп выступил против ударов ВСУ вглубь России
16:17Как изменятся штрафы за нарушения ПДД с января
16:03Трехметровые волны и метель: в Севастополь идет снежная буря
15:45В Керчи простились с героем СВО
15:36Почему Турция не признает Крым
15:17Вез тысячи патронов и гранатометы: на Кубани задержали крымчанина
15:06Власти Крыма проконтролируют цены на продукты перед Новым годом
Лента новостейМолния