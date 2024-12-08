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Что будет с российскими военными базами в Сирии - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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Что будет с российскими военными базами в Сирии
Что будет с российскими военными базами в Сирии - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Что будет с российскими военными базами в Сирии
Города Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы, отделены от остальной части страны Сирийским прибрежным горным хребтом (хребет Джабель –... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T14:21
2024-12-08T14:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Города Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы, отделены от остальной части страны Сирийским прибрежным горным хребтом (хребет Джабель – Ансария). Они географически защищены от возможного нападения, объяснил РИА Новости Крым военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.Население провинции Латакия, где расположены крупнейшие в Сирии морские порты Латакия и Тартус, враждебно настроено по отношению к вооруженной сирийской оппозиции."Опираясь на то, что население этой провинции негативно относится к боевикам, и на географический фактор, можно вести переговоры с захватившими власть силами о сохранении определенной культурной и политической автономии этой провинции", – уверен эксперт.В этом случае судьба российской авиабазы Хмеймим в Латакии и пункта материально-технического обеспечения кораблей ВМФ России в Тартусе может быть решена путем переговоров, считает Алексей Анпилогов.Он подчеркнул, что задача борьбы с новыми властями в Дамаске перед Россией сейчас не стоит, поскольку власть президента Башара Асада, которую защищали российские войска, фактически прекратила существование. Однако сохранить свое военное присутствие в Сирии Российской Федерации важно.В противном случае, подчеркнул эксперт, Сирия может превратиться в некий "анархический анклав" по ливийскому сценарию, и тогда российские базы будут гарантом стабильности в провинции Латакия.Утром 8 декабря боевики, захватившие столицу Сирии Дамаск, заявили о свержении режима Башара Асада. За минувшие сутки ситуация в стране сильно обострилась, звуки интенсивной перестрелки были слышны в правительственном квартале сирийской столицы.Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии – главноеАсад: Сирия может защитить свою целостность при помощи союзников"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире
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сирия, мнения, алексей анпилогов, обострение ситуации в сирии, политика, в мире
Что будет с российскими военными базами в Сирии

Российские базы Хмеймим и Тартус в Сирии защищены от боевых действий – эксперт

14:21 08.12.2024 (обновлено: 14:35 08.12.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Михаил Алаеддин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Города Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы, отделены от остальной части страны Сирийским прибрежным горным хребтом (хребет Джабель – Ансария). Они географически защищены от возможного нападения, объяснил РИА Новости Крым военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов.

"Провинция Латакия, в которой расположены эти базы, находится за пределами вот этого марша боевиков. В ней находятся сейчас оппозиционные силы, поэтому это оставляет окно для переговоров", – считает он.

Население провинции Латакия, где расположены крупнейшие в Сирии морские порты Латакия и Тартус, враждебно настроено по отношению к вооруженной сирийской оппозиции.
"Опираясь на то, что население этой провинции негативно относится к боевикам, и на географический фактор, можно вести переговоры с захватившими власть силами о сохранении определенной культурной и политической автономии этой провинции", – уверен эксперт.
В этом случае судьба российской авиабазы Хмеймим в Латакии и пункта материально-технического обеспечения кораблей ВМФ России в Тартусе может быть решена путем переговоров, считает Алексей Анпилогов.
Он подчеркнул, что задача борьбы с новыми властями в Дамаске перед Россией сейчас не стоит, поскольку власть президента Башара Асада, которую защищали российские войска, фактически прекратила существование. Однако сохранить свое военное присутствие в Сирии Российской Федерации важно.
"Сохранение нашего присутствия там выгодно, поскольку эти базы позволяют нам проецировать силу на Средиземноморье и африканский континент. Если новое правительство сможет консолидировать Сирию как единое государство, то это будет нашей позицией для переговоров", – считает политолог.
В противном случае, подчеркнул эксперт, Сирия может превратиться в некий "анархический анклав" по ливийскому сценарию, и тогда российские базы будут гарантом стабильности в провинции Латакия.
Утром 8 декабря боевики, захватившие столицу Сирии Дамаск, заявили о свержении режима Башара Асада. За минувшие сутки ситуация в стране сильно обострилась, звуки интенсивной перестрелки были слышны в правительственном квартале сирийской столицы.
Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама.
*запрещенная в России террористическая организация
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