https://crimea.ria.ru/20241208/obostrenie-situatsii-v-sirii---chto-izvestno-1142465778.html

Обострение ситуации в Сирии - что известно

Обострение ситуации в Сирии - что известно - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Обострение ситуации в Сирии - что известно

За минувшие сутки ситуация в Сирии сильно обострилась. Звуки интенсивной перестрелки слышны в правительственном квартале Дамаска, сообщает РИА Новости. Также... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T08:52

2024-12-08T08:52

2024-12-08T08:52

сирия

новости

дамаск

башар асад (политик)

политика

обострение ситуации в сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ситуация в Сирии сильно обострилась. Звуки интенсивной перестрелки слышны в правительственном квартале Дамаска, сообщает РИА Новости. Также изветсно, что:▪️ в ночь на воскресенье участники переговоров по Сирии, среди которых Россия, Турция, Иран и ряд арабских стран, выпустили заявление по урегулированию кризиса и призвали к политическому решению;▪️ турецкое госагентство Anadolu тем временем заявило, что боевики взяли под контроль Хомс, от которого до Дамаска – 130-150 км;▪️ около 3.00 мск минобороны Сирии выступило с опровержением сообщений об отходе сирийской армии с севера провинции Латакия;▪️ ближе к утро сирийское радио заявило, что в Дамаске слышны взрывы, а аэропорт и вовсе прекратил работу;▪️ Al Jazeera утверждала, что сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения заняты посторонними;▪️ при этом вооруженные террористы, по данным Al Jazeera, выпустили всех заключенных одной из крупнейших тюрем Дамаска "Сейдная";▪️ около 6.30 мск саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление премьера Сирии сообщил, что тот находится в своем доме и не намерен покидать его, готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы;▪️ Рейтер же утверждает, что Башар Асад улетел из Сирии в неизвестном направлении.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к Дамаску и что это их цель наступления. При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.Премьер, как утверждается, также заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не наносить ущерб государственной собственности.* Террористическая организация, запрещенная в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, новости, дамаск, башар асад (политик), политика, обострение ситуации в сирии