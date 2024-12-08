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Обострение ситуации в Сирии - что известно - РИА Новости Крым, 08.12.2024
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Обострение ситуации в Сирии - что известно
Обострение ситуации в Сирии - что известно - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Обострение ситуации в Сирии - что известно
За минувшие сутки ситуация в Сирии сильно обострилась. Звуки интенсивной перестрелки слышны в правительственном квартале Дамаска, сообщает РИА Новости. Также... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T08:52
2024-12-08T08:52
сирия
новости
дамаск
башар асад (политик)
политика
обострение ситуации в сирии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ситуация в Сирии сильно обострилась. Звуки интенсивной перестрелки слышны в правительственном квартале Дамаска, сообщает РИА Новости. Также изветсно, что:▪️ в ночь на воскресенье участники переговоров по Сирии, среди которых Россия, Турция, Иран и ряд арабских стран, выпустили заявление по урегулированию кризиса и призвали к политическому решению;▪️ турецкое госагентство Anadolu тем временем заявило, что боевики взяли под контроль Хомс, от которого до Дамаска – 130-150 км;▪️ около 3.00 мск минобороны Сирии выступило с опровержением сообщений об отходе сирийской армии с севера провинции Латакия;▪️ ближе к утро сирийское радио заявило, что в Дамаске слышны взрывы, а аэропорт и вовсе прекратил работу;▪️ Al Jazeera утверждала, что сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения заняты посторонними;▪️ при этом вооруженные террористы, по данным Al Jazeera, выпустили всех заключенных одной из крупнейших тюрем Дамаска "Сейдная";▪️ около 6.30 мск саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление премьера Сирии сообщил, что тот находится в своем доме и не намерен покидать его, готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы;▪️ Рейтер же утверждает, что Башар Асад улетел из Сирии в неизвестном направлении.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к Дамаску и что это их цель наступления. При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.Премьер, как утверждается, также заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не наносить ущерб государственной собственности.* Террористическая организация, запрещенная в России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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сирия, новости, дамаск, башар асад (политик), политика, обострение ситуации в сирии
Обострение ситуации в Сирии - что известно

Обострение ситуации в Сирии - что известно к этому часу

08:52 08.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на Дамаск
Вид на Дамаск - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. За минувшие сутки ситуация в Сирии сильно обострилась. Звуки интенсивной перестрелки слышны в правительственном квартале Дамаска, сообщает РИА Новости. Также изветсно, что:
▪️ в ночь на воскресенье участники переговоров по Сирии, среди которых Россия, Турция, Иран и ряд арабских стран, выпустили заявление по урегулированию кризиса и призвали к политическому решению;

▪️ турецкое госагентство Anadolu тем временем заявило, что боевики взяли под контроль Хомс, от которого до Дамаска – 130-150 км;

▪️ около 3.00 мск минобороны Сирии выступило с опровержением сообщений об отходе сирийской армии с севера провинции Латакия;

▪️ ближе к утро сирийское радио заявило, что в Дамаске слышны взрывы, а аэропорт и вовсе прекратил работу;

▪️ Al Jazeera утверждала, что сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения заняты посторонними;

▪️ при этом вооруженные террористы, по данным Al Jazeera, выпустили всех заключенных одной из крупнейших тюрем Дамаска "Сейдная";

▪️ около 6.30 мск саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление премьера Сирии сообщил, что тот находится в своем доме и не намерен покидать его, готов сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы;

▪️ Рейтер же утверждает, что Башар Асад улетел из Сирии в неизвестном направлении.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016-го вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС России.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что боевики продвигаются к Дамаску и что это их цель наступления. При этом вечером в субботу в заявлении главного командования сирийской армии говорилось, что вооруженные силы САР продолжают наносит удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Дераа.
Премьер, как утверждается, также заявил о готовности сотрудничать с любым правительством, которое выберут сирийцы, и призвал граждан не наносить ущерб государственной собственности.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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СирияНовостиДамаскБашар Асад (политик)ПолитикаОбострение ситуации в Сирии
 
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