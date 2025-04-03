https://crimea.ria.ru/20250403/natovskaya-tekhnika-gorit-na-polyakh-spetsoperatsii--minoborony-rf-1145419355.html
Натовская техника горит на полях спецоперации – Минобороны РФ
Натовская техника горит на полях спецоперации – Минобороны РФ - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Натовская техника горит на полях спецоперации – Минобороны РФ
Армия России за минувшие сутки уничтожила 1135 боевиков киевского режима, а также натовскую технику и пять складов с боеприпасами. Об этом в четверг сообщили в... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T14:44
2025-04-03T14:44
2025-04-03T15:00
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министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки уничтожила 1135 боевиков киевского режима, а также натовскую технику и пять складов с боеприпасами. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.На Белгородском направлении подразделениями войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы и Петрушевка Сумской области. Потери противника – 75 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, станция РЭБ.Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. На поле боя ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих. Уничтожены три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в населенных пунктах ДНР. Российские военные ликвидировали 235 военнослужащих ВСУ, танк, станцию РЭБ и два склада боеприпасов.Воины "Центра" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Котлино, Ленина, Удачное, Преображенка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Украина потеряла до 440 боевиков.Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ, потери – 125 военнослужащих.Бойцы "Днепра" ударили по противнику в Запорожской и Херсонской областях. На этом направлении уничтожены 60 боевиков ВСУ, семь автомобилей и станция РЭБ.Средства ПВО сбили авиабомбу JDAM, три снаряда HIMARS, а также 138 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости
Натовская техника горит на полях спецоперации – Минобороны РФ
За сутки в зоне СВО армия России продвинулась по фронту и уничтожила больше 1100 боевиков
14:44 03.04.2025 (обновлено: 15:00 03.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки уничтожила 1135 боевиков киевского режима, а также натовскую технику и пять складов с боеприпасами. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
На Белгородском направлении подразделениями войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы и Петрушевка Сумской области. Потери противника – 75 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, станция РЭБ.
Российская группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. На поле боя ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих. Уничтожены три склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции в населенных пунктах ДНР. Российские военные ликвидировали 235 военнослужащих ВСУ, танк, станцию РЭБ и два склада боеприпасов.
Воины "Центра" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Котлино, Ленина, Удачное, Преображенка и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Украина потеряла до 440 боевиков.
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противника в Донецкой Народной Республике. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ, потери – 125 военнослужащих.
Бойцы "Днепра" ударили по противнику в Запорожской и Херсонской областях. На этом направлении уничтожены 60 боевиков ВСУ, семь автомобилей и станция РЭБ.
Средства ПВО сбили авиабомбу JDAM, три снаряда HIMARS, а также 138 БПЛА самолетного типа.
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