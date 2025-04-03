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ВС РФ поразили предприятие ракетно-космического комплекса Украины - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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ВС РФ поразили предприятие ракетно-космического комплекса Украины
ВС РФ поразили предприятие ракетно-космического комплекса Украины - РИА Новости Крым, 03.04.2025
ВС РФ поразили предприятие ракетно-космического комплекса Украины
Вооруженные Силы России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины и вражеские цеха производства беспилотников. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T13:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины и вражеские цеха производства беспилотников. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Кроме того, российские военные поразили вражеские цеха производства беспилотников, склады боеприпасов, а также скопления живой силы и техники противника в 148 районах.Российскими средствами ПВО сбиты американская управляемая авиационная бомба JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 138 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили объекты энергетики ВПК УкраиныКогда закончится СВО на Украине - ответ КремляМинобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости сво

ВС РФ поразили предприятие ракетно-космического комплекса Украины

13:54 03.04.2025 (обновлено: 13:59 03.04.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов РК "Бастион" и ракетами "Калибр" по инфраструктуре украинской армии
Нанесение ударов РК Бастион и ракетами Калибр по инфраструктуре украинской армии
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины и вражеские цеха производства беспилотников. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, российские военные поразили вражеские цеха производства беспилотников, склады боеприпасов, а также скопления живой силы и техники противника в 148 районах.
Российскими средствами ПВО сбиты американская управляемая авиационная бомба JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 138 беспилотников самолетного типа.
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