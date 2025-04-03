https://crimea.ria.ru/20250403/vs-rf-porazili-predpriyatie-raketno-kosmicheskogo-kompleksa-ukrainy-1145418175.html

ВС РФ поразили предприятие ракетно-космического комплекса Украины

ВС РФ поразили предприятие ракетно-космического комплекса Украины - РИА Новости Крым, 03.04.2025

ВС РФ поразили предприятие ракетно-космического комплекса Украины

Вооруженные Силы России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины и вражеские цеха производства беспилотников. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T13:54

2025-04-03T13:54

2025-04-03T13:59

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины и вражеские цеха производства беспилотников. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Кроме того, российские военные поразили вражеские цеха производства беспилотников, склады боеприпасов, а также скопления живой силы и техники противника в 148 районах.Российскими средствами ПВО сбиты американская управляемая авиационная бомба JDAM, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 138 беспилотников самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска поразили объекты энергетики ВПК УкраиныКогда закончится СВО на Украине - ответ КремляМинобороны: ВС РФ освободили Веселое в Донбассе и Лобковое на Запорожье

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, новости сво