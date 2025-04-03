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Добровольцев в Курской области приравняли к ветеранам боевых действий - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Добровольцев в Курской области приравняли к ветеранам боевых действий
Добровольцев в Курской области приравняли к ветеранам боевых действий - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Добровольцев в Курской области приравняли к ветеранам боевых действий
Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой добровольцы, участвующие в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T14:21
2025-04-03T14:46
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
добровольцы
закон и право
новости сво
вооруженные силы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой добровольцы, участвующие в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения СВО, получат статус ветерана боевых действий.Данная поправка относится к законопроекту о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.Ветеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО &gt;&gt;Данные нормы предлагается распространить также на сотрудников других федеральных служб: органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета.Согласно принятой поправке, статус ветерана боевых действий будет распространяться и на добровольческие формирования, выполняющие упомянутые задачи.Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВO &gt;&gt;Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах до 6 миллионов рублей ставшим инвалидами ополченцам Донбасса.Президент также дал поручение обеспечить возможность отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, которые участвуют в боях в зоне проведения спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Защитники Отечества" будут помогать семьям пропавших без вести бойцовВ Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейВ Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкой
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Новости
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, добровольцы, закон и право, новости сво, вооруженные силы россии, общество
Добровольцев в Курской области приравняли к ветеранам боевых действий

ГД приняла закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев в Курской области

14:21 03.04.2025 (обновлено: 14:46 03.04.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой добровольцы, участвующие в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения СВО, получат статус ветерана боевых действий.
Данная поправка относится к законопроекту о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.
Ветеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО >>
Данные нормы предлагается распространить также на сотрудников других федеральных служб: органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета.
Согласно принятой поправке, статус ветерана боевых действий будет распространяться и на добровольческие формирования, выполняющие упомянутые задачи.
Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВO >>
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах до 6 миллионов рублей ставшим инвалидами ополченцам Донбасса.
Президент также дал поручение обеспечить возможность отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, которые участвуют в боях в зоне проведения спецоперации.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУДобровольцыЗакон и правоНовости СВОВооруженные силы РоссииОбщество
 
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