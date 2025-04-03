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Добровольцев в Курской области приравняли к ветеранам боевых действий

Добровольцев в Курской области приравняли к ветеранам боевых действий - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Добровольцев в Курской области приравняли к ветеранам боевых действий

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой добровольцы, участвующие в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T14:21

2025-04-03T14:21

2025-04-03T14:46

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

добровольцы

закон и право

новости сво

вооруженные силы россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании приняла поправку, согласно которой добровольцы, участвующие в боевых действиях на территориях, прилегающих к районам проведения СВО, получат статус ветерана боевых действий.Данная поправка относится к законопроекту о предоставлении статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, выполнявшим задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на границе и территориях субъектов, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, в том числе ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении этих задач.Ветеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВО >>Данные нормы предлагается распространить также на сотрудников других федеральных служб: органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, прокуратуры, пенитенциарной системы и Следственного комитета.Согласно принятой поправке, статус ветерана боевых действий будет распространяться и на добровольческие формирования, выполняющие упомянутые задачи.Защитники Курской области получат выплаты наравне с бойцами СВO >>Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах до 6 миллионов рублей ставшим инвалидами ополченцам Донбасса.Президент также дал поручение обеспечить возможность отнесения к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, которые участвуют в боях в зоне проведения спецоперации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Защитники Отечества" будут помогать семьям пропавших без вести бойцовВ Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семейВ Крыму дети погибших бойцов СВО смогут лечиться у частников со скидкой

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, добровольцы, закон и право, новости сво, вооруженные силы россии, общество