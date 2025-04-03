https://crimea.ria.ru/20250403/v-krymu-raskryli-ubiystvo-20-letney-davnosti-i-razyskivayut-inostrantsa-1145419725.html

В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца

В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца - РИА Новости Крым, 03.04.2025

В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца

Крымские правоохранители раскрыли убийство жителя Феодосии, совершенное более 20 лет назад гражданином Грузии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма,... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T14:53

2025-04-03T14:53

2025-04-03T14:53

новости

прокуратура республики крым

ск рф по республике крым и городу севастополю

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725024_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0a46c2f084787dc330a765cd81f1b078.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители раскрыли убийство жителя Феодосии, совершенное более 20 лет назад гражданином Грузии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, злоумышленник скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.По данным надзорного ведомства, примерно в половину второго ночи 11 января 2001 года фигурант на улице Армянской в Феодосии толкнул прохожего и, после ответного замечания, ударил его и нанес ножевые ранения. Пострадавший был госпитализирован, но через несколько часов скончался.Как уточнили в Следкоме по Крыму и Севастополю, погибший – 23-летний местный житель, обвиняемый - гражданин Грузии, которому на момент убийства было 26 лет, он скрылся от органов предварительного следствия."В рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве", - сообщили в Следкоме.Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Верховный Суд Крыма для заочного рассмотрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мать и сын организовали заказное убийство родственников в СимферополеВ Крыму оценили уровень уличной преступностиДвое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушки

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, прокуратура республики крым, ск рф по республике крым и городу севастополю, происшествия