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В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца
В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца - РИА Новости Крым, 03.04.2025
В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца
Крымские правоохранители раскрыли убийство жителя Феодосии, совершенное более 20 лет назад гражданином Грузии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма,... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T14:53
2025-04-03T14:53
новости
прокуратура республики крым
ск рф по республике крым и городу севастополю
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители раскрыли убийство жителя Феодосии, совершенное более 20 лет назад гражданином Грузии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, злоумышленник скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.По данным надзорного ведомства, примерно в половину второго ночи 11 января 2001 года фигурант на улице Армянской в Феодосии толкнул прохожего и, после ответного замечания, ударил его и нанес ножевые ранения. Пострадавший был госпитализирован, но через несколько часов скончался.Как уточнили в Следкоме по Крыму и Севастополю, погибший – 23-летний местный житель, обвиняемый - гражданин Грузии, которому на момент убийства было 26 лет, он скрылся от органов предварительного следствия."В рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве", - сообщили в Следкоме.Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Верховный Суд Крыма для заочного рассмотрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мать и сын организовали заказное убийство родственников в СимферополеВ Крыму оценили уровень уличной преступностиДвое крымчан предстанут перед судом за жестокое убийство девушки
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РИА Новости Крым
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новости, прокуратура республики крым, ск рф по республике крым и городу севастополю, происшествия
В Крыму раскрыли убийство 20-летней давности и разыскивают иностранца

Прокуратура: граждан Грузии объявлен в розыск за убийство 20-летней давности в Феодосии

14:53 03.04.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Крымские правоохранители раскрыли убийство жителя Феодосии, совершенное более 20 лет назад гражданином Грузии. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, злоумышленник скрылся от следствия и объявлен в международный розыск.
По данным надзорного ведомства, примерно в половину второго ночи 11 января 2001 года фигурант на улице Армянской в Феодосии толкнул прохожего и, после ответного замечания, ударил его и нанес ножевые ранения. Пострадавший был госпитализирован, но через несколько часов скончался.
"В ходе допроса мать погибшего пояснила: "Сын ушел на день рождения друга, домой не вернулся, на работе его не было, в связи с этим обратилась в правоохранительные органы. Опознала своего сына. Со слов друзей узнала, что он был убит в ходе драки в районе могилы Айвазовского", - приводят в надзорном ведомстве слова матери погибшего.
Как уточнили в Следкоме по Крыму и Севастополю, погибший – 23-летний местный житель, обвиняемый - гражданин Грузии, которому на момент убийства было 26 лет, он скрылся от органов предварительного следствия.
"В рамках системной работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были установлены все обстоятельства совершения особо тяжкого преступления, а также местонахождение фигуранта на территории другого государства. Он объявлен в международный розыск и ему заочно предъявлено обвинение в убийстве", - сообщили в Следкоме.
Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Верховный Суд Крыма для заочного рассмотрения.
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