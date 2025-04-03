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Студенты из Крыма совершили десять гуманитарных миссий в зону СВО

Студенты из Крыма совершили десять гуманитарных миссий в зону СВО - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Студенты из Крыма совершили десять гуманитарных миссий в зону СВО

Крымские студенты совершили десять гуманитарных миссий в зону СВО. Об этом сообщила руководитель исполкома "Народного фронта" в республике Алла Вертинская в... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T15:33

2025-04-03T15:33

2025-04-03T15:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Крымские студенты совершили десять гуманитарных миссий в зону СВО. Об этом сообщила руководитель исполкома "Народного фронта" в республике Алла Вертинская в рамках круглого стола в пресс-центре РИА Новости Крым.В ходе выступления отметили, на помощь военным и мирным жителям в приграничных районах России крымские студенты ездят уже 2,5 года. За это время число участников добровольческих команд возросло в 8 раз – с трех до 25 человек.Участники круглого стола подчеркнули, что работают по всем направлениям, где необходима поддержка – Курская и Херсонская области, Белгород, Мариуполь, Донбасс. Оказывают всестороннюю помощь. Это и эвакуация, и тактическая медицина, доставка необходимых вещей в пункты временного размещение и многое другое."В Ростове у нас большой гуманитарный склад. Там постоянно, на протяжении всего года, работает молодежь со всей России", – добавила Алла Вертинская.На встрече подняли вопрос безопасности студентов в приграничных районах. В "Народном фронте" объяснили, что для ее обеспечения работает большая команда: представители федеральной "Молодежки", органы власти на местах, военная полиция."Никто не повезет нашу молодежь туда, где действительно опасно", – подчеркнула Вертинская.Сейчас на смену крымским волонтерам в Курскую область отправились юные севастопольцы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодежный гуманитарный фронт Крыма в зоне СВО Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - КрасновВоенные и волонтеры эвакуировали 68 мирных жителей из Суджи

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народный фронт, крым, новости крыма, курская область, новости, общество, алла вертинская