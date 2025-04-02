Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - Краснов
Генпрокурор Краснов: первыми устранять последствия ЧП в Черном море начали волонтеры
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Волонтеры первыми начали устранять последствия разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, заявил в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
"Комплексно отреагировали на ситуацию, связанную с разливом нефтепродуктов в акватории Азовского и Черного морей. Оперативный выезд на место показал, что к устранению последствий катастрофы первыми приступили волонтеры, а не силы МЧС и других ведомств. Мы добились увеличения группировки сил реагирования до 10 тысяч человек", - сказал Краснов в своем отчете.
По его словам, сейчас прокуроры контролируют вопрос утилизации загрязненных грунтов и подъем затонувших судов.
Ранее на итоговой коллегии ведомства Краснов заявил, что Генпрокуратура проверит МЧС России и его подразделения из-за вскрытых просчетов в организации защиты населения и территорий после ЧП с танкерами.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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