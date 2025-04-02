https://crimea.ria.ru/20250402/volontery-pervymi-nachali-ustranyat-posledstviya-chp-v-chernom-more---krasnov-1145380011.html

Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - Краснов

Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - Краснов - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - Краснов

Волонтеры первыми начали устранять последствия разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, заявил в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T10:56

2025-04-02T10:56

2025-04-02T10:56

россия

новости

генпрокуратура россии

игорь краснов

совет федерации

волонтеры

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Волонтеры первыми начали устранять последствия разлива мазута после крушения танкеров в Черном море, заявил в Совете Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.По его словам, сейчас прокуроры контролируют вопрос утилизации загрязненных грунтов и подъем затонувших судов. Ранее на итоговой коллегии ведомства Краснов заявил, что Генпрокуратура проверит МЧС России и его подразделения из-за вскрытых просчетов в организации защиты населения и территорий после ЧП с танкерами.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки танкеров "Волгонефть" в проливе накроют спецконструкциямиСитуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжаВладельцы "Волгонефти" создадут фонды для возмещения ущерба на миллиард

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, генпрокуратура россии, игорь краснов, совет федерации, волонтеры, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов