https://crimea.ria.ru/20250319/situatsiya-v-kerchi-posle-chs-s-mazutom-k-sezonu-gotovyat-dva-plyazha-1145062892.html

Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжа

Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжа - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжа

Летом в Керчи будут открыты два городских пляжа. Ситуация в прибрежной черте города стабильная, не смотря на произошедшую катастрофу в проливе. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T18:57

2025-03-19T18:57

2025-03-19T18:44

керчь

разлив мазута

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

керченский пролив

новости крыма

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олег каторгин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Летом в Керчи будут открыты два городских пляжа. Ситуация в прибрежной черте города стабильная, не смотря на произошедшую катастрофу в проливе. Об этом в ходе прямого эфира на странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал глава администрации города Олег Каторгин.Также он добавил, что пляжи своевременно убираются от мазута. Пробы морской воды в норме.Ранее сообщалось, что в Крыму усилят лабораторный контроль морской воды и песка в преддверии и в период проведения курортного сезона. Усиление мониторинга будет заключаться в том числе в увеличении количества контрольных точек отбора проб морской воды и песка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазутЧерное море продолжает выбрасывать мазут на берег КубаниРоспотребнадзор и водолазы МЧС дообследуют береговую линию Севастополя

керчь

керченский пролив

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, разлив мазута, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, новости крыма, пляжи крыма, олег каторгин