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Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжа - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжа
Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжа - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжа
Летом в Керчи будут открыты два городских пляжа. Ситуация в прибрежной черте города стабильная, не смотря на произошедшую катастрофу в проливе. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T18:57
2025-03-19T18:44
керчь
разлив мазута
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
керченский пролив
новости крыма
пляжи крыма
олег каторгин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Летом в Керчи будут открыты два городских пляжа. Ситуация в прибрежной черте города стабильная, не смотря на произошедшую катастрофу в проливе. Об этом в ходе прямого эфира на странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал глава администрации города Олег Каторгин.Также он добавил, что пляжи своевременно убираются от мазута. Пробы морской воды в норме.Ранее сообщалось, что в Крыму усилят лабораторный контроль морской воды и песка в преддверии и в период проведения курортного сезона. Усиление мониторинга будет заключаться в том числе в увеличении количества контрольных точек отбора проб морской воды и песка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазутЧерное море продолжает выбрасывать мазут на берег КубаниРоспотребнадзор и водолазы МЧС дообследуют береговую линию Севастополя
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керчь, разлив мазута, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, керченский пролив, новости крыма, пляжи крыма, олег каторгин
Ситуация в Керчи после ЧС с мазутом: к сезону готовят два пляжа

В Керчи к курортному сезону готовят два городских пляжа – власти

18:57 19.03.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе
Мониторинг ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов вследствие ЧП в Керченском проливе
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым. Летом в Керчи будут открыты два городских пляжа. Ситуация в прибрежной черте города стабильная, не смотря на произошедшую катастрофу в проливе. Об этом в ходе прямого эфира на странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал глава администрации города Олег Каторгин.
"Мы, как и в прошлом году, планируем открытие двух пляжей. На улице Московской пляж "Молодежный" и городской пляж в районе Аршинцевской косы", – сообщил глава города.
Также он добавил, что пляжи своевременно убираются от мазута. Пробы морской воды в норме.
Ранее сообщалось, что в Крыму усилят лабораторный контроль морской воды и песка в преддверии и в период проведения курортного сезона. Усиление мониторинга будет заключаться в том числе в увеличении количества контрольных точек отбора проб морской воды и песка.
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КерчьРазлив мазутаТанкерТанкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеКерченский проливНовости КрымаПляжи КрымаОлег Каторгин
 
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