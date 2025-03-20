https://crimea.ria.ru/20250320/ty-super-yunykh-krymchan-priglashayut-v-proekt-na-federalnom-kanale-1145078274.html

"Ты супер!": юных крымчан приглашают в проект на федеральном канале

"Ты супер!": юных крымчан приглашают в проект на федеральном канале - РИА Новости Крым, 20.03.2025

"Ты супер!": юных крымчан приглашают в проект на федеральном канале

Юные жители Крыма из числа детей-сирот и ребят без попечения родителей могут принять участие в конкурсе талантов "Ты супер!" на телеканале НТВ. Об этом сообщают РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T13:42

2025-03-20T13:42

2025-03-20T14:39

вокальный конкурс "ты супер!"

музыка

конкурс

крым

международная медиагруппа "россия сегодня"

дети

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145079153_0:225:3057:1945_1920x0_80_0_0_ac8a526e22782571f2db0130785f23c7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Юные жители Крыма из числа детей-сирот и ребят без попечения родителей могут принять участие в конкурсе талантов "Ты супер!" на телеканале НТВ. Об этом сообщают организаторы проекта.Конкурс на федеральном каналеВ проекте могут принять участие ребята из России, СНГ и других стран. Возраст участников – от 7 до 18 лет. Первый тур – отборочный - пройдет в заочном формате, второй – в Москве. Прием заявок на конкурс продолжится до 20 апреля.Как заполнить заявкуЧтобы попасть на кастинг, нужно заполнить анкету, указав имя, возраст, место проживания, социальный статус ребенка - опека, детский дом, приемная семья, усыновление, интернат или проживание с родственниками без оформления опеки. Также потребуется указать контактный номер мобильного телефона и адрес электронной почты, данные представителя ребенка, приложить биографию, краткую характеристику участника и рассказать о его увлечениях, главных мечтах и кумирах среди российских артистов и спортсменов.Кроме того, потребуется снять короткую видео-визитку и видео, где ребенок исполняет несколько песен без музыкального сопровождения, и прикрепить их к заявке. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах.Куда отправлять данныеОставить заполненную заявку можно на сайте НТВ или отправить анкету и видео на почту vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru. Видео большого объема можно загрузить на любой удобный виртуальный диск и прикрепить к заявке ссылку на загруженные материалы. При этом подчеркивается, что ссылки на соцсети не принимаются.Победы крымчанВ 2024 году участие в конкурсе "Ты супер!" принимала десятилетняя жительница Евпатории Ангелина Беляева. Ангелина – приемная дочь в семье, где еще 9 приемных братьев и сестер. В интервью РИА Новости Крым девочка признавалась, что больше всего любит исполнять арии и позитивные песни про животных. В своем юном возрасте она уже точно знает, кем будет после школы. Видит себя только в музыке и хочет поступить сначала в Симферопольское музыкальное училище, а потом – в московскую консерваторию. Постоянная участница и победительница многочисленных конкурсов, одной из самых запоминающихся наград Ангелина называет выступление на Красной площади под открытым небом.Конкурс "Ты супер!" проводится и среди людей старшего возраста. В 2023 году житель Крыма Рашид Мамедов прошел строгий отбор и попал в десятку участников третьего сезона популярного телевизионного песенного шоу "Ты супер. 60+" на федеральном канале. Международный музыкальный проект "Ты супер. 60+" проводится каналом НТВ совместно с медиагруппой "Россия Сегодня".Крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" является информационным партнером конкурса на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ритм сердца: как юные барабанщики из крымского села покорили МосквуЛучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе

https://crimea.ria.ru/20240926/sertifikaty-tort-i-talisman-v-krymu--nagradili-uchastnitsu-shou-ty-super-1140639944.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вокальный конкурс "ты супер!", музыка, конкурс, крым, международная медиагруппа "россия сегодня", дети, новости