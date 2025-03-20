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"Ты супер!": юных крымчан приглашают в проект на федеральном канале - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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"Ты супер!": юных крымчан приглашают в проект на федеральном канале
"Ты супер!": юных крымчан приглашают в проект на федеральном канале - РИА Новости Крым, 20.03.2025
"Ты супер!": юных крымчан приглашают в проект на федеральном канале
Юные жители Крыма из числа детей-сирот и ребят без попечения родителей могут принять участие в конкурсе талантов "Ты супер!" на телеканале НТВ. Об этом сообщают РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T13:42
2025-03-20T14:39
вокальный конкурс "ты супер!"
музыка
конкурс
крым
международная медиагруппа "россия сегодня"
дети
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Юные жители Крыма из числа детей-сирот и ребят без попечения родителей могут принять участие в конкурсе талантов "Ты супер!" на телеканале НТВ. Об этом сообщают организаторы проекта.Конкурс на федеральном каналеВ проекте могут принять участие ребята из России, СНГ и других стран. Возраст участников – от 7 до 18 лет. Первый тур – отборочный - пройдет в заочном формате, второй – в Москве. Прием заявок на конкурс продолжится до 20 апреля.Как заполнить заявкуЧтобы попасть на кастинг, нужно заполнить анкету, указав имя, возраст, место проживания, социальный статус ребенка - опека, детский дом, приемная семья, усыновление, интернат или проживание с родственниками без оформления опеки. Также потребуется указать контактный номер мобильного телефона и адрес электронной почты, данные представителя ребенка, приложить биографию, краткую характеристику участника и рассказать о его увлечениях, главных мечтах и кумирах среди российских артистов и спортсменов.Кроме того, потребуется снять короткую видео-визитку и видео, где ребенок исполняет несколько песен без музыкального сопровождения, и прикрепить их к заявке. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах.Куда отправлять данныеОставить заполненную заявку можно на сайте НТВ или отправить анкету и видео на почту vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru. Видео большого объема можно загрузить на любой удобный виртуальный диск и прикрепить к заявке ссылку на загруженные материалы. При этом подчеркивается, что ссылки на соцсети не принимаются.Победы крымчанВ 2024 году участие в конкурсе "Ты супер!" принимала десятилетняя жительница Евпатории Ангелина Беляева. Ангелина – приемная дочь в семье, где еще 9 приемных братьев и сестер. В интервью РИА Новости Крым девочка признавалась, что больше всего любит исполнять арии и позитивные песни про животных. В своем юном возрасте она уже точно знает, кем будет после школы. Видит себя только в музыке и хочет поступить сначала в Симферопольское музыкальное училище, а потом – в московскую консерваторию. Постоянная участница и победительница многочисленных конкурсов, одной из самых запоминающихся наград Ангелина называет выступление на Красной площади под открытым небом.Конкурс "Ты супер!" проводится и среди людей старшего возраста. В 2023 году житель Крыма Рашид Мамедов прошел строгий отбор и попал в десятку участников третьего сезона популярного телевизионного песенного шоу "Ты супер. 60+" на федеральном канале. Международный музыкальный проект "Ты супер. 60+" проводится каналом НТВ совместно с медиагруппой "Россия Сегодня".Крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" является информационным партнером конкурса на полуострове.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ритм сердца: как юные барабанщики из крымского села покорили МосквуЛучшая солистка: жительница Севастополя победила в международном конкурсе
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вокальный конкурс "ты супер!", музыка, конкурс, крым, международная медиагруппа "россия сегодня", дети, новости
"Ты супер!": юных крымчан приглашают в проект на федеральном канале

Юные крымчане могут принять участие в проекте "Ты супер!" на НТВ

13:42 20.03.2025 (обновлено: 14:39 20.03.2025)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкФинал конкурса "Ты супер!" в Государственном Кремлевском Дворце
Финал конкурса Ты супер! в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. Юные жители Крыма из числа детей-сирот и ребят без попечения родителей могут принять участие в конкурсе талантов "Ты супер!" на телеканале НТВ. Об этом сообщают организаторы проекта.

Конкурс на федеральном канале

"Участниками конкурса могут стать талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, усыновленные дети, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах", – сообщают организаторы.

В проекте могут принять участие ребята из России, СНГ и других стран. Возраст участников – от 7 до 18 лет. Первый тур – отборочный - пройдет в заочном формате, второй – в Москве. Прием заявок на конкурс продолжится до 20 апреля.

Как заполнить заявку

Чтобы попасть на кастинг, нужно заполнить анкету, указав имя, возраст, место проживания, социальный статус ребенка - опека, детский дом, приемная семья, усыновление, интернат или проживание с родственниками без оформления опеки. Также потребуется указать контактный номер мобильного телефона и адрес электронной почты, данные представителя ребенка, приложить биографию, краткую характеристику участника и рассказать о его увлечениях, главных мечтах и кумирах среди российских артистов и спортсменов.
Кроме того, потребуется снять короткую видео-визитку и видео, где ребенок исполняет несколько песен без музыкального сопровождения, и прикрепить их к заявке. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах.

Куда отправлять данные

Оставить заполненную заявку можно на сайте НТВ или отправить анкету и видео на почту vorontsova-tv@mail.ru, eliseeva55@yandex.ru. Видео большого объема можно загрузить на любой удобный виртуальный диск и прикрепить к заявке ссылку на загруженные материалы. При этом подчеркивается, что ссылки на соцсети не принимаются.

"Анкету и ссылки на видео необходимо присылать в одном письме. Сопоставить видео и анкеты из разных писем или папок из-за большого объема невозможно. Результаты удаленного отборочного тура будут известны в июне. Все, кто пройдет кастинг, будут приглашены нашими сотрудниками лично по телефону", – уточнили организаторы.

Победы крымчан

В 2024 году участие в конкурсе "Ты супер!" принимала десятилетняя жительница Евпатории Ангелина Беляева. Ангелина – приемная дочь в семье, где еще 9 приемных братьев и сестер. В интервью РИА Новости Крым девочка признавалась, что больше всего любит исполнять арии и позитивные песни про животных. В своем юном возрасте она уже точно знает, кем будет после школы. Видит себя только в музыке и хочет поступить сначала в Симферопольское музыкальное училище, а потом – в московскую консерваторию. Постоянная участница и победительница многочисленных конкурсов, одной из самых запоминающихся наград Ангелина называет выступление на Красной площади под открытым небом.
Конкурс "Ты супер!" проводится и среди людей старшего возраста. В 2023 году житель Крыма Рашид Мамедов прошел строгий отбор и попал в десятку участников третьего сезона популярного телевизионного песенного шоу "Ты супер. 60+" на федеральном канале. Международный музыкальный проект "Ты супер. 60+" проводится каналом НТВ совместно с медиагруппой "Россия Сегодня".
Крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" является информационным партнером конкурса на полуострове.
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