https://crimea.ria.ru/20240829/boleem-za-nashikh-10-letnyaya-evpatoriyka-stala-uchastnitsey-shou-ty-super-1139944565.html

Болеем за наших: 10-летняя евпаторийка стала участницей шоу "Ты супер!"

Болеем за наших: 10-летняя евпаторийка стала участницей шоу "Ты супер!" - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Болеем за наших: 10-летняя евпаторийка стала участницей шоу "Ты супер!"

10 приемных детей у жительницы Евпатории Валентины Дмитриевны. Некоторые уже стали взрослыми и выпорхнули из большого семейного гнезда, но все равно все они... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T14:22

2024-08-29T14:22

2024-08-29T14:54

крым

евпатория

культура

общество

новости крыма

конкурс

международная медиагруппа "россия сегодня"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1c/1139945265_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c21f43671aead442c8c38687095db9ff.jpg

10 приемных детей у жительницы Евпатории Валентины Дмитриевны. Некоторые уже стали взрослыми и выпорхнули из большого семейного гнезда, но все равно все они воспитаны и выращены в общем доме.В 2000 году в семье Валентины случилось несчастье, умер муж. Через несколько лет женщина взяла под опеку ребенка из неблагополучной семьи родственников.Через год в ее доме в приморской Евпатории отдыхала семья из Запорожья, папа с дочкой Катей десяти лет.Потом были еще дети из интернатов, из больниц – оставленные кровными родителями, заброшенные, неустроенные. С тем, что всем детям нужен дом, согласен и второй муж Валентины, который теперь, получается, стал многодетным приемным папой.Талантливые приемные детиОдни из последних детей в семье - Ангелина, Диана и Влад, две сестры и брат. Родная мама у них умерла.Старший родной сын Валентины Евгений - тоже приемный папа. Со своей супругой он взял в семью троих малышей. Но жена через время ушла, и Женя теперь сам воспитывает трех приемных детей.Валентина Дмитриевна, ее супруг и Евгений построили для всех приемных детей и приемных внуков дом. И живут дружно в одном большом дворе. В этой большой семье все дети вообще чем-то увлекаются – кто ходит на каратэ, кто в патриотическую секцию. Девочки – поют и танцуют.Музыкальная история Ангелины началась в кружке городского Дома культуры."Галина Михайловна нам преподает. Очень хороший педагог. Но Ангелине надо было больше, ей самой больше хотелось, она попросилась в музыкальную школу", - рассказывает мать.Теперь Ангелина играет на фортепиано и поет в музыкалке. А начиналось все с музыки на мобильном телефоне, рассказывает Валентина Дмитриевна:"Я на телефон записывала детские песни. Она гуляет, а ей в капюшон курточки телефон клала. Телефон поет, и она про себя мурлычет".Так и "домурлыкалась" Ангелина до побед на московских конкурсах, до концертов Красной площади. Валентина Дмитриевна рассказывает, что на счету ее приемной дочери уже много первых мест в различных музыкальных соревнованиях. Одна из самых запоминающихся наград – выступление на Красной площади под открытым небом.Причем, на снятом на обычный телефон видео голоса у девочки не было – заболела. Но конкурс есть конкурс, сроки поджимали. Ангелина рискнула и теперь имеет шанс стать первой в конкурсе от НТВ.Музыка и математикаСама Ангелина Беляева на вопрос, что ей, десятилетней, нравится петь больше всего, дает неожиданный ответ – арии. Но потом добавляет:"Нравятся еще позитивные песни про животных. "Щегленок", "Рыжий пес", "Котенок". Из мультфильма "Золушка". А на конкурс я отправляла "Ave Maria".Ангелина девочка вообще музыкально… неожиданная. Например, все, кто учился в музыкалке, хорошо знают, что такое сольфеджио: обычно его воспринимают как запутанный, сложный и очень нелюбимый предмет. Ангелина к сольфеджио относится по-другому:"Там много интересного. У меня есть подруга Маша, мы, когда закончили задание, а до конца урока еще остается несколько минут, то просим у учителя, чтобы он дал нам дополнительное задание, чтобы получить пятерку".Ангелина в свои неполные десять лет уже точно знает, что будет с ней после школы. Видит себя только в музыке и хочет поступить сначала в Симферопольское музыкальное училище, а потом – в московскую консерваторию.Дома с сестрами Ангелина не поет, она больше по соло. А вот на пианино, которое стоит в ее комнате, играет охотно. А еще ей папа подарил караоке – для репетиций и просто для радости.Кроме музыки Ангелина любит еще математику. И животных: дома живут попугайчики и кошки.Валентина Дмитриевна, кроме обычных многочисленных родительских обязанностей занимается сценическими костюмами (их у Ангелины множество), прическами, макияжем, а папа – продюсирует: ищет подходящие конкурсы, оформляет документы… Вот и в Москву на "Ты супер!" Ангелина ехала именно с папой.- Ангелина, а есть у тебя музыкальные кумиры?- Есть. Это мои учителя: Ксения Викторовна и Людмила Юрьевна.Вот такая необычная девочка растет и поет в городе у моря.Крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" является информационным партнером конкурса на полуострове.

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

крым, евпатория, культура, общество, новости крыма, конкурс, международная медиагруппа "россия сегодня"