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Десятки людей пострадали при падении подъемника на курорте в Испании - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Десятки людей пострадали при падении подъемника на курорте в Испании
Десятки людей пострадали при падении подъемника на курорте в Испании - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Десятки людей пострадали при падении подъемника на курорте в Испании
Несколько десятков человек стали жертвами обрушения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, пишет РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T17:31
2025-01-18T17:41
в мире
происшествия
испания
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Несколько десятков человек стали жертвами обрушения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, пишет РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.По информации источников, десятки людей на горнолыжном курорте Астун получили травмы в результате аварии на кресельном подъемнике, 17 из них - серьезные.Информации о погибших нет, в настоящее время ведутся спасательные работы.Сообщается, что кресельный лифт упал с высоты пятнадцати метров. Причины инцидента остаются невыясненными, хотя существует предположение о том, что подъемник мог сломаться по причине неполадок с канатом.Все местные медицинские учреждения переведены в режим повышенной готовности. К работам на местности привлечены пять вертолетов, а также пожарные автомобили и машины "скорой" помощи.Ранее в турецкой Анталье спасатели эвакуировали почти 100 человек после аварии на фуникулере. В результате происшествия погиб один человек, десять пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом на Шри-ЛанкеВ массовом ДТП в Турции пострадали российские туристыМассовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых
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РИА Новости Крым
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в мире, происшествия, испания, общество
Десятки людей пострадали при падении подъемника на курорте в Испании

В Испании несколько десятков людей пострадали из-за обрыва подъемника с 15-метровой высоты

17:31 18.01.2025 (обновлено: 17:41 18.01.2025)
 
Горно-лыжный туризм
Горно-лыжный туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Несколько десятков человек стали жертвами обрушения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, пишет РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.
По информации источников, десятки людей на горнолыжном курорте Астун получили травмы в результате аварии на кресельном подъемнике, 17 из них - серьезные.
Информации о погибших нет, в настоящее время ведутся спасательные работы.
Сообщается, что кресельный лифт упал с высоты пятнадцати метров. Причины инцидента остаются невыясненными, хотя существует предположение о том, что подъемник мог сломаться по причине неполадок с канатом.
Все местные медицинские учреждения переведены в режим повышенной готовности. К работам на местности привлечены пять вертолетов, а также пожарные автомобили и машины "скорой" помощи.
Ранее в турецкой Анталье спасатели эвакуировали почти 100 человек после аварии на фуникулере. В результате происшествия погиб один человек, десять пострадали.
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