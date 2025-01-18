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Десятки людей пострадали при падении подъемника на курорте в Испании

Десятки людей пострадали при падении подъемника на курорте в Испании - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Десятки людей пострадали при падении подъемника на курорте в Испании

Несколько десятков человек стали жертвами обрушения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, пишет РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T17:31

2025-01-18T17:31

2025-01-18T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости Крым. Несколько десятков человек стали жертвами обрушения подъемника на горнолыжном курорте Астун в Испании, пишет РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.По информации источников, десятки людей на горнолыжном курорте Астун получили травмы в результате аварии на кресельном подъемнике, 17 из них - серьезные.Информации о погибших нет, в настоящее время ведутся спасательные работы.Сообщается, что кресельный лифт упал с высоты пятнадцати метров. Причины инцидента остаются невыясненными, хотя существует предположение о том, что подъемник мог сломаться по причине неполадок с канатом.Все местные медицинские учреждения переведены в режим повышенной готовности. К работам на местности привлечены пять вертолетов, а также пожарные автомобили и машины "скорой" помощи.Ранее в турецкой Анталье спасатели эвакуировали почти 100 человек после аварии на фуникулере. В результате происшествия погиб один человек, десять пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом на Шри-ЛанкеВ массовом ДТП в Турции пострадали российские туристыМассовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых

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испания

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в мире, происшествия, испания, общество