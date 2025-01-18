https://crimea.ria.ru/20250118/pogib-na-kurskom-napravlenii-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1143464498.html

Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Анатолия Зыкина, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T18:29

2025-01-18T18:29

2025-01-18T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Анатолия Зыкина, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. "Анатолий Зыкин родился и вырос в Омске. После школы Анатолий закончил Академию МВД и длительное время проработал в подразделениях УМВД по Омской области. Уволившись из органов внутренних дел, работал в структурных подразделениях Газпрома в нескольких регионах Сибири. В детстве Анатолий часто бывал в Севастополе, очень любил наш город, мечтал здесь жить. Будучи патриотом своей страны, Анатолий Александрович принял решение с оружием в руках встать на защиту своей Родины, заключил контракт с Минобороны и после подготовки был направлен в зону проведения СВО, в десантно-штурмовое подразделение бригады морской пехоты Тихоокеанского флота", - написал губернатор в своем ТГ-канале.По информации Михаила Развожаева, на передовой Анатолий Зыкин проявил мужество и отвагу, воевал умело и отважно, используя свой служебный опыт. Пользовался заслуженным авторитетом у командования и уважением сослуживцев. "Анатолий Александрович Зыкин геройски погиб в одном из боев при освобождении Курской области от укронацистских захватчиков", - заключил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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