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Более 60 человек погибли при взрыве автоцистерны с горючим в Нигерии - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Более 60 человек погибли при взрыве автоцистерны с горючим в Нигерии
Более 60 человек погибли при взрыве автоцистерны с горючим в Нигерии - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Более 60 человек погибли при взрыве автоцистерны с горючим в Нигерии
Более 60 человек погибли при взрыве перевернувшейся автоцистерны с горючим на севере Нигерии, сообщает местное издание Sun. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T18:50
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происшествия
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взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Более 60 человек погибли при взрыве перевернувшейся автоцистерны с горючим на севере Нигерии, сообщает местное издание Sun.Отмечается, что катастрофа произошла в нигерийском штате Нигер.Автоцистерна перевернулась на перекрестке после того, как водитель не справился с управлением. Топливо начало вытекать на дорогу, многие местные жители начали пытаться его собрать, когда внезапно произошел взрыв.По данным издания, пожар охватил близлежащие машины, мотоциклы и магазины. Губернатор штата Мохаммед Умару Баго заявил, что шокирован произошедшим и выразил соболезнования семьям погибших.В свою очередь, издание Daily Trust со ссылкой на очевидца сообщает, что число жертв взрыва могло превысить 100.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Москвы машина рухнула в рекуВодитель погиб: подробности падения машины в реку в центре МосквыВторой за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере
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происшествия, в мире, новости, пожар, взрыв, африка
Более 60 человек погибли при взрыве автоцистерны с горючим в Нигерии

Более 60 человек погибли при взрыве перевернувшейся автоцистерны с горючим в Нигерии – СМИ

18:50 18.01.2025
 
© Фото: pixabayПламя
Пламя
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Более 60 человек погибли при взрыве перевернувшейся автоцистерны с горючим на севере Нигерии, сообщает местное издание Sun.
"Более 60 человек погибли в огне… когда наполненная топливом автоцистерна перевернулась утром в субботу", - пишет издание.
Отмечается, что катастрофа произошла в нигерийском штате Нигер.
Автоцистерна перевернулась на перекрестке после того, как водитель не справился с управлением. Топливо начало вытекать на дорогу, многие местные жители начали пытаться его собрать, когда внезапно произошел взрыв.
По данным издания, пожар охватил близлежащие машины, мотоциклы и магазины. Губернатор штата Мохаммед Умару Баго заявил, что шокирован произошедшим и выразил соболезнования семьям погибших.
В свою очередь, издание Daily Trust со ссылкой на очевидца сообщает, что число жертв взрыва могло превысить 100.
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