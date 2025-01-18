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Более 60 человек погибли при взрыве автоцистерны с горючим в Нигерии

Более 60 человек погибли при взрыве автоцистерны с горючим в Нигерии - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Более 60 человек погибли при взрыве автоцистерны с горючим в Нигерии

Более 60 человек погибли при взрыве перевернувшейся автоцистерны с горючим на севере Нигерии, сообщает местное издание Sun. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T18:50

2025-01-18T18:50

2025-01-18T18:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Более 60 человек погибли при взрыве перевернувшейся автоцистерны с горючим на севере Нигерии, сообщает местное издание Sun.Отмечается, что катастрофа произошла в нигерийском штате Нигер.Автоцистерна перевернулась на перекрестке после того, как водитель не справился с управлением. Топливо начало вытекать на дорогу, многие местные жители начали пытаться его собрать, когда внезапно произошел взрыв.По данным издания, пожар охватил близлежащие машины, мотоциклы и магазины. Губернатор штата Мохаммед Умару Баго заявил, что шокирован произошедшим и выразил соболезнования семьям погибших.В свою очередь, издание Daily Trust со ссылкой на очевидца сообщает, что число жертв взрыва могло превысить 100.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Москвы машина рухнула в рекуВодитель погиб: подробности падения машины в реку в центре МосквыВторой за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, в мире, новости, пожар, взрыв, африка