https://crimea.ria.ru/20250119/gde-v-krymu-na-kreschenie-budet-samoe-teploe-more-1143409584.html

Где в Крыму на Крещение будет самое теплое море

Где в Крыму на Крещение будет самое теплое море - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Где в Крыму на Крещение будет самое теплое море

Самая высокая температура морской воды наблюдается на Южном побережье Крыма, вода прогреется до 11 градусов, сообщается на сайте республиканского... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T08:38

2025-01-19T08:38

2025-01-19T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Самая высокая температура морской воды наблюдается на Южном побережье Крыма, вода прогреется до 11 градусов, сообщается на сайте республиканского гидрометцентра.По данным крымского гидрометцентра, температура морской воды в Ялте и Алуште достигает 11 градусов. В Евпатории, Феодосии и Севастополе вода сохраняет температуру в 8 градусов. Температура воды в Керченском проливе и Азовском море достигает 3-4 градусов.Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская ранее сообщала, что ситуация с первичным и повторным загрязнением нефтепродуктами в Черном море меняется ежедневно, поэтому разрешение на купание в море будет решаться исходя из ситуации на 19 января.Всего на территории Крыма с 18 на 19 января определено 24 места для проведения крещенских купаний, сообщали в республиканском главке МЧС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крещенские купания: как встретят праздник в Новом ХерсонесеКрещенские купания: когда начинать готовиться к ледяной купелиГде в Севастополе перекроют движение на время крещенских крестных ходов

https://crimea.ria.ru/20250115/kreschenskie-kupaniya-gde-v-krymu-organizuyut-kupeli-1143374195.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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