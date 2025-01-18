Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250118/v-sevastopole-ostanovili-dvizhenie-morskogo-transporta-1143464925.html
В Севастополе остановили движение морского транспорта
В Севастополе остановили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 18.01.2025
В Севастополе остановили движение морского транспорта
В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T19:14
2025-01-18T19:18
севастополь
новости севастополя
крым
транспорт
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
северная сторона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddadfd1aa57d67920d7f1e04a304b38a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причина остановки не указывается.В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0258e3e24c43c5c6ce1f1bf93fcf809f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, крым, транспорт, морской транспорт, паромы и катера в севастополе, северная сторона
В Севастополе остановили движение морского транспорта

В Севастополе остановили движение морского транспорта

19:14 18.01.2025 (обновлено: 19:18 18.01.2025)
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
Причина остановки не указывается.
В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяКрымТранспортМорской транспортПаромы и катера в СевастополеСеверная сторона
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07"Игра на нервах": эксперт о присутствии кораблей НАТО в Балтийском море
20:47Три украинских беспилотника сбиты над акваторией Черного моря и Крымом
20:30В Севастополе открыли рейд
20:15"Eлковорот" в Симферополе: куда нести новогоднее дерево
19:37Указ Путина о призыве и уход Дэвида Линча: топ новостей недели
19:14В Севастополе остановили движение морского транспорта
19:05Страны в образе животных и птиц: взгляд ИИ
18:50Более 60 человек погибли при взрыве автоцистерны с горючим в Нигерии
18:29Погиб на Курском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
18:05Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовой
17:31Десятки людей пострадали при падении подъемника на курорте в Испании
16:56Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере
16:22Украине и Британии нет места в Азовском море – Захарова
16:07Машина улетела в кювет на трассе в Сочи: двое пострадали
16:05Освобождение Курской области: ВСУ потеряли за сутки более 210 боевиков
15:57Пушилин приехал в Курахово
15:27Военные корабли НАТО начали патрулирование Балтийского моря
14:48Хотел познакомиться с девушкой: в Керчи мужчина украл игрушку из кафе
14:27В Алуште техника разбила набережную
14:00Защитники земли русской: прорыв блокады Ленинграда
Лента новостейМолния