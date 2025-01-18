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В Севастополе остановили движение морского транспорта
В Севастополе остановили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 18.01.2025
В Севастополе остановили движение морского транспорта
В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T19:14
2025-01-18T19:14
2025-01-18T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причина остановки не указывается.В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе остановили движение морского транспорта
В Севастополе остановили движение морского транспорта
19:14 18.01.2025 (обновлено: 19:18 18.01.2025)