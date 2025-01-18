https://crimea.ria.ru/20250118/v-sevastopole-ostanovili-dvizhenie-morskogo-transporta-1143464925.html

В Севастополе остановили движение морского транспорта

В Севастополе остановили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 18.01.2025

В Севастополе остановили движение морского транспорта

В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T19:14

2025-01-18T19:14

2025-01-18T19:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причина остановки не указывается.В связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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