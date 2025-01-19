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Какой сегодня праздник: 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Какой сегодня праздник: 19 января
Какой сегодня праздник: 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Какой сегодня праздник: 19 января
У православных христиан – Крещение Господне, а исландские жены поздравляют мужей с Днем супруга. В Белоруссии отмечают День службы спасения. А еще в этот день... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. У православных христиан – Крещение Господне, а исландские жены поздравляют мужей с Днем супруга. В Белоруссии отмечают День службы спасения. А еще в этот день была запатентована консервная банка.Что празднуют в России и в мире19 января православные христиане празднуют Крещение Господне или Богоявление. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Вода в Ветхом Завете считается началом жизни, она обретает в праздник чудодейственную силу. В этот день освящаются реки и другие природные источники. На Крещение на Руси, согласно народной традиции, проходят купания в прорубях и водоемах.19 января в Исландии считается Днем супруга, в Белоруссии – Днем работников службы спасения.Также сегодня можно отметить День нежности ко всем существам, День хорошей памяти, День попкорна. Именины у Ивана и Феофана.Знаменательные событияВ 1825 году американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения продуктов. Первыми законсервированными продуктами были лосось, омары и устрицы.В 1920 году у здания МГУ состоялась закладка памятников русским революционерам Александру Герцену и Николаю Огареву.В 1938 году американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.Кто родился19 января 1809 года родился американский поэт и писатель Эдгар Аллан По. Французские и русские поэты-символисты считали его своим учителем, к его работам обращались композиторы Клод Дебюсси и Сергей Рахманинов, по произведениям писателя снято множество фильмов.В 1865 году на свет появился русский живописец, мастер портрета Валентин Серов. Его талант проявился с детства, первым учителем мастера стал Илья Репин. Ранние работы художника отличает жизненная сила и богатство красок. Зрелое творчество Серова отличает выразительность и лаконизм.Также 19 января родились британский рок-исполнитель, основатель группы Deep Purple Род Эванс, российские юморист, участник дуэта "Новые русские бабки" Сергей Чванов, певец Влад Сташевский, олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина и другие.
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РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 19 января

Что празднуют в России и в мире 19 января

00:00 19.01.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкКрещенские купания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. У православных христиан – Крещение Господне, а исландские жены поздравляют мужей с Днем супруга. В Белоруссии отмечают День службы спасения. А еще в этот день была запатентована консервная банка.

Что празднуют в России и в мире

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне или Богоявление. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие – как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Вода в Ветхом Завете считается началом жизни, она обретает в праздник чудодейственную силу. В этот день освящаются реки и другие природные источники. На Крещение на Руси, согласно народной традиции, проходят купания в прорубях и водоемах.
19 января в Исландии считается Днем супруга, в Белоруссии – Днем работников службы спасения.
Также сегодня можно отметить День нежности ко всем существам, День хорошей памяти, День попкорна. Именины у Ивана и Феофана.

Знаменательные события

В 1825 году американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения продуктов. Первыми законсервированными продуктами были лосось, омары и устрицы.
В 1920 году у здания МГУ состоялась закладка памятников русским революционерам Александру Герцену и Николаю Огареву.
В 1938 году американская фирма General Motors первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

Кто родился

19 января 1809 года родился американский поэт и писатель Эдгар Аллан По. Французские и русские поэты-символисты считали его своим учителем, к его работам обращались композиторы Клод Дебюсси и Сергей Рахманинов, по произведениям писателя снято множество фильмов.
В 1865 году на свет появился русский живописец, мастер портрета Валентин Серов. Его талант проявился с детства, первым учителем мастера стал Илья Репин. Ранние работы художника отличает жизненная сила и богатство красок. Зрелое творчество Серова отличает выразительность и лаконизм.
Также 19 января родились британский рок-исполнитель, основатель группы Deep Purple Род Эванс, российские юморист, участник дуэта "Новые русские бабки" Сергей Чванов, певец Влад Сташевский, олимпийская чемпионка, гимнастка Светлана Хоркина и другие.
 
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