https://crimea.ria.ru/20250119/kriptovalyuta-trampa-menee-chem-za-sutki-vyrosla-v-chetyre-raza-1143467658.html
Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза
Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза
Запущенная накануне избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза, свидетельствуют... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T08:11
2025-01-19T08:11
2025-01-19T08:11
дональд трамп
новости
сша
криптовалюта
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125367399_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_a1c50bd5e25aac3bf7ac3eb360fcd0da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Запущенная накануне избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза, свидетельствуют данные криптобирж. Общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.В ночь на субботу одноименная "монета" появилась на криптобиржах, стартовав с отметки в семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара.По состоянию на 17:00 по восточному времени (01:00 субботы по московскому времени), стоимость $TRUMP колебалась у отметки 28 долларов, а общий объем торгов с момента запуска составил почти 10,5 миллиардов долларов, следует из данных агрегатора CoinMarketCap.Опрошенные РИА Новости экономисты ждут от Трампа безграничной свободы для биткоина, даже его возможного включения в госрезервы и погашения за счет него госдолга США.Трамп многократно высказывал мнение в поддержку цифровых валют. Он обещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют еще до своей победы на президентских выборах.В июле прошлого года он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. Стоимость биткоина за месяц после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240808/pomozhet-li-legalizatsiya-mayninga-kripty-oboyti-sanktsii-1139452761.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0e/1125367399_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_cedeac32ab0c30eb1dcf588b2fdf2fac.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, новости, сша, криптовалюта, экономика
Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза
Криптовалюта Трампа выросла в четыре раза – объем торгов превысил 10 миллиардов долларов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Запущенная накануне избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза, свидетельствуют данные криптобирж. Общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
В ночь на субботу одноименная "монета" появилась на криптобиржах, стартовав с отметки в семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара.
По состоянию на 17:00 по восточному времени (01:00 субботы по московскому времени), стоимость $TRUMP колебалась у отметки 28 долларов, а общий объем торгов с момента запуска составил почти 10,5 миллиардов долларов, следует из данных агрегатора CoinMarketCap.
Опрошенные РИА Новости экономисты ждут от Трампа безграничной свободы для биткоина, даже его возможного включения в госрезервы и погашения за счет него госдолга США.
Трамп многократно высказывал мнение в поддержку цифровых валют. Он обещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют еще до своей победы на президентских выборах.
В июле прошлого года он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. Стоимость биткоина за месяц после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.