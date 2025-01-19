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Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза
Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза
Запущенная накануне избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза, свидетельствуют... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T08:11
2025-01-19T08:11
дональд трамп
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Запущенная накануне избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза, свидетельствуют данные криптобирж. Общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.В ночь на субботу одноименная "монета" появилась на криптобиржах, стартовав с отметки в семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара.По состоянию на 17:00 по восточному времени (01:00 субботы по московскому времени), стоимость $TRUMP колебалась у отметки 28 долларов, а общий объем торгов с момента запуска составил почти 10,5 миллиардов долларов, следует из данных агрегатора CoinMarketCap.Опрошенные РИА Новости экономисты ждут от Трампа безграничной свободы для биткоина, даже его возможного включения в госрезервы и погашения за счет него госдолга США.Трамп многократно высказывал мнение в поддержку цифровых валют. Он обещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют еще до своей победы на президентских выборах.В июле прошлого года он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. Стоимость биткоина за месяц после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, новости, сша, криптовалюта, экономика
Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза

Криптовалюта Трампа выросла в четыре раза – объем торгов превысил 10 миллиардов долларов

08:11 19.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Запущенная накануне избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза, свидетельствуют данные криптобирж. Общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
В ночь на субботу одноименная "монета" появилась на криптобиржах, стартовав с отметки в семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара.
По состоянию на 17:00 по восточному времени (01:00 субботы по московскому времени), стоимость $TRUMP колебалась у отметки 28 долларов, а общий объем торгов с момента запуска составил почти 10,5 миллиардов долларов, следует из данных агрегатора CoinMarketCap.
Опрошенные РИА Новости экономисты ждут от Трампа безграничной свободы для биткоина, даже его возможного включения в госрезервы и погашения за счет него госдолга США.
Трамп многократно высказывал мнение в поддержку цифровых валют. Он обещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют еще до своей победы на президентских выборах.
В июле прошлого года он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. Стоимость биткоина за месяц после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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