https://crimea.ria.ru/20250119/kriptovalyuta-trampa-menee-chem-za-sutki-vyrosla-v-chetyre-raza-1143467658.html

Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза

Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Криптовалюта Трампа менее чем за сутки выросла в четыре раза

Запущенная накануне избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза, свидетельствуют... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T08:11

2025-01-19T08:11

2025-01-19T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Запущенная накануне избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки выросла в цене в четыре раза, свидетельствуют данные криптобирж. Общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.В ночь на субботу одноименная "монета" появилась на криптобиржах, стартовав с отметки в семь долларов за единицу. В течение дня ее котировки достигали 34,5 доллара.По состоянию на 17:00 по восточному времени (01:00 субботы по московскому времени), стоимость $TRUMP колебалась у отметки 28 долларов, а общий объем торгов с момента запуска составил почти 10,5 миллиардов долларов, следует из данных агрегатора CoinMarketCap.Опрошенные РИА Новости экономисты ждут от Трампа безграничной свободы для биткоина, даже его возможного включения в госрезервы и погашения за счет него госдолга США.Трамп многократно высказывал мнение в поддержку цифровых валют. Он обещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют еще до своей победы на президентских выборах.В июле прошлого года он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий. Стоимость биткоина за месяц после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, новости, сша, криптовалюта, экономика