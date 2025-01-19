https://crimea.ria.ru/20250119/v-krymu-otsenili-reshenie-kieva-pereimenovat-svyazannye-s-rossiey-toponimy-1143458112.html

В Крыму оценили решение Киева переименовать связанные с Россией топонимы

В Крыму оценили решение Киева переименовать связанные с Россией топонимы - РИА Новости Крым, 19.01.2025

В Крыму оценили решение Киева переименовать связанные с Россией топонимы

Очередную инициативу киевского режима о переименовании связанных с Россией и СССР географических объектов подавляющее большинство украинских пользователей... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T07:02

2025-01-19T07:02

2025-01-19T07:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Очередную инициативу киевского режима о переименовании связанных с Россией и СССР географических объектов подавляющее большинство украинских пользователей Telegram-каналов оценивают либо как "распил" бюджетных денег, либо как клоунаду со стороны властей. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что правительство Украины подготовило перечень из более чем 200 географических объектов для переименования по всей территории страны, названия которых имеют отношение к СССР и Российской Федерации. В документе перечислены наименования парков, горных массивов, островов и других географических объектов, в том числе в российском Крыму (22 объекта). Так, Кутузовский фонтан (Алушта) и Суворовский дуб (Белогорский район) будут называться на Украине, соответственно, Сюнгю-Су и Четыре брата. Природный памятник Дуб памяти Ленина в Днепропетровской области станет Казацким дубом, парк санатория имени Чкалова в Одессе — в Французским парком, село Красный Луг в Днепропетровской области станет Зеленым Лугом.По словам Киселевой, изучившей реакцию украинских пользователей на это решение, большинство комментариев под новостью о переименовании делятся на две группы.Эксперт напомнила, что для уничтожения памяти на Украине после госпереворота 2014 года приняты ряд законов по так называемой "декоммунизации" и "десоветизации, а в июле 2023 года вступил в силу закон о "деколонизации" топонимов. За этот период на Украине изменили названия нескольких тысяч топонимов."Здесь, как говорится, чем бы украинский кабмин ни тешился, только не социально-экономическими проблемами страны. Но киевская власть на протяжении всех лет своего существования, а особенно последние десять лет, занимается исключительно уничтожением – и территории, доставшейся ей в наследство от Российской империи и Советского Союза, и своих граждан, и, прежде всего, исторической памяти", - констатировала руководитель крымского филиала ФоРГО.Что касается переименования топонимов в Крыму, Киселева напомнила, что Киев уже не впервые рисует в своих чиновничьих кабинетах виртуальные карты полуострова с новыми названиями, которые ему диктует запрещенный в Российской Федерации "меджлис крымско-татарского народа"**. Масштабные фантомные переименования крымских топонимов они указали на своих воображаемых картах в 2016, 2020 и 2023 годах, указала специалист."В этот раз в кабмине вообще зациклились на деревьях. В Крыму дуб, а в Одессе платан, который местные называют Пушкинским, решили в Западный переименовать, и еще несколько дубов в трех областях украинские чиновники решили лишить народных названий: в Винницкой области – дуб памяти Ленина, в Сумской области – дуб Петра I, в Черкасской области – два дуба Карбышева и Кошевого. Ну, хоть только переименовали, а не выкорчевали с корнем, как памятники сносят", - прокомментировала социолог.Нынешний список переименований для Крыма от предыдущих отличается не только меньшим количеством топонимов, но и не существующими географическими названиями, добавила Киселева. Например, украинский кабмин обнаружил в Крыму какое-то урочище "Пятилетка", хотя в реестре географических названий Республики Крым такой объект не значится. Было село Пятилетка, упоминавшееся в романе Василия Аксенова "Остров Крым" под старым названиями Малый Бем и Копейка, но его давно уже не существует."В общем, несуществующее урочище Пятилетка в киевских кабинетах теперь будут именовать "Копейкой". Ну, здесь, как говорится, хоть горшком пусть у себя называют, только не видать Киеву ни пяди крымской земли как своих ушей", - подытожила эксперт.*внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов**запрещенная в России экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Правды там больше нет: в Киеве переименовали проспект в честь ЕвросоюзаНа Украине объявили Булгакова символом "российской имперской политики""Украина имени Ленина": как незалэжные страну декоммунизировали

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2025

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_698ddf350354b9fa6e84f27688dff439.jpg.webp

украина, политика, наталья киселева, форго, декоммунизация, мнения