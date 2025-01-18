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Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовой - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250118/vsem-mirom-volonteram-v-spasenii-morskikh-ptits-pomogayut-boytsy-s-peredovoy-1143459135.html
Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовой
Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовой - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовой
Маленькая чомга подставляет спинку и крылья под теплый воздух из фена. Но, если прибор к ней подносят слишком близко, молниеносно атакует его тонким и длинным... РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T18:05
2025-01-18T18:05
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судак
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птицы крыма
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
разлив мазута
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости крыма
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СУДАК, 18 янв — РИА Новости Крым. Маленькая чомга подставляет спинку и крылья под теплый воздух из фена. Но, если прибор к ней подносят слишком близко, молниеносно атакует его тонким и длинным клювом.Этой птичке повезло: добрые люди нашли ее, измазанную мазутом, на берегу, вынули из ее пищевода мазутные пробки, промыли глаза и клюв, отпоили сорбентами от отравления, смыли тягучую жидкость с перьев. До утра чомга просидит под теплой лампой, а завтра поедет на дальнейшую реабилитацию в один из крымских зоопарков.В Судаке мытье морских птиц от мазута организовали на одной из обычных автомоек. Бокс в распоряжение волонтеров предоставил предприниматель.- И это очень хорошо: тут уже есть системы первичной очистки использованной воды от всех жировых загрязнений, - рассказывает заведующая отделом феодосийского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра в Судаке Ольга Гужевская.Она проводит нам экскурсию по этому волонтерскому хозяйству, где есть не только помывочная, но и отдельный вагончик для сушки птиц и склад. С ними помогли администрация города и предприниматели.Основная работа происходит по ночам. Как объясняет Ольга, измазанную птицу ловят на берегу поздно вечером, в темноте, тогда она лучше дается в руки. И помывка начинается поздними вечерами и длится до середины ночи. А утром пострадавших везут в сафари-парк "Тайган" на реабилитацию.В этом автопомывочном боксе на стенах плакаты: порядок обработки птицы, список необходимых препаратов для того, чтобы минимизировать интоксикацию. Как объясняет ветеринар Ольга, у животных от мазута очень страдают печень, пищевод и почки. Есть и перечень лекарств для волонтеров: им тоже для здоровья необходимо каждые несколько часов делать перерывы в работе, в обязательном порядке пить сорбенты и работать только в защитных костюмах.Волонтеры со всей РоссииВнимательные черные молодые глаза за защитными очками, голос глухой из-за респиратора.- Извините, респиратор снимать не буду, мне надо работать. Я Аслан. Пять лет живу в Крыму, а сам из Норильска.- У нас тут не только местные работают, из Казани женщина была, специально прилетела, другая - аж с Байкала, через всю страну, представляете, - с восторгом говорит Любовь Мозграева-Марченко.В обычной жизни она работает в строительном департаменте "Тавриды АРТ". А по призванию — волонтер.- Когда природа позвала, остаться в стороне было невозможно, решение было принято молниеносно. И с 4 января я здесь безвылазно. Я даже не ожидала, что люди будут такими активными. Когда утром 5 января мы собирали в Телеграмме волонтерский чат, кто бы мне сказал, что через 10 дней в нем будет более полутора тысяч человек, я бы никогда не поверила.Ольга и Любовь говорят, что люди передают волонтерам все необходимое — от бойлеров для подогрева воды, до ветоши для просушки птиц, от сорбентов и СИЗов до средства для мытья посуды — именно им отмывают пострадавших пернатых.- Деньгами помощь мы принципиально не принимаем. Это изначально наша позиция. Можно заказать то, что нам нужно, на маркетплейсах. И нам шлют со всей страны. У нас даже ребята, находящиеся на линии СВО, умудряются нам оттуда заказывать и отправлять необходимое. Они отдельная наша любовь, конечно.Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый парк &gt;&gt;Волонтеры — не только мойщики, но и те, кто ловят, это отдельный организованный отряд. Есть отряд тех, кто возит с берега моря до помывочного пункта и уже очищенных птиц на дальнейшую реабилитацию. Все эти добровольцы, организованные специальным чатом - обычные люди, у которых есть свои семьи и работа.- В первые дни, когда пострадавших птиц только начали вылавливать, и пока люди не самоорганизовались, за помывочными столами здесь стояли даже заместители главы администрации, - рассказывает Ольга.Пострадавших птиц снова может стать большеТехнология такая: чомгам и гагарам, которых приносят в помывочный пункт чаще всего, сначала обрабатывают клюв и глаза, отпаивают сорбентами. Потом делают крахмальные ванночки. Затем кладут птицу на грелку с теплой водой и в несколько рук моют с помощью средства для мытья посуды. Потом сушат. В Судаке это делают как в модных салонах - феном известного бренда. Последний этап — досушка под специальной лампой. На последних этапах клюв освобождают от лейкопластыря, а сначала он замотан: не для того, чтобы птица не щипалась и не клевалась, а чтобы не проглотила моющее средство или грязь.- Мы тут порой все в лоб клювом получаем, хорошо, что глаза за очками, - добавляет Любовь: Хуже всех себя гагары ведут, плохо в руки даются. Это птицы тонкой душевной организации.В первую декаду января на судакском помывочном пункте работали гораздо больше людей — потому что птиц было очень много.- Основная масса у нас прошла в рождественские праздники: по 50 голов в сутки. А вчера 10 было, сегодня шесть. Мало птицы сейчас: было похолодание, температура воздуха ниже, чем воды, и птица сидит греется в море, - объясняет ветеринар.Но волонтеры не расслабляются. Ведь при потеплении, возможно, пострадавшие чомги и гагары снова станут выбираться из моря на берег.- Этого же ожидаем с изменением погоды, если будет шторм. Мы не знаем, сколько мазута в море, и не знаем, где его болтает. Он появляется в наших бухтах то тут, то там, где его прибьет, - говорит Ольга Гужевская.- А вообще это уникальная социальная ситуация — мы теперь все вместе, всем миром. Море — это сердце Крыма. И все мы хотим минимизировать последствия не как предприниматели, которые зарабатывают на курортном сезоне, а как люди, которые просто здесь живут, - добавляет Любовь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтерыУченые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птицПочти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц
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РИА Новости Крым
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крым, судак, птицы, птицы крыма, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости крыма, волонтеры
Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовой

В Судаке помощь пострадавшим от разлива мазута птицам оказывают бойцы с СВО

18:05 18.01.2025
 
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Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Ольга Леонова
Ольга Леонова
Шеф-редактор специальных проектов
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СУДАК, 18 янв — РИА Новости Крым. Маленькая чомга подставляет спинку и крылья под теплый воздух из фена. Но, если прибор к ней подносят слишком близко, молниеносно атакует его тонким и длинным клювом.
Этой птичке повезло: добрые люди нашли ее, измазанную мазутом, на берегу, вынули из ее пищевода мазутные пробки, промыли глаза и клюв, отпоили сорбентами от отравления, смыли тягучую жидкость с перьев. До утра чомга просидит под теплой лампой, а завтра поедет на дальнейшую реабилитацию в один из крымских зоопарков.
В Судаке мытье морских птиц от мазута организовали на одной из обычных автомоек. Бокс в распоряжение волонтеров предоставил предприниматель.
© РИА Новости КрымПтицы чувствуют, что люди желают им добра
Спасение птиц - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости Крым
Птицы чувствуют, что люди желают им добра
- И это очень хорошо: тут уже есть системы первичной очистки использованной воды от всех жировых загрязнений, - рассказывает заведующая отделом феодосийского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра в Судаке Ольга Гужевская.
Она проводит нам экскурсию по этому волонтерскому хозяйству, где есть не только помывочная, но и отдельный вагончик для сушки птиц и склад. С ними помогли администрация города и предприниматели.
- У нас есть все нужные материалы в достаточном количестве: очень хорошо сработали наши городские жители. И рабочие руки есть тоже.
Основная работа происходит по ночам. Как объясняет Ольга, измазанную птицу ловят на берегу поздно вечером, в темноте, тогда она лучше дается в руки. И помывка начинается поздними вечерами и длится до середины ночи. А утром пострадавших везут в сафари-парк "Тайган" на реабилитацию.
© РИА Новости КрымЗаведующая отделом Феодосийского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра в Судаке Ольга Гужевская
Спасение птиц - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости Крым
Заведующая отделом Феодосийского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра в Судаке Ольга Гужевская
В этом автопомывочном боксе на стенах плакаты: порядок обработки птицы, список необходимых препаратов для того, чтобы минимизировать интоксикацию. Как объясняет ветеринар Ольга, у животных от мазута очень страдают печень, пищевод и почки. Есть и перечень лекарств для волонтеров: им тоже для здоровья необходимо каждые несколько часов делать перерывы в работе, в обязательном порядке пить сорбенты и работать только в защитных костюмах.

Волонтеры со всей России

Внимательные черные молодые глаза за защитными очками, голос глухой из-за респиратора.
- Извините, респиратор снимать не буду, мне надо работать. Я Аслан. Пять лет живу в Крыму, а сам из Норильска.
- У нас тут не только местные работают, из Казани женщина была, специально прилетела, другая - аж с Байкала, через всю страну, представляете, - с восторгом говорит Любовь Мозграева-Марченко.
В обычной жизни она работает в строительном департаменте "Тавриды АРТ". А по призванию — волонтер.
© РИА Новости Крым

Первым делом после очистки пищевода и желудка птице закрывают клюв, а то могут снова проглотить грязь или моющее средство

Спасение птиц
1 из 6

Первым делом после очистки пищевода и желудка птице закрывают клюв, а то могут снова проглотить грязь или моющее средство

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Затем - ванночка из крахмала

Спасение птиц
2 из 6

Затем - ванночка из крахмала

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Потом птицу омывают теплой водой, усадив на грелку

Спасение птиц
3 из 6

Потом птицу омывают теплой водой, усадив на грелку

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

После крахмала - моющее средство для посуды

Спасение птиц
4 из 6

После крахмала - моющее средство для посуды

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Волонтеры работают в масках и респираторах

Спасение птиц
5 из 6

Волонтеры работают в масках и респираторах

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Потом - сушка феном и под красную теплую лампу

Спасение птиц
6 из 6

Потом - сушка феном и под красную теплую лампу

© РИА Новости Крым
1 из 6

Первым делом после очистки пищевода и желудка птице закрывают клюв, а то могут снова проглотить грязь или моющее средство

© РИА Новости Крым
2 из 6

Затем - ванночка из крахмала

© РИА Новости Крым
3 из 6

Потом птицу омывают теплой водой, усадив на грелку

© РИА Новости Крым
4 из 6

После крахмала - моющее средство для посуды

© РИА Новости Крым
5 из 6

Волонтеры работают в масках и респираторах

© РИА Новости Крым
6 из 6

Потом - сушка феном и под красную теплую лампу

© РИА Новости Крым
- Когда природа позвала, остаться в стороне было невозможно, решение было принято молниеносно. И с 4 января я здесь безвылазно. Я даже не ожидала, что люди будут такими активными. Когда утром 5 января мы собирали в Телеграмме волонтерский чат, кто бы мне сказал, что через 10 дней в нем будет более полутора тысяч человек, я бы никогда не поверила.
Ольга и Любовь говорят, что люди передают волонтерам все необходимое — от бойлеров для подогрева воды, до ветоши для просушки птиц, от сорбентов и СИЗов до средства для мытья посуды — именно им отмывают пострадавших пернатых.
- Деньгами помощь мы принципиально не принимаем. Это изначально наша позиция. Можно заказать то, что нам нужно, на маркетплейсах. И нам шлют со всей страны. У нас даже ребята, находящиеся на линии СВО, умудряются нам оттуда заказывать и отправлять необходимое. Они отдельная наша любовь, конечно.
Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый парк >>
Волонтеры — не только мойщики, но и те, кто ловят, это отдельный организованный отряд. Есть отряд тех, кто возит с берега моря до помывочного пункта и уже очищенных птиц на дальнейшую реабилитацию. Все эти добровольцы, организованные специальным чатом - обычные люди, у которых есть свои семьи и работа.
- В первые дни, когда пострадавших птиц только начали вылавливать, и пока люди не самоорганизовались, за помывочными столами здесь стояли даже заместители главы администрации, - рассказывает Ольга.

Пострадавших птиц снова может стать больше

Технология такая: чомгам и гагарам, которых приносят в помывочный пункт чаще всего, сначала обрабатывают клюв и глаза, отпаивают сорбентами. Потом делают крахмальные ванночки. Затем кладут птицу на грелку с теплой водой и в несколько рук моют с помощью средства для мытья посуды. Потом сушат. В Судаке это делают как в модных салонах - феном известного бренда. Последний этап — досушка под специальной лампой. На последних этапах клюв освобождают от лейкопластыря, а сначала он замотан: не для того, чтобы птица не щипалась и не клевалась, а чтобы не проглотила моющее средство или грязь.
- Вы знаете, они вообще себя хорошо ведут, как будто понимают, что им помогают. А некоторые прямо балдеют в теплой воде, — для доказательства Ольга показываем мне видео с птицей в тазике, расправляющей крылышки.
- Мы тут порой все в лоб клювом получаем, хорошо, что глаза за очками, - добавляет Любовь: Хуже всех себя гагары ведут, плохо в руки даются. Это птицы тонкой душевной организации.
В первую декаду января на судакском помывочном пункте работали гораздо больше людей — потому что птиц было очень много.
- Основная масса у нас прошла в рождественские праздники: по 50 голов в сутки. А вчера 10 было, сегодня шесть. Мало птицы сейчас: было похолодание, температура воздуха ниже, чем воды, и птица сидит греется в море, - объясняет ветеринар.
Но волонтеры не расслабляются. Ведь при потеплении, возможно, пострадавшие чомги и гагары снова станут выбираться из моря на берег.
- Этого же ожидаем с изменением погоды, если будет шторм. Мы не знаем, сколько мазута в море, и не знаем, где его болтает. Он появляется в наших бухтах то тут, то там, где его прибьет, - говорит Ольга Гужевская.
- А вообще это уникальная социальная ситуация — мы теперь все вместе, всем миром. Море — это сердце Крыма. И все мы хотим минимизировать последствия не как предприниматели, которые зарабатывают на курортном сезоне, а как люди, которые просто здесь живут, - добавляет Любовь.
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