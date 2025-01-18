https://crimea.ria.ru/20250118/vsem-mirom-volonteram-v-spasenii-morskikh-ptits-pomogayut-boytsy-s-peredovoy-1143459135.html

Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовой

Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовой - РИА Новости Крым, 18.01.2025

Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовой

Маленькая чомга подставляет спинку и крылья под теплый воздух из фена. Но, если прибор к ней подносят слишком близко, молниеносно атакует его тонким и длинным... РИА Новости Крым, 18.01.2025

2025-01-18T18:05

2025-01-18T18:05

2025-01-18T18:05

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СУДАК, 18 янв — РИА Новости Крым. Маленькая чомга подставляет спинку и крылья под теплый воздух из фена. Но, если прибор к ней подносят слишком близко, молниеносно атакует его тонким и длинным клювом.Этой птичке повезло: добрые люди нашли ее, измазанную мазутом, на берегу, вынули из ее пищевода мазутные пробки, промыли глаза и клюв, отпоили сорбентами от отравления, смыли тягучую жидкость с перьев. До утра чомга просидит под теплой лампой, а завтра поедет на дальнейшую реабилитацию в один из крымских зоопарков.В Судаке мытье морских птиц от мазута организовали на одной из обычных автомоек. Бокс в распоряжение волонтеров предоставил предприниматель.- И это очень хорошо: тут уже есть системы первичной очистки использованной воды от всех жировых загрязнений, - рассказывает заведующая отделом феодосийского городского ветеринарного лечебно-профилактического центра в Судаке Ольга Гужевская.Она проводит нам экскурсию по этому волонтерскому хозяйству, где есть не только помывочная, но и отдельный вагончик для сушки птиц и склад. С ними помогли администрация города и предприниматели.Основная работа происходит по ночам. Как объясняет Ольга, измазанную птицу ловят на берегу поздно вечером, в темноте, тогда она лучше дается в руки. И помывка начинается поздними вечерами и длится до середины ночи. А утром пострадавших везут в сафари-парк "Тайган" на реабилитацию.В этом автопомывочном боксе на стенах плакаты: порядок обработки птицы, список необходимых препаратов для того, чтобы минимизировать интоксикацию. Как объясняет ветеринар Ольга, у животных от мазута очень страдают печень, пищевод и почки. Есть и перечень лекарств для волонтеров: им тоже для здоровья необходимо каждые несколько часов делать перерывы в работе, в обязательном порядке пить сорбенты и работать только в защитных костюмах.Волонтеры со всей РоссииВнимательные черные молодые глаза за защитными очками, голос глухой из-за респиратора.- Извините, респиратор снимать не буду, мне надо работать. Я Аслан. Пять лет живу в Крыму, а сам из Норильска.- У нас тут не только местные работают, из Казани женщина была, специально прилетела, другая - аж с Байкала, через всю страну, представляете, - с восторгом говорит Любовь Мозграева-Марченко.В обычной жизни она работает в строительном департаменте "Тавриды АРТ". А по призванию — волонтер.- Когда природа позвала, остаться в стороне было невозможно, решение было принято молниеносно. И с 4 января я здесь безвылазно. Я даже не ожидала, что люди будут такими активными. Когда утром 5 января мы собирали в Телеграмме волонтерский чат, кто бы мне сказал, что через 10 дней в нем будет более полутора тысяч человек, я бы никогда не поверила.Ольга и Любовь говорят, что люди передают волонтерам все необходимое — от бойлеров для подогрева воды, до ветоши для просушки птиц, от сорбентов и СИЗов до средства для мытья посуды — именно им отмывают пострадавших пернатых.- Деньгами помощь мы принципиально не принимаем. Это изначально наша позиция. Можно заказать то, что нам нужно, на маркетплейсах. И нам шлют со всей страны. У нас даже ребята, находящиеся на линии СВО, умудряются нам оттуда заказывать и отправлять необходимое. Они отдельная наша любовь, конечно.Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый парк >>Волонтеры — не только мойщики, но и те, кто ловят, это отдельный организованный отряд. Есть отряд тех, кто возит с берега моря до помывочного пункта и уже очищенных птиц на дальнейшую реабилитацию. Все эти добровольцы, организованные специальным чатом - обычные люди, у которых есть свои семьи и работа.- В первые дни, когда пострадавших птиц только начали вылавливать, и пока люди не самоорганизовались, за помывочными столами здесь стояли даже заместители главы администрации, - рассказывает Ольга.Пострадавших птиц снова может стать большеТехнология такая: чомгам и гагарам, которых приносят в помывочный пункт чаще всего, сначала обрабатывают клюв и глаза, отпаивают сорбентами. Потом делают крахмальные ванночки. Затем кладут птицу на грелку с теплой водой и в несколько рук моют с помощью средства для мытья посуды. Потом сушат. В Судаке это делают как в модных салонах - феном известного бренда. Последний этап — досушка под специальной лампой. На последних этапах клюв освобождают от лейкопластыря, а сначала он замотан: не для того, чтобы птица не щипалась и не клевалась, а чтобы не проглотила моющее средство или грязь.- Мы тут порой все в лоб клювом получаем, хорошо, что глаза за очками, - добавляет Любовь: Хуже всех себя гагары ведут, плохо в руки даются. Это птицы тонкой душевной организации.В первую декаду января на судакском помывочном пункте работали гораздо больше людей — потому что птиц было очень много.- Основная масса у нас прошла в рождественские праздники: по 50 голов в сутки. А вчера 10 было, сегодня шесть. Мало птицы сейчас: было похолодание, температура воздуха ниже, чем воды, и птица сидит греется в море, - объясняет ветеринар.Но волонтеры не расслабляются. Ведь при потеплении, возможно, пострадавшие чомги и гагары снова станут выбираться из моря на берег.- Этого же ожидаем с изменением погоды, если будет шторм. Мы не знаем, сколько мазута в море, и не знаем, где его болтает. Он появляется в наших бухтах то тут, то там, где его прибьет, - говорит Ольга Гужевская.- А вообще это уникальная социальная ситуация — мы теперь все вместе, всем миром. Море — это сердце Крыма. И все мы хотим минимизировать последствия не как предприниматели, которые зарабатывают на курортном сезоне, а как люди, которые просто здесь живут, - добавляет Любовь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтерыУченые выработали правила выпуска на волю пострадавших от мазута птицПочти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"В Крыму развернули центры по спасению пострадавших от мазута птиц

https://crimea.ria.ru/20250110/iz-mazuta-odin-klyuv-torchal-kak-veterinary-spasayut-ptits-v-sevastopole-1143242080.html

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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