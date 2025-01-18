Указ Путина о призыве и уход Дэвида Линча: топ новостей недели
Указ Путина о призыве на военные сборы и уход Дэвида Линча - популярные темы недели
19:37 18.01.2025 (обновлено: 19:40 18.01.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Реакция Кремля на соглашение о "столетнем партнерстве" между Британией и Украиной. Указ президента России Владимира Путина о призыве граждан в запасе на военные сборы. Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о праве на референдум жителей Гренландии. Гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье. Уход из жизни американского режиссера Дэвида Линча. Плантация с рабами в Крыму.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.
Столетнее партнерство
16 января британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский в Киеве подписали соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Документ, в частности, предусматривает выделение Украине 3 миллиардов долларов из замороженных российских активов, расширение программы подготовки украинских военных, передачу вооружений, усиление военного сотрудничества для "укрепления безопасности" Азовского, Балтийского, Черного морей. Азовское море является внутренней акваторией России, поэтому в Кремле крайне негативно оценивают планы Украины и Великобритании наладить сотрудничество в его водах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Указ о призыве
Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ о призыве в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.
Референдум в Гренландии
Жители Гренландии имеют полное право на самоопределение и могут по примеру Крыма, Донбасса и Новороссии провести соответствующий референдум, заявил на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы избранного президента США Дональда Трампа в отношении острова. Министр, в частности, привел слова премьер-министра Гренландии Муте Эгде, который заявил, что гренландцы хотят жить в независимом государстве, а не в составе США или Дании. Лавров подчеркнул, что "в тех случаях, когда нация, являясь частью более крупного государства, считает, что ей в этом государстве некомфортно и она хочет самоопределиться в соответствии с Уставом ООН, большое государство обязано этому не препятствовать".
Газ для Приднестровья
Россия будет поставлять газ в Приднестровье в формате оказания гуманитарно-технической помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский. По словам Красносельского, технической детализации процесса подачи газа в Приднестровье пока нет, но то, что "подача начнется, это факт".
Качество рыбы
Мертвые особи хамсы были обнаружены в Севастополе 14 января. Хемоэкологи из ИнБЮМ взяли экземпляры рыб на исследование в условиях лаборатории. 16 января ученые сообщили о том, что не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами. Как заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова в целом , исследования, которые проводило ведомство в отношении черноморской рыбы после разлива мазута не показали отклонений.
Уход Линча
Американский кинорежиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет, сообщила в четверг семья кинематографиста. В 2024 году Линч сообщил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссурой. Журнал Variety пишет, что Линч радикально изменил американский кинематограф своим мрачным, сюрреалистическим художественным видением.
Плантация с рабами
Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноперекопска, который держал в неволе девятерых бездомных и силой заставлял их работать на сельхозполях, сообщили 14 января в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю и МВД по республике.
С августа 2023 года по декабрь 2024 года мужчина подыскивал на территории полуострова лиц из числа граждан без места жительства, приводил их в собственное домовладение, изымал документы и личное имущество и запирал в бараке. Обвиняемый доставлял потерпевших на сельскохозполя для выполнения работ, а пытавшихся сбежать подвергал избиениям.
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