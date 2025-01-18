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Указ Путина о призыве и уход Дэвида Линча: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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Указ Путина о призыве и уход Дэвида Линча: топ новостей недели
Указ Путина о призыве и уход Дэвида Линча: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 18.01.2025
Указ Путина о призыве и уход Дэвида Линча: топ новостей недели
Реакция Кремля на соглашение о "столетнем партнерстве" между Британией и Украиной. Указ президента России Владимира Путина о призыве граждан в запасе на военные РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T19:37
2025-01-18T19:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Реакция Кремля на соглашение о "столетнем партнерстве" между Британией и Украиной. Указ президента России Владимира Путина о призыве граждан в запасе на военные сборы. Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о праве на референдум жителей Гренландии. Гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье. Уход из жизни американского режиссера Дэвида Линча. Плантация с рабами в Крыму.Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.Столетнее партнерство16 января британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский в Киеве подписали соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Документ, в частности, предусматривает выделение Украине 3 миллиардов долларов из замороженных российских активов, расширение программы подготовки украинских военных, передачу вооружений, усиление военного сотрудничества для "укрепления безопасности" Азовского, Балтийского, Черного морей. Азовское море является внутренней акваторией России, поэтому в Кремле крайне негативно оценивают планы Украины и Великобритании наладить сотрудничество в его водах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Указ о призывеПрезидент России Владимир Путин 16 января подписал указ о призыве в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.Референдум в ГренландииЖители Гренландии имеют полное право на самоопределение и могут по примеру Крыма, Донбасса и Новороссии провести соответствующий референдум, заявил на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы избранного президента США Дональда Трампа в отношении острова. Министр, в частности, привел слова премьер-министра Гренландии Муте Эгде, который заявил, что гренландцы хотят жить в независимом государстве, а не в составе США или Дании. Лавров подчеркнул, что "в тех случаях, когда нация, являясь частью более крупного государства, считает, что ей в этом государстве некомфортно и она хочет самоопределиться в соответствии с Уставом ООН, большое государство обязано этому не препятствовать".Газ для ПриднестровьяРоссия будет поставлять газ в Приднестровье в формате оказания гуманитарно-технической помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский. По словам Красносельского, технической детализации процесса подачи газа в Приднестровье пока нет, но то, что "подача начнется, это факт".Качество рыбыМертвые особи хамсы были обнаружены в Севастополе 14 января. Хемоэкологи из ИнБЮМ взяли экземпляры рыб на исследование в условиях лаборатории. 16 января ученые сообщили о том, что не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами. Как заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова в целом , исследования, которые проводило ведомство в отношении черноморской рыбы после разлива мазута не показали отклонений.Уход ЛинчаАмериканский кинорежиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет, сообщила в четверг семья кинематографиста. В 2024 году Линч сообщил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссурой. Журнал Variety пишет, что Линч радикально изменил американский кинематограф своим мрачным, сюрреалистическим художественным видением.Плантация с рабамиСледственные органы Крыма возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноперекопска, который держал в неволе девятерых бездомных и силой заставлял их работать на сельхозполях, сообщили 14 января в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю и МВД по республике. С августа 2023 года по декабрь 2024 года мужчина подыскивал на территории полуострова лиц из числа граждан без места жительства, приводил их в собственное домовладение, изымал документы и личное имущество и запирал в бараке. Обвиняемый доставлял потерпевших на сельскохозполя для выполнения работ, а пытавшихся сбежать подвергал избиениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Указ Путина о призыве и уход Дэвида Линча: топ новостей недели

Указ Путина о призыве на военные сборы и уход Дэвида Линча - популярные темы недели

19:37 18.01.2025 (обновлено: 19:40 18.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний призыв в военном комиссариате Республики Крым
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Реакция Кремля на соглашение о "столетнем партнерстве" между Британией и Украиной. Указ президента России Владимира Путина о призыве граждан в запасе на военные сборы. Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о праве на референдум жителей Гренландии. Гуманитарные поставки российского газа в Приднестровье. Уход из жизни американского режиссера Дэвида Линча. Плантация с рабами в Крыму.
Самые популярные темы и заявления недели, которые были интересны читателям – в подборке РИА Новости Крым.

Столетнее партнерство

16 января британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский в Киеве подписали соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Документ, в частности, предусматривает выделение Украине 3 миллиардов долларов из замороженных российских активов, расширение программы подготовки украинских военных, передачу вооружений, усиление военного сотрудничества для "укрепления безопасности" Азовского, Балтийского, Черного морей. Азовское море является внутренней акваторией России, поэтому в Кремле крайне негативно оценивают планы Украины и Великобритании наладить сотрудничество в его водах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
16:22
Украине и Британии нет места в Азовском море – Захарова

Указ о призыве

Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ о призыве в 2025 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах, войсках национальной гвардии, спасательных воинских формированиях, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.
Спасение птиц - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
18:05Эксклюзивы РИА Новости Крым
Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовой

Референдум в Гренландии

Жители Гренландии имеют полное право на самоопределение и могут по примеру Крыма, Донбасса и Новороссии провести соответствующий референдум, заявил на этой неделе глава МИД России Сергей Лавров, комментируя планы избранного президента США Дональда Трампа в отношении острова. Министр, в частности, привел слова премьер-министра Гренландии Муте Эгде, который заявил, что гренландцы хотят жить в независимом государстве, а не в составе США или Дании. Лавров подчеркнул, что "в тех случаях, когда нация, являясь частью более крупного государства, считает, что ей в этом государстве некомфортно и она хочет самоопределиться в соответствии с Уставом ООН, большое государство обязано этому не препятствовать".
В Санкт-Петербурге спасатели МЧС России достали из реки легковушку
16:56
Второй за день автомобиль с людьми упал в реку в Питере

Газ для Приднестровья

Россия будет поставлять газ в Приднестровье в формате оказания гуманитарно-технической помощи, заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский. По словам Красносельского, технической детализации процесса подачи газа в Приднестровье пока нет, но то, что "подача начнется, это факт".
Центральная улица в Курахово - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
15:57
Пушилин приехал в Курахово

Качество рыбы

Мертвые особи хамсы были обнаружены в Севастополе 14 января. Хемоэкологи из ИнБЮМ взяли экземпляры рыб на исследование в условиях лаборатории. 16 января ученые сообщили о том, что не обнаружили признаков токсического поражения нефтепродуктами. Как заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова в целом , исследования, которые проводило ведомство в отношении черноморской рыбы после разлива мазута не показали отклонений.
В Алуште техника разбила плитку на набережной
14:27
В Алуште техника разбила набережную

Уход Линча

Американский кинорежиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет, сообщила в четверг семья кинематографиста. В 2024 году Линч сообщил, что у него диагностирована эмфизема, вызванная курением, и он, вероятно, больше не сможет покидать свой дом, чтобы заниматься режиссурой. Журнал Variety пишет, что Линч радикально изменил американский кинематограф своим мрачным, сюрреалистическим художественным видением.
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
12:23
На Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве

Плантация с рабами

Следственные органы Крыма возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Красноперекопска, который держал в неволе девятерых бездомных и силой заставлял их работать на сельхозполях, сообщили 14 января в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю и МВД по республике.
С августа 2023 года по декабрь 2024 года мужчина подыскивал на территории полуострова лиц из числа граждан без места жительства, приводил их в собственное домовладение, изымал документы и личное имущество и запирал в бараке. Обвиняемый доставлял потерпевших на сельскохозполя для выполнения работ, а пытавшихся сбежать подвергал избиениям.
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