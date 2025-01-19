https://crimea.ria.ru/20250119/kreschenskie-nemorozy-pogoda-v-krymu-19-yanvarya-1143420075.html

Крещенские неморозы: погода в Крыму 19 января

Крещенские неморозы: погода в Крыму 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Крещенские неморозы: погода в Крыму 19 января

В воскресенье погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного фронта. Ночью и утром местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без... РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T00:01

2025-01-19T00:01

2025-01-19T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного фронта. Ночью и утром местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +3...+5.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью возможен дождь, днем без осадков. Ночью от -2 до +3, днем столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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