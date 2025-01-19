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Крещенские неморозы: погода в Крыму 19 января
Крещенские неморозы: погода в Крыму 19 января - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Крещенские неморозы: погода в Крыму 19 января
В воскресенье погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного фронта. Ночью и утром местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T00:01
2025-01-19T00:01
2025-01-19T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного фронта. Ночью и утром местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +3...+5.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью возможен дождь, днем без осадков. Ночью от -2 до +3, днем столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье погода в Крыму будет определяться прохождением атмосферного фронта. Ночью и утром местами пройдет дождь, мокрый снег, в горах снег; днем без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных пунктах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на южном побережье до +7; днем +1…+6, на южном побережье до +8 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2, днем +3...+5.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4...+6 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью возможен дождь, днем без осадков. Ночью от -2 до +3, днем столбики термометров покажут от нуля до +5 градусов.
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