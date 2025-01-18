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В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 18.01.2025
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 18.01.2025
В Севастополе открыли рейд
В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.01.2025
2025-01-18T20:30
2025-01-18T20:30
севастополь
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крым
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морской транспорт
транспорт
паромы и катера в севастополе
северная сторона
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Морское сообщение в городе было остановлено в субботу в 19.14. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.Паромы являются метеозависимым транспортом. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, морской транспорт, транспорт, паромы и катера в севастополе, северная сторона
В Севастополе открыли рейд

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе восстановлено

20:30 18.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВиды Крыма
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлено движение паромов и катеров через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Морское сообщение в городе было остановлено в субботу в 19.14. На этот период для горожан организовали работу компенсационных маршрутов от площади Нахимова и площади Захарова.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Паромы являются метеозависимым транспортом.
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СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаМорской транспортТранспортПаромы и катера в СевастополеСеверная сторона
 
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