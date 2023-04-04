https://crimea.ria.ru/20230404/ritm-serdtsa-kak-yunye-barabanschiki-iz-krymskogo-sela-pokorili-moskvu-1127982356.html

Ритм сердца: как юные барабанщики из крымского села покорили Москву

Ритм сердца: как юные барабанщики из крымского села покорили Москву - РИА Новости Крым, 04.04.2023

Ритм сердца: как юные барабанщики из крымского села покорили Москву

Почти каждый день после школьных уроков второклассник Руслан спешит на репетицию. Он берет инструмент, поднимается на скромную сцену сельского ДК, с особенным... РИА Новости Крым, 04.04.2023

2023-04-04T21:43

2023-04-04T21:43

2023-04-04T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Почти каждый день после школьных уроков второклассник Руслан спешит на репетицию. Он берет инструмент, поднимается на скромную сцену сельского ДК, с особенным вниманием следит за движением рук наставника, повторяет их в точности, и под детскими ладошками рождаются ритм и энергия – как биение сердца. Руслану сложнее других ребят – он инвалид по слуху: "Он по эмоциям, по моим движениям смотрит, и одинаково с нами стучит, и тоже выступал с нами в Москве", – гордится руководитель коллектива Искендер Велиляев.Крымско-татарский образцовый ансамбль ударных инструментов "Генчлик" создан четверть века назад. Играют на национальных думбелеках, арабских табла, кавказский доулах и даже на африканских джембеле, и давно уже покорили родное село Новоселовское в Раздольненском районе. А теперь еще и всю Россию, выступив в популярном шоу "Страна талантов" на одном из федеральных каналов.О том, как артисты из маленького крымского села оказались на столичной сцене и о чем мечтают дальше – материал РИА Новости Крым."Страна талантов""Давайте стукнем свои ритмические рисуночки, и все у нас будет классно!" – своей искренностью и простотой Искендер Шаибович моментально покоряет зрителей и членов жюри."Это лучшая презентация!" – улыбается из судейского кресла актер и хореограф Егор Дружинин, "Генчлик" ударяет по барабанам, и начинается волшебство. И вот уже Дружинин и сам на сцене, отбивает зажигательные ритмы, а Народная артистка Надежда Бабкина дирижирует сводным ансамблем из ложа жюри.В Москву их отправили по линии крымского минкульта. Пошили красивые костюмы, оплатили дорогу, поселили гостинице в центре и возили на съемки в павильоны "Мосфильма"."Было два съемочных дня. Первый они посмотрели, что мы из себя представляем, как стучим по барабанам. Потом конкурсный день – в 9 часов утра заехали и в час ночи выехали. Усталость бешеная, но это надо выдержать. Я так воспитываю своих ребят: обязательно должен быть характер. Ты должен на сцену выйти и не показать, что тебе сложно".В итоге – третье место в "Стране талантов" и неслыханная популярность в родном селе, где за телевизионным выступлением земляков следили не только всем Новоселовским – едва ли не всем районом.Крымская юность"Генчлик" – в переводе с крымско-татарского означает "Юность". В основном составе восемь музыкантов – от второклашек до выпускников. Есть еще "Спутник" – "подготовительный" барабанный класс для малышей. Те, кто выдерживает строгую школу Искендера Шаибовича, становятся настоящими местными звездочками.Чтобы играть на ударных, вовсе не обязательно знать ноты, главное – чувствовать ритм, и это, по мнению руководителя ансамбля, главное преимущество инструмента. А еще барабан не отпускает: "Коллектив постоянно обновляется, после школы ребята уходят, но всегда возвращаются – постучать, когда скучно, или просто так, как в родную семью. Это дело невозможно оставить".Приносить радость людям"Вы знаете, когда мы выступали в Москве, я даже не смотрел никуда. У меня была задача, чтоб никто из ребят не ошибся, лишний удар не сделал. Но потом я увидел, что на сцену вышли члены жюри, что им тоже захотелось поиграть, и это было здорово! Вообще атмосфера на конкурсе хорошая. Все устроено на очень высоком уровне", – продолжает руководитель ансамбля.По его словам, "все на высшем уровне" и в его родном Новоселовском Доме культуры. ДК отремонтировали в 2017-ом по республиканской адресной инвестиционной программе.В родных краях "Генчлик" нарасхват. Выступают на всех местных праздниках, а после успеха в "Стране талантов" стали получать еще и коммерческие заказы. Желающих заниматься у Искендера Шаибовича прибавилось. Юные музыканты стали заниматься с еще большим энтузиазмом."Конечно, у них эмоции! Ребята из села впервые увидели столицу, и дома теперь стали чуть ли не звездами. Но я не позволяю им гордиться. В Крыму много талантов. Есть и талантливее нас. Самый главный кайф для музыканта – выступать и приносить радость людям", - убежден руководитель ансамбля.У Искендера Велиляева есть две мечты: утроить благотворительный концертный тур по детским домам Крыма – для этого нужен хороший автобус, и еще – дать концерт на набережной Ялты: "Может быть, нам разрешат устроить весеннее выступление – все цветет, а мы играем! ".Читайте также на РИА Новости Крым:По ту сторону рампы: как живут театры древнейших городов РоссииЗабрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"Крымчанка вышла в полуфинал "Кондитера" и открыла тайны сладкого шоу

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2023

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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