https://crimea.ria.ru/20241124/zhdat-li-snega-v-krymu-na-novyy-god-i-kakoy-budet-zima-1142044033.html

Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима

Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима - РИА Новости Крым, 24.11.2024

Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима

В целом зима в Крыму обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур и выпадением осадков, в том числе снега, который следует... РИА Новости Крым, 24.11.2024

2024-11-24T07:02

2024-11-24T07:02

2024-11-24T07:02

крым

игорь вахрушев

погода в крыму

крымская погода

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В целом зима в Крыму обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур и выпадением осадков, в том числе снега, который следует ждать ближе к концу декабря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам Вахрушева, согласно общему прогнозу, который можно давать с географической точки зрения, грядущая зима в Крыму не будет холодной.Тем не менее резкие перепады глобальное потепление внесет, добавил он."Это могут быть резкие скачки температуры, резкое выпадение осадков и их перераспределение: где-то они могут идти в Крыму, а где-то, наоборот, их отсутствие может создать засушливые районы", – уточнил Вахрушев.Что касается снега, то без него этой зимой точно не обойдется, сказал он.Ранее научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ураганы и засухи в России происходят в два раза чаще в связи с глобальным потеплением и оценил, каким может стать 2025 год. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителей

https://crimea.ria.ru/20241123/na-krym-obrushilsya-shtorm-1142077725.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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