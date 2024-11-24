Ждать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима
Зима в Крыму может стать снежной ближе к концу декабря – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. В целом зима в Крыму обещает быть комфортной и достаточно теплой, но с резкими перепадами температур и выпадением осадков, в том числе снега, который следует ждать ближе к концу декабря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
По словам Вахрушева, согласно общему прогнозу, который можно давать с географической точки зрения, грядущая зима в Крыму не будет холодной.
"Климатологи по всему миру прогнозировали очень теплый 2024 год. Идет повышение норм температуры и, скорее всего, эта тенденция может затронуть и крымскую зиму. То есть в целом зима крымская может быть достаточно комфортной, более теплой", – сказал Вахрушев.
Тем не менее резкие перепады глобальное потепление внесет, добавил он.
"Это могут быть резкие скачки температуры, резкое выпадение осадков и их перераспределение: где-то они могут идти в Крыму, а где-то, наоборот, их отсутствие может создать засушливые районы", – уточнил Вахрушев.
Что касается снега, то без него этой зимой точно не обойдется, сказал он.
"Ожидать в зиму снега в Крыму, конечно же, можно. Но гораздо позже: где-то в конце декабря скорее всего", – заключил он.
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